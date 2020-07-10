Ananas nerede yetişir, hangi vitaminleri içerir? Ananas günde ne kadar tüketilmelidir?

Dışı sağlam ve dikenli; kokusu, tadı lezzetli ve son derece sağlıklı bir tropikal meyve olan ananas, sıfır yağ ve kolesterol içerir. Aynı zamanda bol miktarda A, B, C, potasyum, manganez, bakır ve bir düzine başka mineral ve besin içerdiği için mutlaka tüketilmesi gereken bir meyvedir. Ananasın etken maddesi Bromelain'dir. Bromelain, ananasın sapından, meyvesinden ve suyundan elde edilen bir protein sindirici enzim karışımıdır. Bromelain, yüzyıllar boyunca Orta ve Güney Amerika olmak üzere tıpta tedavi yöntemi olarak kullanıldığı kabul edilmektedir.

Ananas nerede yetişir?

Ananas tropikal iklimde yetişen bir meyvedir. Bu yüzden iklim açısından en verimli bölge ise Güney Amerika ülkeleridir. Ananas; Kosta Rika, Honduras, Meksika, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Ekvator, Filipinler, Nikaragua'da yetişir. Günümüzde Avrupa ülkelerinde, Tayland ve Çin'de de yetiştirildiği görülmektedir.

Ananas hangi vitaminleri içerir? Ananasın besin değerleri nelerdir?

Ananasın içerisinde bol miktarda C vitamini, B1, B6, lif, manganez, bakır ve magnezyum bulunur. Bolca mineral içeren ananasın besin değerleri ise şunlardır (165 g ananas baz alınmıştır):

Kalori: 74 kcal

Toplam Yağ: 0 g

Toplam Karbonhidrat: 19.5 g

Karbonhidrat: 13 g

Şeker: 13.7 g

Lif: 1,4 g

Protein: 1 g

Kalsiyum: 21 mg

Sodyum: 2 mg

Potasyum: 206 mg

Magnezyum: 12 mg

C vitamini: 28 mg

A vitamini: 58 IU

B6 vitamini: 0,1 mg

Kolesterol: 0 mg

Ananasın faydaları nelerdir?

Ananastaki vitaminler ve mineraller viral ve bakteriyel enfeksiyonları azaltmaya ve kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı olur. Ananasın sperm kalitesini artırarak kanserin önlenmesine ve hatta doğurganlığa yardımcı olabileceğine dair araştırmalar da mevcuttur. Ananasın sağlığa oldukça faydası vardır. Ananas neye iyi gelir madde madde sıraladık…

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir.

Eklem ağrıları ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Stresi azaltır.

Yüksek C vitamini ve yüksek antioksidan seviyeleri sebebiyle görme kaybı riskini azaltır.

Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.

Solunum sistemindeki aşırı mukusu temizler.

Kanseri önlemeye yardımcıdır.

Diş etlerini güçlendirir.

Hipertansiyonu önler.

Saç dökülmesini engeller.

Felç ve ateroskleroz (damar sertliği) gibi durumların önlenmesine yardımcı olabilir.

Bağırsak iltihabını azaltır ve ishali önler.

Bulantıyı rahatlatır.

Sperm kalitesini arttırır.

Doğurganlığı arttırır.

Ananasın faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Ananas nasıl yenir? İşte ananasın faydaları ve besin değeri!

Ananasın cilde faydaları nelerdir?

İçerdiği besinler ve antioksidan özelliği ile deride oluşan enfeksiyonları önler.

Cildi güçlendirici özelliği vardır.

Cildin yaşlanmasını geciktirir.

Akne problemine karşı etkilidir.

Hücrelerin ve dokuların yenilenmesini sağlar.

Çatlaklar ve kuruma için faydalıdır.

Ananas suyu faydaları nelerdir?

Vücudu temizler.

Kan dolaşımını hızlandırıp vücudun genel sağlık durumunu iyileştirir.

Cilde ve saça gerekli sıvıyı sağlar.

Böbreklerdeki kalan tortuları temizler.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

İltihapları ortadan kaldırır.

Susuzluğu azaltır, pH dengesini düzenler.

Yorgunluk ve krampları engeller.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kan dolaşımı problemlerinin azalmasına yardımcı olur.

Ananas nasıl soyulur, yenir?

2016 Eylül ayında biyomedikal raporlarda yayınlanan bir araştırmaya göre, antik çağlardan beri hekimler tarafından da kullanılmaktadır. Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi'ne (NCCIH) göre Güney Amerika'ya özgü bir tropikal meyvedir. Ananaslar, sert ve dikenli deri ile kaplıdır. Üzerinde büyük yapraklı sap bulunur. Ananası soymak görünüşü itibarıyla zor görünse de oldukça basittir. Ananas nasıl soyulur, yenir adım adım cevabı…

Sapı ve dibi çıkarıp ananası yan yatırın.

Yapraklı sapın tabanını elinizle tutun.

Kök çıkarmak için yaprakları yavaşça çevirip, çekin.

Keskin bir bıçak yardımıyla ananasın üst ve alt yarım inçini (1,3 ila 2,5 cm) dikkatlice kesin.

Ananasın ortasındaki bir yaprağı saptan iki parmakla tutturun ve yavaşça yaprağı çekin. Kolay çıkarsa, ananas yenmeye hazırdır.

Çiğnemesi zor olsa da ananas antioksidanlar açısından zengin bir tropikal meyvedir.

Ananas nasıl tüketilir?

Bol sulu bu sarı meyvenin tadını çıkarmanın birçok yolu da vardır. Çoğu kişi ananasın ızgara da yapıldığını bilmez. Dilimleri ızgara yapabilir ve et ya da tavukla servis edebilirsiniz, oldukça lezzetlidir. Ayrıca dondurulmuş parçaları bir smoothieye atabilirsiniz. Genelde herkesin tercih ettiği ısırık büyüklüğünde parçalar üzerinde atıştırma da yapabilirsiniz. Ananas; meyve salatası, dondurma, pasta, reçel ve yoğurt yapımı için de iyi bir tercihtir.

Ananas ne kadar tüketilmelidir?

Ananas tükettiğinizde bol miktarda vitamin, mineral ve lif alırsınız. Sağlık açısından çok önemlidir ancak aşırı tüketmemekte fayda vardır. Çünkü ananas şeker açısından oldukça zengin bir besindir. Eğer ananas suyu içecekseniz günde 1 bardak yeterlidir. Meyve olarak ise 0,5-1 arası ananası dilimleyip tüketebilirsiniz.

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