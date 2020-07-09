Sumağın faydaları nelerdir? Sumak corona virüse karşı etkili mi?

Çalı görünümünde bir bitki olan sumağın meyvesi küre şeklinde, kırmızıya yakın bir renkte ve ekşi bir tatta olur. Bu bitkinin meyvesi kurutulduktan sonra sofra tuzu ile harmanlanarak öğütülür ve daha sonra baharat olarak kullandığımız sumak elde edilir. Sumağın faydalarından en bilineni yeni anne olmuş kadınlar için anne sütünü artırmasıdır.

Sumağın Faydaları Nelerdir?

Antioksidan özellikleriyle yıllardır kullanılan birçok bitki mevcuttur. Sumak, çok daha güçlü bir antioksidandır. Hücrelerin kanserleşmesini önleyen sumak, tüm kanser türlerine karşı koruyucudur. Antioksidan özelliği dolayısıyla kalp-damar hastalıkları ve kronik hastalıklara karşı da sumak ile önlem alınabilir.

Antiinflamatuar özelliği ile grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşır. Ateş düşürücü özelliğine sahiptir. İçerisinde C vitamini bulunan sumak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Yapılan araştırmalar neticesinde düzenli olarak tüketilen sumağın kronik hastalıklara karşı koruduğu ve tedavisinde önemli bir adım olduğu görülmüştür. Bilimsel araştırmalara bakıldığında sumağın kan şekerini düşürdüğü ve tip 2 diyabetinin neden olduğu sorunları azalttığı görülmektedir.

Sumağın faydaları saymakla bitmiyor. Bir başka faydasına değinecek olursak, antifungal ve antibakteriyel etkisi sayesinde enfeksiyon hastalıklarının yok edilmesine katkı sağlar. Ayrıca solunum yolları ve boğaz bölgesinde oluşan enfeksiyona karşı sumak çayı tüketmek enfeksiyonun sebep olduğu boğaz ağrısı ve öksürük gibi etkileri önler.

Sumak güçlü bir idrar söktürücüdür. Sağladığı bu etkiyle idrar yolu enfeksiyonlarından büyük oranda korur ve tansiyonu düşürür.Ayrıca sumak, kandaki kolestrol ve trigliserid düzeylerini dengeler.

Damar sertliğini de önlemeye yardımcı olan sumak birçok hastalığın tedavisinde kullanılan doğal bir ilaçtır.

Sumak yaprağının antiseptik, ishal ve kan kesici, ateş düşürücü özellikleri vardır. Bu özellikleri sayesinde insanlar tarafından infüzyonu ilaç sanayiinde çokça kullanılmaktadır. Ayrıca, antiseptik özelliğinden dolayı vücudumuzun bakteri ve mikroplarla savaşına yardımcı olmaktadır.

Bilimsel olarak yapılmış araştırmalar sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna iyi geldiğini ortaya çıkarmıştır.

Tüm bunlara ek olarak, bilimsel araştırmalar sonucunda sumağın kadınlarda adet sancısını azalttığı ve vajinal akıntılara iyi geldiği gözlemlenmiştir. Özellikle ağrılı adet dönemi geçiren kadınlarda sumak tüketimi bu ağrıları gidermeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca sumak tüketimi emziren anneler için de bir mucizedir. Sumak tüketiminin anne sütünü artırdığı gözlenmiştir. Yine de doktora sorarak tüketmekte fayda vardır.

Sumak Ne İşe Yarar?

Çokça sorulan sumak ne işe yarar sorusunun cevabını hep birlikte inceleyelim.

Sağlıklı beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve hastalıklardan korunabiliriz. Sumak, ülkemizde yetişen ve çok sayıda hastalığa iyi gelen bir bitkidir.

Sumak, Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilir. Ağaçtan topladıktan sonra kurutulan bitki, tuz ile karıştırılıp toz haline getirilir. Sıklıkla soğan salatalarında kullanılan sumak, kokuyu azaltır. Salataların her çeşidinde, yemeklerde ve mezelerde de sıklıkla kullanılır.

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Sumak Neye İyi Gelir?

Sumak, kan şekeri ve kolestrolü düzenlerken aynı zamanda idrar söktürücü özelliğe de sahiptir. Vücuttaki toksinlerin dışarıya kolay bir şekilde atılmasını sağlar. Mesane ağrılarını rahatlatır ve ağrılı idrara çıkma durumlarını en aza indirir.

Bununla birlikte bağırsaklar içinde oldukça faydalıdır. Kadınlar erkeklere göre çok daha fazla hastalıkla karşı karşıya kalır. Kadın hastalıklarına karşı da şifa niteliğindedir.

Sumak Suyunun Faydaları

1 litre kaynar suyun içine 1 yemek kaşığı sumak koyduğumuzda elde edilen sumak suyunun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

*Yüzümüze bir pamuk yardımı ile uyguladığımızda akne tedavisinde iyi sonuçlar vermektedir,

*Düzenli kullanımda kronik rahatsızlıklara iyi gelmektedir,

*Kötü kolestrolü dengeler,

*Enfeksiyon hastalıklarını tedavi eder,

*Ağrılı adet dönemlerinin en iyi yardımcılarındandır,

*Kanser tedavisi için de bir mucizedir,

*Balgam ve kuru öksürük için bitkisel destekleyicidir,

*Diyabet hastalıklarının tedavisine de iyi gelmektedir.

Sumak suyunun son zamanlarda çokça duyduğumuz, tüm dünyayı etkisi altına almış ve hayatımızı her anlamda olumsuz etkilemiş Coronavirüs'e karşı silah niteliğinde bir bitki olduğu öne sürülmektedir. Faydaları halen araştırılmaktadır. Bu görüşün gündeme gelmesi ile birlikte sumak suyu nasıl hazırlanır sorusu daha fazla ön plana çıkmıştır. Bir çok vatandaş tarafından yeni keşfedilmektedir.

Sumak Suyu Nasıl Hazırlanır?

Faydalarını saymakla bitiremediğimiz sumak suyu sadece iki malzeme kullanarak evde rahatlıkla hazırlanabilir. Sumak suyu nasıl hazırlanır sorusunun cevabını merak ediyorsanız haberimize göz atın.

Sumak Suyu Malzemeleri:

Kaynar su

Sumak

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Sumak Suyunun Yapılışı:

Önceden kaynatılmış bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumak ekleyin ve 3-4 dakika demlenmeye bırakın. Demlenmiş sumağı bir süzgeç yardımı ile süzün. Süzdükten sonra sade bir şekilde içebilirsiniz. Eğer sade bir şekilde tüketemiyorsanız salata sosunuza katabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu Sumak Kürü

Bir kase yoğurdun içerisine 2 tatlı kaşığı sumak konularak hazırladığımız sumak kürünün en bilindik faydası doğal diyet niteliğinde olmasıdır.

Hazırlanan sumak kürü akşam saat 5-6 gibi tüketildikten sonra üzerine mutlaka su içilmesi tavsiye edilmektedir. Bu aşamada suyun yudum yudum içilmesi önemli bir detaydır. Yapılan kürden üç ya da dört saat sonra şekersiz çay ya da kahve tüketilebilir. Bu kürde asıl önemli olan kür yapıldıktan sonra meyve ve yemek gibi öğünleri tüketmemek.

Bunlara ek olarak sumak kürü uygulanırken günde 30 dakika – 1 saat arası yürüyüş yapılması bu kürün etkisini iki kat artıracaktır.