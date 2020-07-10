Zerdeçal hangi yemeklerde kullanılır, kalorisi ve besin değeri nedir? Zerdeçalın faydaları

Güney Asya'ya özgür bir baharat olan zerdeçal hızla her yere yayılmıştır. En fazla kullanılan diyet takviyelerinden birisidir. En çok Hindistan'da kullanılmaktadır. BU baharatın iyileştirici özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden yararlanan kişiler zerdeçaldan kopamazlar. Peki bu özellikler nelerdir? Zerdeçalın nasıl faydaları vardır? İşte tüm cevaplar bu yazıda...

Zerdeçalın Faydaları

Zerdeçal tüketen kişilerden sık sık bu baharat hakkında olumlu sözler işitilmektedir. Kalpten cilde kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen bir baharat olduğu gibi aynı zamanda bu rahatsızlıkların oluşumunu da engellemektedir. Zerdeçalın bilinen bazı faydaları ise şunlardır:

Zerdeçal içerisinde curcuminoidler bulunmaktadır. Halk arasında curcurmioidlerin iltihap azaltıcı bir özelliği olduğu söylenmektedir. Ancak herhangi bir bilimsel kanıtı bulunmamaktadır.

Kalbe iyi gelen besinlerden birisidir. Yapılan çalışmalar sonucunda zerdeçal içerisindeki curcuminoidlerin kalp krizi riskini en aza indirdiği kanıtlanmıştır.

Diz ağrısına iyi gelmektedir.

Zerdeçal tüketimi, meme kanseri için görülen tedavilerin sonunda ortaya çıkan cilt tahrişlerini azaltmaktadır.

Zerdeçal birçok kanserin oluşumunu engellemektedir.

Diyabete iyi geldiği kanıtlanmıştır.

Cerrahi ağrı için zerdeçal tüketimi ağrıyı hafifletmektedir.

Alzheimer hastalığına olumlu etki etmektedir.

Romatoid artrit, prostat ve kolon kanserine de iyi geldiği gözlemlenmiştir.

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Zerdeçalın Kalorisi ve Besin Değeri

Zerdeçalın 100 gramında 312 kcal kalori bulunmaktadır. Bir tatlı kaşığında (5 gr) ise 16 kalori bulunmaktadır. Bu besinin 100 gramında bulunan besin değerleri ise şöyledir:

Karbonhidrat 67.1 gr

Lif 22.7 gr

Protein 9.7 gr

Yağ 3.3 gr

C vitamini

Potasyum

Kalsiyum

Demir

Zerdeçalın Zararları

Tam bir şifa deposu olan zerdeçalın bazı kötü özellikleri de bulunmaktadır. Bazı durumlarda insana zarar verecek bir hale gelmektedir. Her ne kadar çok faydalı bir baharat olsa da zerdeçal da fazla tüketildiğinde tehlikeli bir besine dönüşmektedir. Zerdeçalın bilinen bazı zararları şunlardır:

Zerdeçal pıhtılaşmayı zorlandırır. Bu da kanama bozukluğu olan bir insan için kanama riskini artırır. Bazı ilaçlar ile de etkileşime girebilir. Böylece kanamayı çoğaltabilir.

Zerdeçal yemeklere az katıldığı müddetçe herhangi bir zarar göstermez. Ancak eğer bir hastalığın tedavisi için bol miktarda kullanılıyorsa bu kullanan kişinin mide ve bağırsak sorunları yaşamasına sebep olabilir.

Zerdeçal içeriğinden dolayı safra kesesi taşı riskini artırır.

Kan basıncının fazla düşmesine neden olabilir.

Çok tüketildiğinde ortaya böbrek taşı riskini atar.

Hamile ve emziren anneler için zerdeçal zararlı olabilmektedir. Ancak bu konu hakkında bir kesiniyet yoktur. Bundan dolayı hamilelikte zerdeçaldan uzak durulmalıdır.

İshal ya da bulantıya sebep olabilir.

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Zerdeçal Nasıl Tüketilir?

Zerdeçal pek çok şekilde tüketilebilen bir besindir. Zerdeçalın tüketilebileceği şekillerden bazıları ie şunlardır:

Zerdeçal çayı

Tonik

Sos şeklinde kullanılabilir

Ezme yapılarak kullanılabilir

Zerdeçal Zayıflatır Mı?

Zerdeçal halk arasında zayıflatıcı etkisi ile bilinen bir baharattır. Zerdeçal ile zayıflamak mümkündür. Ama yalnızca zerdeçal tüketmek ile bu yapılmaz. Bunun için zerdeçal limonla birlikte kullanılmalıdır. Zerdeçal ile zayıflama yöntemi şöyledir:

Bir bardak sıcak su ile bir tatlı kaşığı zerdeçal karıştırılır ve içine yarım limon sıkılır.

Bu karışım bir hafta boyunca kullanılmalıdır.

Her gün bir bardak tüketilmelidir.

Her haftadan sonra iki hafta mola verilmesi daha sağlıklıdır.

Zerdeçal Kaşıntı Yapar Mı?

Zerdeçal her ne kadar çok faydalı olsa da bazen zararlı duruma gelebilir. Zerdeçal alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyon gösterebilir ya da gereğinden çok daha fazla kullanan kişilerde kaşıntıya sebep olabilir.

Zerdeçalın Tansiyona Etkisi

Zerdeçal, kan basıncını düşürmektedir. Tansiyon için bu iyi bir şey olsa da zerdeçal tansiyonun çok fazla düşmesine sebep olabilir ve bu sağlıksızdır.

Zerdeçal Hangi Yemeklerde Kullanılır?

Zerdeçalın kullanıldığı belli başlı bazı yemekler şunlardır:

Pilav

Fırındaki sebze yemeklerinde

Beyaz et yemekleri

Kırmızı et yemekleri

Makarna

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