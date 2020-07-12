Atkins diyeti nedir, nasıl yapılır? Düşük karbonhidratlı 7 günlük atkins diyeti listesi

Diyette yağlı besinler tüketildiğinden dolayı kolesterol hastaları tarafından doktor kontrolünde uygulanması tavsiye edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre ise atkins diyeti, risk faktörleri taşımayan kişilerde kötü kolesterol seviyesini ( LDL ) yükseltmemektedir. Düşük karbonhidrat tüketmenin ise vücut için oldukça sağlıklı olduğu bilinmektedir. Peki, atkins diyeti yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte ayrıntılar…

Günlük olarak tükettiğiniz besinlerde karbonhidrat seviyesini düşürürseniz iştahınızın azaldığını ve acıkma sürelerinizin uzadığını görürsünüz. Atkins diyeti de tam olarak bunu amaçlayan bir diyet çeşididir. Karbonhidratlı besinleri hayatınızdan çıkararak kan şekeri seviyenizin düzelmesini ve iştahınızın kontrol edilebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Vücudunuz, karbonhidrat tüketmediğiniz zaman enerji ihtiyacını yağlardan karşılayacaktır ve böylelikle vücut yağ yakmaya başlayacaktır. Protein açısından zengin olan besinleri tüketmek ise hem gün içinde daha doyurucu öğünlerinizin olmasını hem de uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.

Atkins diyeti nasıl yapılır?

Atkins diyeti 4 farklı aşamadan oluşan bir diyet şeklidir.

İlk aşama 'indüksiyon' aşamasıdır. Bu evrede yaklaşık 2 hafta süreyle 20 gramı geçmeyecek kadar karbonhidrat alınmaktadır. Yeşil sebzeler ve yüksek yağ ve protein içeren besinler ise bolca tüketilir. Böylelikle ilk aşamada kilo kaybı başlamış olacaktır.

İkinci aşama ise 'dengeleme' aşamasıdır. Bu evrede diyete sağlıklı olarak bilinen düşük karbonhidratlı yiyecekler dahil edilir. Fındık, meyve, düşük karbonhidratlı sebzeler gibi besinleri bu evrede tüketebilirsiniz.

Üçüncü aşama 'ayarlama' aşamasıdır. Bu evrede ise ideal kilonuza yaklaştığınız zaman kilo kaybını yavaşlatmak amaçlanır. Bu yüzden diyete bir miktar daha karbonhidrat eklenebilmektedir.

Dördüncü ve son aşama ise 'bakım' aşamasıdır. Vücudun tolere edebileceği miktarlarda ve vücut için sağlıklı olduğu bilinen karbonidrat seçimlerini yapmak önemlidir.

Atkins diyeti uygulayan bazı kişilere göre bu aşamalar oldukça kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bu yüzden 4 aşamanın da birebir uygulanması zorunlu değildir.

Diyet esnasında asıl dikkat edilmesi gereken nokta yasaklı yiyeceklerden uzak durmaktır.

Atkins diyetine göre gün içerisinde 2 veya 3 öğün beslenilmektedir ve acıkma durumlarında ara öğün yapılmasında bir sakınca yoktur.

Diyet sürecinde mutlaka günde en az 2 litre su içilmesi gerekmektedir.

Ara öğünlerde fındık, yoğurt, peynir, meyve gibi besinler tercih edebilirsiniz.

Protein alım şekli hayvansal gıdalar olmak zorunda değildir. Bu yüzden vejeteryan bireyler tarafından da uygulanabilir.

Şeker içeren besinler, buğday ve arpa türevleri, meyve suları ve asitli içecekler, yüksek karbonhidratlı meyveler ( muz, portakal, elma vs. ) bu diyette tüketilmemelidir.

Atkins diyet listesi

1. Gün

Kahvaltı: Hindistancevizi yağında kırılmış 2 adet yumurta, domates

Öğlen: 150 gr tavuk içeren zeytinyağlı salata, yoğurt

Akşam: Izgara biftek, haşlanmış zeytinyağlı sebze ( brokoli, havuç, karnabahar vb. )

2. Gün

Kahvaltı: Pastırmalı omlet (2 yumurta ile ), bol yeşillik

Öğlen: 150-200 gr ızgara köfte, zeytinyağlı yeşil salata

Akşam: Kıymalı kabak yemeği, yoğurt

3. Gün

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 ince dilim beyaz peynir, 2 tam ceviz içi

Öğlen: Avokadolu ve 80 gr ton balıklı yeşil salata

Akşam: Zeytinyağlı yeşil fasulye ( 5 kaşık ), haşlama tavuk göğüs

4. Gün

Kahvaltı: 4-5 adet çilek, 10 adet fındık, 1 kase yoğurt

Öğlen: Izgara tavuk, haşlanmış veya fırında sebze (kuşkonmaz, brokoli, kabak )

Akşam: 120 gr somon balığı, bol yeşil salata

5. Gün

Kahvaltı: 1 dilim hindi füme, 2 yumurta ile hazırlanmış omlet

Öğlen: Zeytinyağlı karidesli yeşil salata ( ton balıklı da olabilir )

Akşam: kıymalı bir sebze yemeği, yoğurt

6. Gün

Kahvaltı: Tereyağında pişmiş sebzeli omlet ( kabak tercih edebilirsiniz )

Öğlen: Kıymalı ıspanak yemeği, yeşil salata

Akşam: Izgara balık ( somon, lüfer vs. ), haşlanmış sebze

7. Gün

Kahvaltı: Beyaz peynirli omlet ( 2 yumurta ile ), domates, avuç içi kadar ceviz

Öğlen: Zeytinyağlı enginar yemeği, 100 gr yoğurt

Akşam: Haşlama et veya tavuk, avokadolu yeşil salata

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