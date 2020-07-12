Vitamin ve mineral deposu brokolinin faydaları nelerdir? Brokolinin vücudumuza faydaları

Brokoli, mor veya daha yaygın yeşil çiçek tomurcukları olan dallı, yeşil bir sebzedir. Turpgiller ailesine, karnabahar, lahana ve lahana gibi çiğ ve pişmiş olarak tüketilir. Brokolinin içerisindeki besin değerini korumak açısından çiğ tüketilmesinde fayda vardır.

Bol miktarda C ve K vitamini içeren brokolinin sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Brokoli, içerisinde demir, kükürt, selenyum, fosfor gibi mineraller ile lif bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır.

Brokolide hangi vitaminler vardır? Brokolinin besin değerleri nelerdir?

Brokoli iyi bir lif ve protein kaynağıdır. Demir, potasyum, kalsiyum, selenyum ve magnezyumun yanı sıra A, C, E, K vitaminleri ve folik asit dahil olmak üzere iyi bir B vitamini içerir. Ayrıca diğer sebzelerden daha fazla protein içerir. Bolca mineral içeren brokolinin besin değerleri ise şunlardır (100 g brokoli baz alınmıştır):

Kalori: 26 kcal

Toplam Yağ: 0.2 g

Karbonhidrat: 2.5 g

Lif: 3 g

Protein: 3.3 g

Kalsiyum: 105 mg

Demir: 1.3 mg

Potasyum: 373 mg

C vitamini: 115 mg

A vitamini: 143 IU

Kolesterol: 0 mg

Brokoli nasıl tüketilmelidir?

Brokoliyi kızartmadan, haşlamadan ya da çiğ yemeden önce iyice temizlemek için 10 dakika sirkeli suda bekletip bol suyla durulamanız gerekmektedir. Brokoli 5-6 dakikadan fazla haşlanmamalıdır. Haşlama, brokolinin besin değerini azaltır. Brokoliden maksimum seviyede faydalanmak istiyorsanız çiğ tüketmeniz daha iyi olacaktır. Brokolinin içinde yer alan besinleri korumak için brokoliyi çiğ tüketmenizde fayda vardır.

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Brokolinin faydaları nelerdir? Brokoli neye iyi gelir?

Brokoli, sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. Başta sindirim sistemi olmak üzere vücudun her alanında faydası vardır. Brokoli düzenli kullanıldığında bu rahatsızlıkların tedavisine iyi gelir:

Kansere karşı koruyucudur. Büyümüş tümörlerin gerilemesine katkı sağlar.

İnsülin duyarlılığını arttırır ve kolon kanseri riskini azaltır.

Kemik ve diş sağlığını güçlendirir.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Brokoli kalbe iyi gelir. Şeker oluşumunu engeller.

Oksijen yetersizliğine bağlı oluşan kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kan şekerini düzenler, anemiyi önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihaplanmayı önler.

Alerji belirtilerini önler.

Brokoli göze iyi gelir. Görme bozukluğu gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcıdır.

Cilt sağlığını korur ve cildi gençleştirir.

Brokoli suyunun cilde faydaları nelerdir?

Bol miktarda C vitamini içeren brokoli, cildi güneş ve çevre kirliliğine karşı korur.

C vitamini, kükürt ve bazı amino asitler içeren brokoli, vücudunuzu detoksifiye etmeye yardımcı olur.

Brokoli toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olur.

Kaşıntı, yanık, kızarıklık, artrit, gut, romatizma, egzama ve ciltte sertleşme gibi cilt hastalıklarının iyileşmesinde yardımcı rol oynar.

İyi bir antioksidan olduğundan ciltteki kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.

Cildin ana koruyucusu olan kolajen oluşumuna yardımcı olmasını sağlar.

Brokoli suyu zayıflatır mı?

Brokoli suyunu haşlayıp içerseniz iştahınızı kapar. Bu sayede zayıflayabilirsiniz. Sağlık açısından bir problem kesinlikle yoktur fakat zayıflamak için uzman diyetisyene başvurmanız ya da yorumlarını takip etmeniz gerekmektedir.

Brokoli suyu;

metabolizmayı hızlandırır.

sindirim ve boşaltım sistemini canlandırır.

Brokoli nasıl haşlanır?

Yarım kilo brokoliyi suda iyice yıkadıktan sonra derin bir tencere içinde brokoliyi biraz geçicek şekilde su ekleyip 5 dakika kaynatın. Bir gece beklettikten sonra brokoli suyunu sabahleyin içiniz.

Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Brokoli çorbası için malzemeler:

Yarım kilo brokoli

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1.5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Oldukça sağlıklı ve leziz brokoli çorbası şu şekilde yapılır:

Yarım kilo brokoliyi 7 su bardağı suyla haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Ardından derin bir tencerede birer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritin. Bir yemek kaşığı unu üzerine ekleyip ve kokusu çıkıp hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoliyi haşladığınız suyu azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içine ekleyin ve karıştırın. El blenderıyla yaparsanız pürüzsüz bir karışım elde edebilirsiniz. Son olarak üzerine 1.5 çay kaşığı tuz ile yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın. Brokoli çorbasını bir taşım kaynatıp altını kapatıp sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Brokoli kürü nasıl yapılır? Brokoli kürü kaç gün yapılır?

Brokoli kürü şu şekilde yapılır:

Yarım litre suyu kaynatıp 250 gram brokoliyi kaynayan suya atın. Kısık ateşte 4-5 dakikayı geçmeyecek şekilde haşlayın. Haşladıktan sonra brokoli suyunu süzün ve üçe ayırın. Ayırdığınız brokoli suyunu sabah, öğlen ve akşam tok karnına için. Brokoli suyunu içtikten sonra 20 dakika su hariç herhangi bir şey tüketmeyin.

Brokoli kürü 21 gün yapılır. 3 hafta yapacağınız bu uygulamada üçer gün ara vermeye dikkat edin. Yani aralar da dahil olmak üzere 30 günlük bir uygulama yapmanız gerekmektedir. Haşladığınız brokoliyi de ayrıca salata olarak tüketebilirsiniz.

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