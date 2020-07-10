Zayıflamaya yardımcı zerdeçal kürü tarifi: Zerdeçal ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Zerdeçalı çoğu kişi muhteşem güzel turuncu renginden tanır. Ancak şifalarını herkes tam olarak bilemez. Zerdeçal, İngilizcesi 'Turmeric' adı verilen bir baharattır. Ana vatanı Hindistan. Hindistan'daki birçok hastalığın beklenenden daha az gözükmesinden zerdeçal sorumludur.

Zerdeçal içerisinde bir miktar mineral ve bir miktar da bazı vitaminler vardır. Ancak bunlar çok az miktardadır. Esas şifası, kökleri kurutulup toz haline getirilerek tüketilebiliyor. Bunun içerisinde bulunan 'kurkumun' en kıymetli maddedir.

ZERDEÇAL FAYDALARI NELERDİR?

Kurkumun kansere karşı koruma sağlar. Kanserin bütün aşamalarında hem durdurucu, yavaşlatıcı bazen de tedavi edici bir özelliğe sahiptir. Sadece kansere karşı korumakla veya tedaviye yardımcı olmak ile kalmıyor aynı zamanda son zamanların en büyük tıbbi sorunlarından birisi olan 'HIV' virüsü yani AIDS hastalığını oluşturan virüsle ve de Hepatit virüsü karaciğerde sarılık iltihabı yapan gibi virüslere karşı ciddi bir şekilde üremelerini yavaşlatıcı hatta durdurucu bir etki yapıyor.

Zerdeçal, bilinen en güçlü en doğal, zarar ve yan etkisi en düşük ayrıca en ekonomik olan antienflamatuar diyebiliriz. Çünkü zerdeçal bilinen en güçlü alkali maddedir. Aynı şekilde safrayı arttırıcı ve karaciğer safra kanallarını sulandırıp senkrosyonu arttırıp temizleyici bir etkisi vardır. Safra taşını eritmede de yardımcı olabiliyor.

Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre, olması gerektiği kadar erken bunama ve Alzheimer, karaciğer sirozu beklendiği kadar yoktur. Bunun en büyük nedeni Hintlerin 'köri' adını verdiği geleneksel baharat karışımı maddelerini kullanmalarıdır. Köri'nin ana hammaddesi ise zerdeçaldır.

Kurkuminin son yıllarda depresyona karşı koruyucu hatta tedavi etmeye yardımcı bir etkisi olduğundan da bahsedildi. Bu madde kan, beyin bariyerini aşabilen çok nadir maddelerden bir tanesidir. Bu şekilde de erken bunama veya unutkanlık hatta bazı durumlarda depresyona karşı hem korunmada hem tedavide büyük bir etkisi vardır.

ZERDEÇALI NE KADAR TÜKETMELİYİZ?

Zerdeçal hemen emilemediği için günde yaklaşık bir veya bir buçuk kaşık yeterlidir. Ancak bunun tamamını bir anda almayın. Sabah, öğle, akşam birer çay kaşığı halinde tüketebilirsiniz. Bunu özellikle karaciğer sorunu olanlar bir tatlı kaşığı iyi kaliteli bir bal ile karıştırıp macun haline getirip üzerine de rezene çayı, koyu bir zencefil çayı veya sıcak kaynar su ile yapılan doğal bir bitki çayı zerdeçalın emilimini arttırır.

Yemeklerin içerisine de zerdeçal katabilirsiniz. Gıda takı maddelerinden bir tanesi de zerdeçaldır. Yemenizi boyar ve tadını buruk yapar.

ZERDEÇAL ZAYIFLATIR MI?

Zerdeçalın faydaları arasında kilo verdirme özelliği de vardır.

Zerdeçallı zayıflama kürü;

Malzemeler

1 fincan çörekotu tozu

1 fincan zerdeçal

1 fincan mahlep

1 fincan tarçın

1 kase yoğurt

Hazırlanışı

Boş bir kavanoza bir fincan çörek otu tozu, bir fincan zerdeçal, bir fincan tarçın ve bir fincan da mahlebi doldurup karıştırınız. Daha sonra yemeklerden önce bu kavanozun içerisinde bulunan karışımdan bir çorba kaşığı kadar alıp, 2 çorba kaşığı yoğurt ile karıştırıp yiyiniz.