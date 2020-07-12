Uzmanlar kahvaltıda zencefil tüketmeyi öneriyor! Kahvaltıda zencefil tüketmenin faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir?

Bu çok yönlü süper besin, mide bulantısını tedavi etmekten kas ağrısını azaltmaya kadar sağlık açısından pek çok fayda sağlamaktadır. Peki, zencefili gerçekten süper besin yapan nedir? Zencefil, günün herhangi bir öğününe kolayca eklenebilir. Kahve ve zencefil, özellikle kahve, dünyanın en büyük antioksidan kaynaklarından biri olduğundan, güçlü bir serbest radikal mücadele ikilisi yaratır. Sabahları zinde olmak için kahvenize öğütülmüş zencefil ekleyin (fincan başına 1 çay kaşığı kadar). Bu geleneksel zencefilli kahve sadece baharatlı ve lezzetli değil, aynı zamanda sindirime yardımcı olabilir.

Zencefil çayı, soğuk kışları ısıtmak için popüler bir içecektir. Sadece sıcak ve rahatlatıcı değildir, aynı zamanda sakin bir kaynağa mide bulanmasına da yardımcı olabilir. Sabahları bu baharatlı çaydan bir bardak, mide bulantısını, hareket rahatsızlığını veya hamileliğe bağlı sabah rahatsızlığını gidermek için özellikle yararlı olacaktır.

Kendi zencefil çayınızı, zencefilin kaynar suda 10 dakika boyunca sızmasını sağlayarak kolayca evinizde yapabilirsiniz. Tat vermek için şeker ekleyin. Veya mağazalarda zencefil çayı bulun. Genelde mutfak dolapları meyve reçelleri ile doludur, ancak hiç zencefil reçeli birçok meyve reçelinden daha faydalıdır. En sağlıklı reçel olmayabilir, ama kesinlikle daha sağlıklı bir seçenektir. İster satın alın ister evde kendiniz yapın, bir zencefil reçeli tostunuzu daha lezzetli bir hale getirebilir.

Sabah kahvaltı tabağına zencefil eklemek, özellikle romatoid artrit hastaları için bazı ciddi anti-enflamatuar faydalar sağlar.

Zencefil, geleneksel / alternatif tıbbın çeşitli alanlarında çok uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Sindirime yardımcı olmak, mide bulantısını azaltmak, grip ve soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olmak için birçok toplumda zencefil kullanılmıştır.

Zencefil taze, kurutulmuş, toz halinde veya bir yağ veya meyve suyu olarak kullanılabilir ve bazen işlenmiş gıdalara ve kozmetiklere eklenir. Yemek tariflerinde çok yaygın bir bileşendir. Zencefilin eşsiz kokusu ve tadı en önemlisi gingerol olan doğal yağlarından gelir. Gingerol, tıbbi özelliklerinin çoğundan sorumlu, zencefildeki ana biyoaktif bileşiktir. Güçlü antienflamatuar ve antioksidan etkiye sahiptir