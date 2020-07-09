Makarna diyeti listesi! Diyet makarna tarifleri nasıl hazırlanır?

Uzmanlar, makarnayı kilo almaya sebep olan bir besin olarak tanımlamazlar. Makarna tüketimi sonucunda kilo almaya sebep olan şey, tüketilen miktarın kontrolünün sağlanamaması ve makarna için hazırlanan ağır kremalı, kalorili soslardır. Haşlanmış makarna diyeti ise bu ağır sosları içermez ve porsiyon miktarına dikkat çeker. Sadece makarna diyeti yaparak ideal kilonuza ulaşmanız ile ilgili merak edilen ayrıntıları sizler için haberimizde derledik.

Makarna diyeti uygularken tercihiniz kepekli makarna ya da tam buğday unlu makarnadan yana olması tavsiye edilmektedir. Bu çeşitler diğer bilinen makarnalara göre çok daha uzun süre tok tutmaktadır. Yüksek lif içerdikleri için içerisindeki kompleks karbonhidratlar kana daha yavaş karışır. Bu özelliği ile kan şekeri üzerinde olumsuz etkiler yaratmaz ve acıkma saatinizi daha ileri taşır. Makarnanın kepekli olup olmamasının yanı sıra ne ile birlikte tüketildiği de oldukça önemlidir.

Makarnanızı lezzetlendirmek için tercih ettiğiniz soslar çok yüksek kalori içerebilmektedir. Kremalı, tatlı- ekşi soslu, bol yağlı, peynirli soslar ile hazırladığınız makarna çok kalorili bir hale gelir. Bu da makarna diyeti için uygun bir seçim değildir. Makarna diyetinde tercihiniz yalnızca haşlanmış makarna olmalıdır. Beraberinde haşlanmış brokoli, kabak, havuç, kırmızı ve yeşil biber gibi sebzeler tüketmek ise oldukça sağlıklıdır. Ayrıca makarnayı sebzeler ile birlikte tüketmek öğünün besin değerini arttırır ve daha doyurucu olmasını sağlar.

Makarna diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Makarnayı çok fazla pişirmemeye özen gösterin. Aşırı haşlanan makarna iyice hamurlaşır ve kalori miktarı artar.

Haşlama işleminden sonra mümkünse makarnanızı yağlamayın. Ancak çok gereksinim duyuyorsanız zeytinyağı kullanmanız tavsiye edilmektedir.

Makarna beraberinde kalorili soslar hazırlamak yerine yoğurt, sebze, ayran gibi besinler tercih etmelisiniz.

Her diyette olduğu gibi makarna diyetini uygularken de bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin.

Gün içerisinde çay veya kahve tüketiyorsanız şekersiz olarak tüketmeye dikkat edin. Kahvenizin kremasız ve sütsüz olması gerekmektedir.

Makarna diyetinde sadece makarna tüketerek vücut için gerekli vitamin ve minareleri almanız güçleşir. Bu yüzden makarna dışında sebze tüketimine, protein alımına ve meyve tüketimine özen göstermek gerekir.

Diyet aşamasında şişkinliği ve ödemi atmak, kilo verme süreçlerinin olmazsa olmazıdır. Bu yüzden diyetinizi özellikle ara öğünlerde bitki çayları ile desteklemeniz son derece önemlidir. Yeşil çay, papatya çayı, hibiskus, rezene gibi bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.

Makarna diyeti için sebzeli makarna tarifi

6 çorba kaşığı sevdiğiniz herhangi bir makarna ( burgu, kelebek vs.)

1 adet domates

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Karabiber, tuz

Öncelikle makarnanın süre tutarak ve hamurlaşmasına izin vermeden haşlama işlemini gerçekleştirin. Sebzeleri ( kabak, biber ) ince ve uzun bir şekilde doğrayın. Domatesi ise rendeleyerek fesleğen ile ayrı bir kapta buluşturun. Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve sebzeleri pişene kadar soteleyin. Soteleme işleminin ardından domatesli, fesleğenli sos ile sebzeleri buluşturun ve sevdiğiniz baharatlarınızı ekleyin. Sebze sotenizi makarna ile buluşturun ve artık sağlıklı, düşük kalorili makarnanızı afiyetle yiyebilirsiniz.

Makarna diyeti listesi örnek

Kahvaltı: 1 kase yoğurt içerisine 3 kaşık yulaf ezmesi, 1 adet elma, 2 adet ceviz içi

Ara öğün: 3 adet kuru kayısı veya 2 adet hurma

Öğle: 4 kaşık sebze yemeği, 4 kaşık domates soslu makarna, yağsız bol yeşil salata

Ara öğün: 1 bardak az yağlı süt, 2-3 adet diyet kepekli bisküvi veya kraker, 1 porsiyon meyve

Akşam: 50 gram ton balık ile hazırlanmış 6 kaşık makarna, salata

Ara öğün: geç yatıyor ve acıkıyorsanız 1 adet meyve ( 1 elma veya 1 nektarin )

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