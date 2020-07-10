Binlerce yıllık şifalı bitki: Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal ne işe yarar?

Dünya mutfaklarında oldukça popüler olan zerdeçal ile ilgili vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Özellikle "zerdeçalın faydaları nelerdir?" sorusu merak konusu oluyor. Zerdeçal köriye sarı rengini veren baharattır. Hindistan'da binlerce yıldır baharat ve şifalı bitki olarak kullanılmıştır.

Son zamanlarda bilim, Hintlilerin uzun süredir bildikleri üzerinde çalışmalar yapıyor ve zerdeçal gerçekten tıbbi özelliklere sahip bileşikler içeriyor.

Bu bileşiklere, en önemlisi kurkumin olan merkominoidler denir. Kurkumin, zerdeçalda ana etken maddedir. Güçlü bir anti-enflamatuar etkisi vardır ve çok güçlü bir antioksidandır.

Bununla birlikte, zerdeçal kurkumin içeriği o kadar yüksek değildir. Ağırlıkça %3 civarındadır. Bu bitki üzerinde yapılan çalışmaların çoğu, çoğunlukla kurkumin içeren zerdeçal ekstreleri kullanıyor ve dozajlar genellikle günde 1 gramdan fazla oluyor.

Sadece zerdeçal baharatını yiyeceklerinizde kullanarak bu seviyelere ulaşmak çok zor olurdu.

Bu nedenle, tam etkilerini almak istiyorsanız, önemli miktarda zerdeçal içeren bir takviye gıda almanız gerekir. Ne yazık ki, zerdeçal kan dolaşımına zayıf bir şekilde emilir. Curcumin emilimini %2,000 artıran doğal bir madde olan piperin içeren karabiberin tüketilmesine yardımcı olur. En iyi zerdeçal takviyeleri, etkinliklerini önemli ölçüde artıran piperin içerir.

Zerdeçal ayrıca yağda çözünürdür, bu yüzden yağlı bir yemekle birlikte almak iyi bir fikir olabilir. Oksidatif hasarın, yaşlanmanın ve birçok hastalığın arkasındaki mekanizmalardan biri olduğuna inanılmaktadır.

Serbest radikalleri, eşleştirilmemiş elektronları olan yüksek oranda reaktif molekülleri içerir. Serbest radikaller, yağ asitleri, proteinler veya DNA gibi önemli organik maddelerle reaksiyona girme eğilimindedir.

Zerdeçal, kimyasal yapısı nedeniyle serbest radikalleri nötralize edebilen güçlü bir antioksidandır.

Kalp hastalığı dünyada 1 numaralı ölüm sebebidir. Araştırmacılar yıllarca çalışmış ve neden olduğu hakkında çok şey öğrenmişlerdir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kalp hastalığı inanılmaz derecede karmaşıktır ve buna çeşitli şeyler katkıda bulunur. Zerdeçal tüketimi, kalp hastalığı sürecindeki birçok adımı tersine çevirebilir.