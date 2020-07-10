Zerdeçalın faydaları: Balgam söktürücü, kanser önleyici, bağışıklık güçlendirici etkileriyle mucizevi besin zerdeçalın faydaları

Zerdeçal doğal antioksidan bitkiler grubunda önemli konumda bulunan doğal bir mucize olarak karşımıza çıkıyor. İnsan vücuduna olan etkileri kapsamında, çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Etken maddesi curcumi olan zerdeçal, ayrıca antienflamatuar ve antioksidan etken maddelerine de sahiptir. İnsan sağlığına yönelik etkilerin başında da iltihaplara karşı doğal bir savunmamekanizması oluşturması gelmektedir.

BALGAM SÖKÜCÜ ETKİSİ MEDİKAL İLAÇLARI GÖLGEDE BIRAKIYOR

İçeriğindeki curcuminin antioksidan etkisinin E ve C vitaminlerinden fazla olması dikkat çeken zerdeçal, akciğerde oluşan iltihapları kurutarak balgam sökücü bir etkiye sahip. Özellikle bal ile kullanılması, ileri derece akciğer enfeksiyonlarına dahi etki edebiliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Zerdeçala dair en önemli özelliklerden birisi de, vücudun doğal bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Soğuk havalarla birlikte düşen vücut direncini arttırması ile, özellikle kış aylarında uzmanlarca çokça öneriliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZELTİYOR

Mide zarını güçlendirici etkiye sahip olan zerdeçal, ülser ve gastrit gibi rahatsızlıkları olan kişilerce çokça kullanılıyor. Ayrıca kabızlığa iyi gelmesinin yanı sıra, kabızlık ile alakalı olan gaz sıkışması ve mide şişmesi gibi rahatsızlıklara karşı da oldukça etkili.

KANSERİ ÖNLÜYOR

Yapılan araştırmalarda,uzun süreli kullanımda zerdeçalın etken maddesi olan curcuminin kanser hücrelerine karşı etkisi olduğu kanıtlanmış bir durum.

KARACİĞER, AKCİĞER, VE KALP ÜZERİNDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİYE SAHİP

Zerdeçal iltihap sökücü etkisi ile akciğer ve ona bağlı olarak solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirdiği biliniyor. Ayrıca vereme karşı etkisi de azımsanmayacak kadar büyük. Karaciğer üzerinde toksin sökücü etkisinin yanı sıra damar yollarını açması dolayısıyla kalp sağlığı üzerinde de büyük etkileri var.

STRESİ AZALTIYOR, SİNİRLERİ GEVŞETİYOR

Zerdeçalın bir etkisi de, sinir ve stresi azaltması. Günün başında bal ile karıştırılıp tüketilen 2-3 çay kaşığı zerdeçal, sinir sistemi üzerinde gevşetici etkiye sahip.