Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı ne işe yarıyor, nelere faydalı?

Hindistan cevizi yağı yapılan araştırmalara göre yüzde 80'den fazla doymuş yağ içerir. Bazı uzmanlar doymuş yağları kardiyovasküler ve diğer hastalıklarla ilişkilendirmiştir. 2015-2020 Amerikalılar için Beslenme Kılavuzları, doymuş yağ tüketiminin bir günün kalorisinin % 10'undan daha azıyla sınırlanmasını önermektedir. Bu, günde 2000 kalorilik bir diyet uygulayan birinin her gün 20 gramdan (g) fazla doymuş yağ tüketmemesi gerektiği anlamına gelir. Ancak bu yağın saça ve cilde olan faydaları günümüzde kozmetik üreticilerinin de kullanımına neden olmuştur. Peki, Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Yüze ve saça faydalı mı? İşte tüm bu soruların cevabı…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Hindistan cevizi yağı yüze faydaları nelerdir?

Cildinize uygulandığında, hindistancevizi yağı güneşin ultraviyole (UV) ışınlarından koruyabilir, bu da cilt kanseri riskinizi artırabilir ve kırışıklık ve kahverengi lekelere neden olabilir.

Aslında bir çalışma, hindistancevizi yağının güneşin UV ışınlarının yaklaşık% 20'sini bloke ettiğini buldu

Bununla birlikte, UV ışınlarının yaklaşık% 90'ını engelleyen geleneksel güneş koruyucu ile aynı korumayı sağlamadığını unutmayın.

Başka bir çalışma, hindistancevizi yağının güneş koruma faktörüne (SPF) 7 sahip olduğunu ve bunun bazı ülkelerde hala minimum tavsiyeden daha düşük olduğunu tahmin etti

Metabolizmanızı hızlandırın!

Hindistan cevizi yağı orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) içerir. Bunlar hızla emilen ve yaktığınız kalori miktarını artırabilen yağ asitleridir

Kontrollü çalışmalar, MCT'lerin metabolik hızınızı - en azından geçici olarak - önemli ölçüde artırabildiğini göstermiştir

Bir çalışma, 15-30 gram MCT'nin 24 saatlik bir süre boyunca yakılan kalori sayısını ortalama 120 arttırdığını bulmuştur

Yüksek Sıcaklıklarda Güvenle Pişir!

Hindistan cevizi yağı çok yüksek doymuş yağ içeriğine sahiptir. Aslında, yağının yaklaşık% 87'si doymuştur (7).

Bu özellik, kızartma da dahil olmak üzere yüksek ısıda pişirme için en iyi yağlardan biri olmasını sağlar.

Doymuş yağlar, bitkisel yağlarda bulunan çoklu doymamış yağ asitlerinin aksine yüksek sıcaklıklara ısıtıldıklarında yapılarını korurlar.

Mısır ve aspir gibi yağlar ısıtıldığında toksik bileşiklere dönüştürülür. Bunlar sağlığa zararlı etkileri olabilir

Bu nedenle, hindistancevizi yağı yüksek sıcaklıklarda yemek pişirmek için daha güvenli bir alternatiftir.

Diş Sağlığınıza iyi gelir!

Hindistan cevizi yağı, Streptococcus mutans, ağzınızdaki diş plağı, diş çürüğü ve diş eti hastalığına neden olan bakteriler gibi bakterilere karşı güçlü bir silah olabilir.

Bir çalışmada, 10 dakika boyunca hindistancevizi yağı ile - yağ çekme olarak bilinen - terleme, bu bakterileri antiseptik bir ağız gargarası ile durulama kadar etkili bir şekilde azalttı

Başka bir çalışmada, hindistancevizi yağı ile günlük olarak terleme, diş eti iltihabı (iltihaplı diş etleri) olan gençlerde iltihap ve plakları önemli ölçüde azalttı

Hindistan cevizi yağı cilde faydaları

Araştırmalar, hindistancevizi yağının en azından mineral yağı ve diğer geleneksel nemlendiricilerin yanı sıra dermatiti ve diğer cilt bozukluklarını iyileştirdiğini göstermektedir

Egzama olan çocuklarda yapılan bir çalışmada, hindistancevizi yağı ile tedavi edilenlerin% 47'si büyük gelişmeler kaydetmiştir

Beyin Fonksiyonunu Geliştirin

Hindistan cevizi yağındaki MCT'ler karaciğeriniz tarafından parçalanır ve beyniniz için alternatif bir enerji kaynağı olarak işlev görebilen ketonlara dönüşür

Birçok çalışma MCT'lerin epilepsi ve Alzheimer dahil olmak üzere beyin bozukluklarına etkileyici faydaları olduğunu bulmuştur.

Bazı araştırmacılar, keton üretimini artırmak için hindistancevizi yağını MCT kaynağı olarak kullanmanızı önerir

Hindistan cevizi yağı cilde faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağı bacaklarınız, kollarınız ve dirsekleriniz için harika bir nemlendirici özelliği taşımaktadır.

Yüzünüzde de kullanabilirsiniz - ancak çok yağlı cilde sahip olanlar için önerilmez.

Ayrıca çatlamış topukların onarılmasına yardımcı olabilir. Yatmadan önce topuklarınıza ince bir kat uygulayın, çorap giyin ve topuklarınız pürüzsüz olana kadar her gece devam edin.

