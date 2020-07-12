Zencefil çayı faydaları ile sizi şaşırtacak! Zencefil çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

Zencefilin bilimsel adı Zingiber officinale olan zencefilin sağlık için faydaları bileşenlerinin gingerols ve shogaols gibi fenoller ve uçucu yağlar olduğu düşünülmektedir. Sağlığa yararları açısından çokça tercih edilen zencefil çayının faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte zencefil çayının faydaları...

ZENCEFİL ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Zencefil çayı mide bulantısını geçirir

Zencefil çayı deniz tutmasına iyi gelir

Zencefil çayı sindirimi hızlandırır

Zencefil çayı baş dönmesine iyi gelir

Zencefil çayı gazı azaltır

Zencefil çayı kronik ağrıları azaltır

Zencefil çayı kas ağrılarını hafifletir

Zencefil çayı romatizma ağrılarına iyi gelir

Zencefil çayı solunum yollarını açar

Zencefil çayı alerjik reaksiyonları azaltır

Zencefil çayı soğuk algınlığı belirtilerini hafifletir

Zencefil çayı kan şekerini düşürür

Zencefil çayı kan dolaşımını güçlendirir

Zencefil çayı hazımsızlığa iyi gelir

Zencefil çayı adet ağrılarını azaltır

Zencefil çayı boğaz ağrısına iyi gelir

Zencefil çayı terlemeyi arttırarak ateşi düşürür

ZENCEFİL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

4 bardaklık zencefil çayı hazırlamak için yaklaşık 4 santim uzunluğunda bir zencefilin kabuğunu temizleyin. Hazırladığınız iyi suyu kaynatın ve ince zencefil dilimlerini suyun içine atın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 15-20 dakika kadar tuttuktan sonra zencefil dilimlerini süzerek çayınızı içebilirsiniz. Tatlandırmak için limon dilimleri ve bal kullanabilirsiniz.

ZENCEFİL ÇAYININ YAN ETKİLERİ

Zencefilin yan etkileri nadir olarak görülmekle birlikte fazla miktarda tüketimi ishale, göğüste yanma hissine ve ağızda tahrişe neden olabilir. Kapsül formunda kullanıldığında mide ekşimesine ve gaza neden olabilir.

Safra taşı bulunanlar zencefil çayı içmeye başlamadan önce doktora danışmalıdır. Kan inceltici özelliği bulunan zencefil cerrahi operasyonlardan önce ve sonrasında kullanılmamalıdır. Aynı özelliği nedeniyle kan inceltici ilaçlar ile birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Kalp ve şeker hastalığı bulunan kişilerin zencefil ürünleri kullanmadan önce doktor tavsiyesi alması gerekir. Tansiyon ilaçları ile birlikte kullanılmamalıdır.

Zencefilin hamilelik döneminde yaşanan mide bulantılarına iyi geldiği yönünde bazı çalışmalar bulunmasına karşın bu araştırmalar yeterli sayıda olmadığı için bu dönemde kullanmak için doktorunuza danışmalısınız.