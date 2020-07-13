Brokoli çorbası diyeti nasıl yapılır? Diyet brokoli çorbası tarifi

Geniş çiçekli, lahana ailesinden olan brokolinin faydaları saymakla bitmiyor. Pek çok farklı çeşitte tüketilebilen, salatası ve kızartması da yapılan brokolinin diyetlerde en sık kullanım şekli haşlanmış brokoli veya brokoli çorbasıdır. Brokoli, vücut için oldukça değerli bileşenlerden olan izotiyosiyanat, fitokütöz, glukozinolatlar içermektedir. Antioksidan açısından da zengindir ve besleyici özelliği ile bilinmektedir. Uzmanlar, brokolinin yalnızca diyet süreçlerinde değil, her zaman her yaştan insanın tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Kanserle savaşan, kemikleri güçlendiren, yaşlanmayı geciktiren, kolesterol düşüren ve kalp sağlığını koruyan brokoli, diyet yaparken tüketilebilecek en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Diyet sürecinde amaç yağ yakmaktır. Ancak diyetlerde en sık yapılan yanlış, eksik beslenme sonucu vücutta kas ve su kaybı oluşturmaktadır. Bu sağlıklı bir kilo verme şekli değildir. Brokoli çorbasının yağ yakıcı özelliği ile bu durum önlenmiş olur ve verilen kilonun yağdan gitmesine yardımcı olur.

Brokolinin kalorisi ve besin değerleri

100 gram pişmiş brokoli yaklaşık 10 kaloridir. Bu kadar besleyici olmasının yanında oldukça düşük bir kaloriye sahiptir.

Lif içeriği yüksek bir besindir.

A, E, K ve C vitaminlerini içerir.

B grubu vitaminlerinden olan B1, B6, B9 vitamini içerir.

Kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, kolin, manganez, selenyum ve fosfor gibi vücut için gerekli mineralleri içermektedir.

İçeriğinde omega3 yağ asidi bulunur.

Protein açısından zengin olan sebzelerdendir. 100 gram brokoli yaklaşık 3,5 gram protein içermektedir.

Kolesterol içermez ve yağ oranı çok düşüktür.

Brokoli çorbası diyeti nasıl yapılır?

Brokoli çorbası diyeti ile 1 haftada yaklaşık 5 kilo verilmesi mümkündür.

Her sabah içilmek üzere 1 gece öncesinden özel karışım bir su hazırlanmalıdır. Taze zencefil, çubuk tarçın, 1 çorba kaşığı elma sirkesi üzerine kaynar su ekleyin ve geceden hazırladığınız bu karışımı sabah uyanır uyanmaz için.

Brokoli çorbası diyetini uygularken öğünleriniz ortalama 120 kalori olmalıdır.

Brokoli çorbanızın diyete uygun olabilmesi için mümkün olduğunca az yağlı ve az tuzlu hazırlanmış olması önemlidir.

Brokoli çorbası özellikle karın bölgesi yağlarını eriten özelliği ile bilinmektedir. Karın egzersizleri ile diyetinizi destekleyebilirsiniz.

Doymadığınızı hissederseniz çorbanın yanında 1 ince dilim tam buğday ekmeği tüketebilirsiniz.

Gün içerisinde tüketilen su miktarı oldukça önemlidir. En az 2 litre su içilmesi gerekmektedir.

Diyetin sporla desteklenmesi kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. Günlük 40 dakikalık yürüyüşler yapılması veya evde kolayca uygulayabileceğiniz yağ yakıcı egzersizler yapmanız tavsiye edilmektedir.

Brokoli diyetine uygun brokoli çorbası

Malzemeler

1 demet brokoli

1 adet soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı fesleğen

Hazırlanışı

Ufakça doğradığınız havuç ve soğanları zeytinyağı ile birlikte 5 dakika kadar kavurun. Altını tutmaması için orta ateşte kavurma işleminizi gerçekleştirin. Yıkadığınız ve parçalara böldüğünüz brokoliyi de tencere alın ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. Ardından üzerini geçecek kadar, yaklaşık 4-5 su bardağı kadar kaynar suyu ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar kaynatmaya devam edin. Havuç ve brokoliler yumuşayınca ve rengini iyice suya verdikten sonra çorbanızı blenderdan geçirebilirsiniz. Çorbanın koyu olduğunu düşünüyorsanız tekrar kaynar su eklemenizde bir sakınca yoktur. Son olarak dilediğiniz baharatları koyarak çorbanızı tatlandırabilirsiniz.

Brokoli çorbası diyet listesi

Sabah: 1 gece önceden hazırladığınız büyük bardak suyunuzu için

Kahvaltı: büyük 1 kase brokoli çorbası

Ara öğün: yağsız yoğurt ( 100 gram ), kuru dut, tarçın ( karıştırarak tüketin )

Öğlen: büyük 1 kase brokoli çorbası

Ara öğün: yeşil çay, 3 adet diyet kraker

Akşam: büyük 1 kase brokoli çorbası

Ara öğün: 1 adet meyve veya 1 bardak kefir

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