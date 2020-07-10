Ebeveynler DİKKAT! Yeşilay 'Mavi Bebek' tehlikesine karşı uyardı! Çocuğunuz özellikle ergenlik döneminde...

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, kötü niyetli online oyunların organize edilirken insanların en zayıf noktalarının ve yalnız oldukları zamanların seçildiğini belirterek, "Dikkat edilmesi gereken konulardan birincisi, anne baba ve çocuğun aynı dünyalarda, birbirlerinden haberdar olarak yaşamaları. Çocuğumuzun dünyasına girmemiz, onun dünyasından haberdar olmamız, gündemini ve gündemimizi paylaşmamız çok önemli." dedi.

Dinç, çocuklar için tehlike içermesiyle gündeme gelen "Mavi Bebek" oyunu konusunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür zararlı yazılımlara "oyun" denildiğinde sorunun ciddiyetinin azımsandığını ifade ederek, "Ben buna aşamalı cinayet planı diyorum çünkü insanların canına kast etmeye kadar giden ciddi riskleri beraberinde getiriyor." görüşünü dile getirdi.

İnternet ortamında iyi niyetli insanların yanı sıra kötü niyetli ve insanlara zarar vermek isteyen insanlar da bulunduğunu kaydeden Dinç, "Bazen tamamen kötü niyetlerle bazen şan şöhret elde etmek, bazen para kazanmak gibi motivasyonları oluyor. En riskli gruptaki, en savunmasız insanları hedef alıyorlar. Bunlar da ağırlıklı olarak çocuklar ve ergenler oluyor." diye konuştu.