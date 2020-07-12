Sirkeli suyun faydaları nelerdir? Sirkeli su ne işe yarar, nelere iyi gelir?

Türk insanının mutfaktaki önemli yardımcı araçlarından olan sirke, salata ve turşu yapımında oldukça tercih edilmektedir. Yemeklerde kullanımının yanında, içerdikleri ile insan sağlığı açısından da önem arz eden bu sulu çözelti, çok eski tarihlerden bu yana ilaç yapımında da önemli bir görev üstlenmiştir. Sirkeli suyun faydaları bilimsel açıdan tam olarak kanıtlanmasa da, halk arasında saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. Gerek grip, gerek cildi güzelleştirmek gibi çeşitli amaçlarla yararlanılan sirke su, içeriğinde A, B1, B2, B6, C ve E vitaminlerinin yanı sıra pektin, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri barındırmaktadır.
Bu denli zengin bir içeriğe sahip olan sirkeli su, belirli aralıklarla tüketimine bağlı olarak insan sağlığı üzerinde de oldukça faydalıdır. Peki, sirkeli suyun faydaları nelerdir? İşte, birbirinden önemli faydaları…
Sirkeli suyun tüketimi de dikkatli yapılmalıdır. Gerek elma gerekse üzüm sirkesi yemek kaşığına koyularak içilebilir. Eğer, tadı çok ekşi geliyorsa, suyun içerisinde bir yemek kaşığı sirke katıp karıştırabilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Bunu günde bir kez, yemeği üzerinden 5-6 saat geçtikten sonra yapmaya dikkat etmelisiniz.
Sirkeyi sade olarak tüketmemeye mümkün olduğu kadar dikkat edin.
Doğal bir sulu çözelti olan sirkeli suyun önemli zararları bulunmamaktadır; ancak aşırı tüketimi sonrasında çeşitli rahatsızlıklar baş gösterebilir. Bu yüzden, düzenli ilaç kullanan vatandaşların doktor tavsiyesi alarak sirkeli su tüketmesi gerekmektedir.