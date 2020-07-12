Zencefil faydaları ile konuşuluyor! İşte şifa deposu mucizevi besin zencefilin faydaları

Zencefilin faydalarına inanamayacaksınız. Kökü zencefilgiller ailesinden olan zencefilin ana yurdu Asya'dır. Televizyonda ve internet dünyasında faydalarından çokça bahsedilen ve yararları saymakla bitmeyen bu bitki, son zamanlarda oldukça popülerlik kazanmıştır. Özellikle alternatif tıp yöntemlerinde kullanılır ve ilaç kullanmak istemeyen insanlar için son derece önemli bir şifa kaynağıdır. Hamilelerin, kemoterapi gören ve ameliyat olan hastaların mide bulantısına çok iyi geldiği bilinir. Metabolizmayı hızlandırma özelliği sayesinde kilo vermek ya da yağ yakmak isteyen kişiler için de oldukça uygundur. Düzenli olarak tüketildiği takdirde özellikle kış aylarında görülen bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Peki, zencefilin diğer faydaları nelerdir? İşte zencefilin tüm faydaları...

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR? ZENCEFİL NEYE İYİ GELİR?

Zencefil mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür

Zencefil kusmaya ve mide bulantısına karşı son derece etkilidir

Zencefil ishali ve bağırsak bozukluklarını giderir

Zencefil bağışıklık sisteminin güçlendirir.

Zencefil regl ağrılarını azaltır

Zencefil öksürüğü keser

Zencefil metabolizmayı hızlandırır ve iştah açar

Zencefil sindirimi hızlandırır

Zencefilas kas ağrılarını hafifletir

Zencefil solunum yollarını açar

Zencefil cinsel gücü artırdığı bilinir

Zencefil soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır

Zencefil otobüs, gemi ya da diğer ulaşım araçlarında yaşanan mide bulantılarına karşı da çok iyi geldiği bilinir

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

Hastalıklarımıza şifa olan ve sağlımızı koruyan bu bitki aynı zamanda iyi bir kilo verme dostudur. Fastfood beslenme biçimine ve hareketsizleşen yaşam stilimize bağlı olarak artan obezite oranı gelecek nesilleri de sağlıksız olmaya doğru sürüklüyor. Hal böyle olunca insanlar kilo verme arayışına giriyor. Yağ yakımını artırması ve metabolizmayı hızlandırması nedeni ile kilo vermek ya da fit kalmak isteyenler için de oldukça etkili olan bu bitkinin çeşitli tüketim yolları vardır.

Zencefil genel olarak içeceklerde, salatalarda ve çeşitli yemeklerde kullanılmaktadır. Zencefil toz şeklinde tüketilebilir. Toz zencefil baharat olarak yemeklerin içerisine, salatalara ve çeşitli içeceklerin içine katarak tüketilebilir. Ayrıca kurabiyelerin ve çeşitli atıştırmalıkların içerisine de konulabilir. Fakat en yaygın zencefil tüketim şekli çayının yapılmasıdır.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Taze zencefil dilimleri, kabuğu soyulduktan sonra 1 bardak için yaklaşık 3-4 gram gelecek şekilde dilimlenir. Dilimlenen zencefiller çaydanlıkta ortalama 10 dakika boyunca kaynatılır. Kaynadıktan sonra demlenmeye bırakılan zencefiller bir miktar dinlendirildikten sonra isteğe bağlı olarak içerisine bal ve limon eklenerek tüketilebilir.

Düzenli olarak sabahları kahvaltıdan önce 1 bardak tüketilmesi kilo vermek ve yağ yakmak isteyenler için tavsiye edilmektedir.

Zencefil çayı, taze zencefilden yapılabildiği gibi toz zencefilden de yapılabilir. İçerisine karanfil, tarçın ya da damak zevkine göre çeşitli bitki çayları ile harmanlayarak demleyebilirsiniz.

Hibiskus çayı faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl demlenir? İşte hibiskus çayı faydaları

Sumak nedir ve sağlık için faydaları nelerdir? Sumak suyu nasıl hazırlanır, yararları nedir?