Bilim Kurulu üyesinden, kurban pazarında 'koronavirüs' uyarısı

Prof. Dr. Ayaz, bu yüzden pazarlarda giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması gerektiğini, hayvanların nakil belgesi, sağlık raporlarının mutlaka olması ve kulak küpe numaralarına göre sisteme kayıtlı olmaları gerektiğini kaydetti.

'PAZARDA 8 METREKAREYE 1 KİŞİ'

Prof. Dr. Ayaz, bu yıl 3,5 milyon hayvanın kesileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bu hayvanların hareketliliği çok yoğun olacak bu dönemde, bu yüzden hayvan pazarlarında salgın tedbirleri çok önemli. Hayvanların içinde bulunduğu çadırlar arasında en az 2 metre mesafe kuralı var. Kurban pazarında bulunan besiciler ve müşterilerin ateşleri sık sık ölçülecek. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar içeri alınmayacak.