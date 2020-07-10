Evde doğal ve bitkisel yüz bakım maskesi tarifi: Yüz bakım maskesi nasıl, ne ile hazırlanır?

Cilde bakım yapmak, başta kadınlar olmak üzere herkesin önem verdiği bir konu olmaktadır. Cildin bütünlüğünü destekleyen, görünümünü artıran ve cilt koşullarını hafifleten bir dizi uygulama türü olan yüz bakımı; Sivilce ve siyah noktalardan kurtulmak, yaşlılığı önlemek, genç kalmak gibi sebeplerden ötürü yapılan bir bakımdır. Her kadın, güzel bir cilde sahip olmak ister, güzel bir cilt, sağlıklı bir cilt demektir. Evde yüz bakım maskesi nasıl yapılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız.

YÜZ BAKIM MASKESİ TARİFİ

Yoğurt maskesi;

Öncelikle yapmanız gereken küçük bir kâseye bir yemek kaşığı süzme yoğurt ilave edin. Daha sonra ince bir tabaka şeklinde yüzünüzün her yerine sürün. Bu maskeyi yüzünüz de 20 dakika boyunca bekletin ve ardından soğuk bir suyla yıkayın. Ayrıca dilerseniz yoğurdun içine portakal suyu da ilave edebilirsiniz.

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YÜZ BAKIM MASKESİ NASIL HAZIRLANIR?

Bal ve Badem maskesi;

Evde yapabileceğiniz yüz bakım maskelerden birisi de bal ve badem maskesidir. Bunun için ilk önce bademleri ince bir toz elde edinceye kadar dövün ve bal ila ederek karıştırın. Daha sonra bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Ardından dairesel hareketlerle yüzünüzün her yerine doğru bir şekilde uygulayın. Daha sonra kuruması için 15 dakika bekleyin, ılık suyla durulayın.

EVDE YÜZ BAKIM MASKESİ NASIL YAPILIR?

Muz maskesi tarifi;

Cilt tipi: Kuru ciltler için

Etkisi: Cildi güçlendirmek ve nemlendirmek, parlaklık vermek

Hazırlanışı: Öncelikle yapmanız gereken bir adet muzu püre haline getirin. Daha sonra 10-20 dakika arasında yüzünüze uygulayın. Ardından soğuğa yakın ılık bir su ile yıkayıp yüzünüzü havluyla silin.

Alternatif olarak: Ayrıca birde maskenizi şu şekilde de hazırlayabilirsiniz; İlk önce 1 muzu, 2 yemek kaşığı bal ve iki yemek kaşığı yoğurt yardımı ile püre haline getiriniz. Daha sonra yüzünüze uygulayın. 10 dakika sonra ılık bir suyla yıkayın

Sirke maskesi;

Cilt tipi: Yağlı ve parlak cilt tipine göre olan maske

Etkisi: Bu maskenin ciltteki tonlamayı sağlama, güzellik vermek, akne ve sivilcelerden korumak ve beslemek.

Hazırlanışı: Öncelikle bir bardak suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edin. Daha sonra karıştırınız. Ardından yüzünüze sürün. Ilık bir su ile yüzünüzü yıkadıktan sonra gerçekleştirin.

Alternatif olarak: Ayrıca bir diğer yöntem ise bardağın yarısına gelecek şekilde su ve sirkeyi aynı oranda karıştırın. Ardından yüzünüze sürüp kurumasını bekleyin ve kuruduktan sonra yıkayın.

Yoğurt maskesi;

Cilt tipi: Yağlı ve karma cilt tipi için uygun olan maske

Etkisi: yumuşatmak ve cildi arındırmak

Hazırlanışı: Öncelikle yapmanız gereken bir küçük kâseye bir yemek kaşığı süzme yoğurt aktarın. Daha sonra içine portakal suyu damlatın. Ardından ince bir tabaka şeklinde yüzünüze sürün. Daha sonra 20 dakika kadar bekledikten sonra ılık bir su ile durulayın.

Avokado maskesi yapımı;

Cilt tipi: Kuru ve karma cilt tipleri için uygundur.

Etkisi: beslemek, akne ve sivilcelerden arındırmak ve nemlendirmek.

Hazırlanışı: İlk önce almış olduğunuz 1 avokadoyu, içini püre haline getiriniz. Daha sonra, içine 1 yumurta beyazı ve 1 yemek kaşığı limon ilave edin. Ardından İnce bir tabaka şeklinde yüzünüze sürün. 30 dakika boyunca kurumasını bekleyin. Ardından soğuk bir su ile yıkayın.

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