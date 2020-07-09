Son dakika: Sahildeki kalabalığı görünce dayanamadı! Tek tek gezerek anlattı: Sinek kadar olsa...

'YAPILMASI GEREKENLER BELLİ'

Uyulması gereken kuralların çok önemli olduğunu söyleyen İkafa Öztürk (68) ise, "Eve gittiğimiz zaman hemen hiçbir şeye dokunmadan banyoya giderek elimizi yüzümüzü bol köpüklü su ile yıkıyoruz. Kolonya ile dezenfekte ediyoruz. Doğru mu yapıyoruz bilmiyorum ama kıyafetlerimizi balkonda havalandırıyoruz. Yapılacak olanlar belli. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Televizyonda izlediğiniz kadarıyla pek uymuyorlar. Polisler çevirince takmak istemediğini, maske takmaya gerek olmadığını söyleyenleri görüyoruz. Bu şekilde olmaması gerekiyor" diye konuştu.



'HEM KENDİMİZ HEM DE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KORKUYORUZ'

Selin Ardaç (40), "Maskelerimizi ve dezenfektanlarımızı yanımıza alıyoruz. Çocuklarımızı bir yerlere dokunmamaları konusunda uyarıyoruz. Ellerimizi en az 25 saniye yıkamamız gerektiğini anlatıyoruz ve uyguluyoruz. Hocamızın anlattıklarını uyguluyoruz ama yine de bulaşmasından çok korkuyoruz. Hem kendimiz hem çocuklarımız hem de büyüklerimiz açısından korkuyoruz" dedi.