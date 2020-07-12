Atkins diyeti nedir, nasıl yapılır? Düşük karbonhidratlı 7 günlük atkins diyeti listesi

Diyette yağlı besinler tüketildiğinden dolayı kolesterol hastaları tarafından doktor kontrolünde uygulanması tavsiye edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre ise atkins diyeti, risk faktörleri taşımayan kişilerde kötü kolesterol seviyesini ( LDL ) yükseltmemektedir. Düşük karbonhidrat tüketmenin ise vücut için oldukça sağlıklı olduğu bilinmektedir. Peki, atkins diyeti yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte ayrıntılar…
Günlük olarak tükettiğiniz besinlerde karbonhidrat seviyesini düşürürseniz iştahınızın azaldığını ve acıkma sürelerinizin uzadığını görürsünüz. Atkins diyeti de tam olarak bunu amaçlayan bir diyet çeşididir. Karbonhidratlı besinleri hayatınızdan çıkararak kan şekeri seviyenizin düzelmesini ve iştahınızın kontrol edilebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Vücudunuz, karbonhidrat tüketmediğiniz zaman enerji ihtiyacını yağlardan karşılayacaktır ve böylelikle vücut yağ yakmaya başlayacaktır. Protein açısından zengin olan besinleri tüketmek ise hem gün içinde daha doyurucu öğünlerinizin olmasını hem de uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.
Atkins diyeti nasıl yapılır?
Atkins diyet listesi
1. Gün
Kahvaltı: Hindistancevizi yağında kırılmış 2 adet yumurta, domates
Öğlen: 150 gr tavuk içeren zeytinyağlı salata, yoğurt
Akşam: Izgara biftek, haşlanmış zeytinyağlı sebze ( brokoli, havuç, karnabahar vb. )
2. Gün
Kahvaltı: Pastırmalı omlet (2 yumurta ile ), bol yeşillik
Öğlen: 150-200 gr ızgara köfte, zeytinyağlı yeşil salata
Akşam: Kıymalı kabak yemeği, yoğurt
3. Gün
Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 ince dilim beyaz peynir, 2 tam ceviz içi
Öğlen: Avokadolu ve 80 gr ton balıklı yeşil salata
Akşam: Zeytinyağlı yeşil fasulye ( 5 kaşık ), haşlama tavuk göğüs
4. Gün
Kahvaltı: 4-5 adet çilek, 10 adet fındık, 1 kase yoğurt
Öğlen: Izgara tavuk, haşlanmış veya fırında sebze (kuşkonmaz, brokoli, kabak )
Akşam: 120 gr somon balığı, bol yeşil salata
5. Gün
Kahvaltı: 1 dilim hindi füme, 2 yumurta ile hazırlanmış omlet
Öğlen: Zeytinyağlı karidesli yeşil salata ( ton balıklı da olabilir )
Akşam: kıymalı bir sebze yemeği, yoğurt
6. Gün
Kahvaltı: Tereyağında pişmiş sebzeli omlet ( kabak tercih edebilirsiniz )
Öğlen: Kıymalı ıspanak yemeği, yeşil salata
Akşam: Izgara balık ( somon, lüfer vs. ), haşlanmış sebze
7. Gün
Kahvaltı: Beyaz peynirli omlet ( 2 yumurta ile ), domates, avuç içi kadar ceviz
Öğlen: Zeytinyağlı enginar yemeği, 100 gr yoğurt
Akşam: Haşlama et veya tavuk, avokadolu yeşil salataMakarna diyeti listesi! Diyet makarna tarifleri nasıl hazırlanır? Örnek diyet listesi Diyet sırasında yapılan yanlışlar nelerdir? Diyette doğru bilinen yanlışlar