Enfeksiyonlarla Mücadeleye Yardımcı Olabilir!

Saf hindistancevizi yağı, enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Bir test tüpü çalışması, yaygın olarak C. diff olarak bilinen bağırsak bakterilerinin Clostridium difficile'nin büyümesini durdurduğunu ve ciddi ishale neden olduğunu buldu

Ayrıca mayalarla savaşır gibi görünmektedir - genellikle hindistancevizi yağındaki ana yağ asidi olan laurik aside atfedilen bir etki

Bununla birlikte, hiçbir çalışma, hindistancevizi yağının yenildiğinde veya cilde uygulandığında enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunu kanıtlamamıştır.

'İyi' HDL Kolesterolünüzü Artırın!

Hindistan cevizi yağının bazı insanlarda kolesterol seviyelerini arttırdığı gösterilmiştir.

Bununla birlikte, en güçlü ve en tutarlı etkisi, "iyi" HDL kolesterolünde bir artıştır

Karın obezitesi olan kadınlarda yapılan bir çalışmada, HDL'nin hindistancevizi yağı tüketen bir grupta arttığı, soya fasulyesi yağı tüketenlerde azaldığı bulundu

Hindistan cevizi yağı kullanımı

Ev yapımı bitter çikolata, hindistancevizi yağının sağlık yararlarından yararlanmanın lezzetli bir yoludur.

Sadece hindistancevizi yağı 24 ° C'de (76 ° F) eridiğinden buzdolabında veya dondurucuda saklamayı unutmayın.

Çevrimiçi bir tarif bulmak ve başlamak kolaydır. İşleri sağlıklı tutmak için şekersiz fikirler arayın.

Hindistan cevizi yağı ne işe yarar?

Hindistan cevizi yağı, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi artan sağlık riskleriyle bağlantılı olan visseral yağ olarak da bilinen göbek yağının azaltılmasına yardımcı olabilir. Böylece hindistan cevizi yağı ile zayıflama olmasa da

Bir çalışmada, obez erkekler diyetlerine 2 çorba kaşığı (1 ons veya 30 ml) hindistancevizi yağı ekleyerek (yağları 2.5 inç) 1 inç (2.54 cm) kaybetti.

Başka bir çalışma, kalori kısıtlı diyetlerde kadınlara baktı. Günde 2 yemek kaşığı (30 ml) hindistancevizi yağı alanların bel büyüklüğünde bir azalma olurken, soya yağı grubu hafif bir artış fark etti

Hindistan cevizi yağı saça nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağı saçınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Bir çalışma, hindistancevizi yağı, mineral yağı ve ayçiçek yağının saç üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Hindistan cevizi yağı saça faydaları olduğu böylece ortaya çıktı.

Sadece hindistancevizi yağı kullanımı, şampuanlamadan önce veya sonra uygulandığında saçtan protein kaybını önemli ölçüde azalttı. Bu sonuç hem sağlıklı hem de hasar görmüş saçlarda meydana geldi.

Araştırmacılar, hindistancevizi yağındaki ana yağ asidi olan laurik asidin benzersiz yapısının, diğer birçok yağın yapamayacağı şekilde saç şaftına nüfuz edebileceği sonucuna vardı

Yara İyileşmesini Geliştirin!

Bir çalışma, yaraları hindistancevizi yağı ile tedavi edilen sıçanların, iltihaplı belirteçlerde bir azalmaya ve cildin önemli bir bileşeni olan kollajen üretiminin arttığını buldu. Sonuç olarak, yaraları çok daha hızlı iyileşti

Küçük kesiklerin veya sıyrıkların iyileşmesini hızlandırmak için, doğrudan yaraya biraz hindistancevizi yağı sürün ve bir bandajla örtün.

Kemik Sağlığını Artırın!

Hayvan araştırmaları, bakire hindistancevizi yağındaki antioksidanların, kemik hücrelerine zarar verebilecek serbest radikalleri nötralize ederek kemik sağlığını koruyabileceğini düşündürmektedir

Altı haftalık bir sıçan çalışması, kalorilerinin% 8'ini hindistancevizi yağından alan grubun önemli ölçüde daha fazla kemik hacmine ve gelişmiş kemik yapısına sahip olduğunu gösterdi

Zehirli Bir Böcek Kovucu Yapın!

Bazı uçucu yağlar, böcekleri uzak tutmanın ve ısırık ve sokmaları önlemenin doğal bir yolu olabilir.

Bununla birlikte, bu yağları doğrudan cildinize uygulamak yerine, bir taşıyıcı yağ ile birleştirilmeleri gerekir.

Bir çalışmada, Tayland esansiyel yağlarını hindistancevizi yağı ile birleştirmek, bazı sivrisineklerin ısırıklarından% 98'in üzerinde koruma sağladı

Lekeleri Çıkarın!

Hindistan cevizi yağı, halı ve mobilya dökülmeleri de dahil olmak üzere lekelerden kurtulmak için kullanılabilir.

Bir kısım hindistancevizi yağını bir kısım kabartma tozu ile birleştirin ve bir macun haline getirin. Lekeye uygulayın, beş dakika bekleyin ve silin.