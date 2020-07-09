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Zerdeçalın faydaları nelerdir? nelere iyi gelir?

Sarımsı kahverengi bir renk tonu ile latte, dondurma ve smoothieste o ilginç tadı fark ettiniz mi? Bu çok gizli olmayan bir bileşenin işaretidir: . Botanik bahçelerinde, sağlıklı gıda reyonlarında, hap ve toz şeklinde her yerde bulunur. Peki, zerdeçalın faydaları nelerdir? Aslında zerdeçalı bilmeyen kişi sayısı o kadar fazla ki, faydalarından çok zerdeçal nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Zerdeçalın, sağlığa yararı saymakla bitmiyor! Haberimizde, zerdeçalın faydaları ve hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. İşte, zerdeçal besin değerleri faydaları ile ilgili bilgiler…

Giriş Tarihi: 9.7.2020 14:13 Son Güncelleme: 9.7.2020 14:13 ABONE OL
Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nelere iyi gelir?

Güney Asya'ya özgü zerdeçal, en hızlı büyüyen diyet takviyelerinden biridir. Uzmanlar tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2018 yılında zerdeçallı ürünler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 328 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Peki, bu kadar çok tercih edilen zerdeçalın faydaları nelerdir ve zerdeçal nasıl tüketilmelidir? Zerdeçal açık yaralardan mide sorunlarına kadar birçok şeye iyi gelmektedir. İşte, zerdeçal hakkında merak edilenler ve faydaları…

Hindistan'daki birçok evin kilerini aydınlatan baharat, günlük hayata, mutfağa, kültürel ve iyileştirici geleneklere adeta yapışmış önemli bir besindir. Zencefil ailesinin bir üyesi olan zerdeçal, Ayurveda tıbbında binlerce yıldır kullanılmaktadır. Dünyanın birçok noktasında yaralara zerdeçal uygulanmaktadır ve enfeksiyonla savaştığına inanılıyor. Sütle karıştırdığınız takdirde ve zihniniz sakinleşir. Refahı karşılamak için yeni evlerin girişini zerdeçal macunu ile süslemek, Asya toplumlarının bazılarında önemli bir gelenektir.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Dilimlenmiş veya bir baharat haline getirilmiş Curcuma longa bitkisi, kehribar rengini ve dünyevi, acı lezzetini köri gibi yiyeceklere verir. Birçok zerdeçal takviyesinde yakalanan aktif bileşen kurkumin'dir. Kurkumin, diğer kurkuminoid bileşiklerle birlikte, kurutulmuş baharatın sadece yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturur.

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Zerdeçalın faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Zerdeçal, yüksek kolesterol, saman nezlesi, depresyon, diş eti iltihabı, adet öncesi sendromu ve hatta akşamdan kalma gibi birçok soruna iyi gelmektedir . Ayurveda tıbbında, antiviral, antibakteriyel ve antiparaziter olduğu düşünülmektedir ve uzun zamandır diyabet, ağrı, romatizma, osteoartrit, hafıza ve egzama gibi cilt koşullarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Zerdeçal neye iyi gelir?

  • Zerdeçalda bulunan curcuminoidlerin iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu halk arasında dilden dile dolaşmaktadır ancak bu iddialar güçlü çalışmalar tarafından desteklenmemektedir.
  • Kalbe iyi gelir: Ön çalışmalar, zerdeçalda bulunan curcuminoidlerin hastaların bypass ameliyatından sonra geçirdiği kalp krizi sayısını azaltabileceğini göstermektedir.
  • Diz ağrısına iyi gelmektedir.
  • Zerdeçal tüketimi, meme kanseri için radyasyon tedavilerinden sonra ortaya çıkan cilt tahrişini azaltır.
  • İnsanlarda yapılan diğer ön çalışmalar, farklı kanserler, kolit, diyabet, cerrahi ağrı için zerdeçal tüketiminin, bu sağlık sorunlarını hafiflettiğini gösteriyor.
  • Alzheimer hastalığı, romatoid artrit, prostat ve kolon kanseri için zerdeçalın iyi geldiği gözlemlenmiştir.
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