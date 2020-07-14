Doğumdan sonra saç dökülmesi ne kadar sürer ne zaman biter? Doğumdan sonra saç dökülmesine ne iyi gelir? s1

Gündelik hayatımızın bir parçası olan saç dökülmesi sorunu normal olarak karşılanan bir durumdur. Bu duruma neden olanlar arasında genetik faktörler, stres vb. durumlar sebebiyet vermektedir. Bunlardan en yaygını da hamilelikten sonra meydana gelen saç dökülmeleri kişide rahatsızlık vermektedir. Bu durum hamilelik boyunca östrojen hormonu yükseldiği için saçlar ağırlıklı olarak büyüme evresinde kalmaktadır. Ardından doğumdan sonra ilk 2 ve 6 ay arasındaki dönem zarfında saç doğal olan dökülme evresini yaşayarak yenilenmektedir. Doğumdan sonra saç dökülmesi neden olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

DOĞUMDAN SONRA SAÇ DÖKÜLMESİ NE KADAR SÜRER?

Hamilelik döneminin sonlarında kadınlarda saç dökülmesi sorunu meydana gelmektedir. Bu durum gebelik sonlandıktan yaklaşık 2 ila 6 ay sonra hamilelik boyunca yüksek seyreden östrojen hormonu normal seviyesine döner. Böylece hamilelik boyunca dökülmesi ertelenen saçlar toplu şekilde normal döngüsü olan dökülme sürecini yaşamaya başlar.

Doğumdan sonra dökülen saçlar için endişelenilmeli mi?

DOĞUMDAN SONRA SAÇ DÖKÜLMESİ NE ZAMAN BİTER?

Hamilelikte meydana gelen saç dökülmelerinden çok az saç normal döngüsü olan dökülme evresini yaşamaktadır. Hamilelik boyunca dökülmeyen saçlar ise genellikle doğumdan sonraki 2 ve 6 ay arasında doğal olan dökülme evresini toplu halde gerçekleştirip yenilenmektedir. Bundan dolayı normal koşullarda bu geçici bir saç dökülmesidir ve kalıcı bir saç kaybı olamamaktadır.

DOĞUMDAN SONRA SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

•Doğumdan sonra meydana gelen saç dökülmeleri sorunundan dolayı öncelikle emzirirken saç dökülmesinin altında yatan sebebi bilmek için kan ve vitamin testlerini yaptırmanda, tiroidinize baktırmanız gerekmektedir.

•Doğumdan sonraki evre beslenmenize oldukça çok önem vermeniz gerekiyor. Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için iyi beslenmeli ve vitamin takviyesi alınız. Ayrıca Omega-3 bakımından zengin gıdaları tüketmeli ve bol su içmelisiniz.

•Doğum sonrası saç dökülmeleri yaşanacağından dolayı saç bakımınıza özen göstermelisiniz. Saçlarınızı kimyasal maddelerden uzak durdurun ve saçların normal haline dönene kadar boyatmayınız.

•Saçlarınıza perma, maşa ve fön gibi uygulamalar daha çok saç dökülmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple saç şekillendirmek için kullandığınız elektronik aletlere ara veriniz.

•Duştan sonra saçlarınızı taramak için geniş dişli tarakları tercih edin.

•Doğum sonrası meydana gelen saç dökülmesi sorunundan dolayı daha çok biyotin içeren ürünler seçmeye özen göster. Biyotin içeren ürünler saçı besliyor. Ayrıca size yakın bir eczanelerde bulunan saç dökülmesine karşı şampuanlardan da alabilirsiniz.

DOĞUMDAN SONRA SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Emzirme döneminde meydana gelen saç dökülmesini neden olan unsurlar;

•Düzensiz beslenme alışkanlıkları ve Yetersiz beslenme,

•Stres ve kaygı durumu

•Kansızlık sorunu

•Vitamin eksikliği,

•DST yani doğum sonrası tiroit durumu saç dökülmesine neden olan unsurlardandır.

Kadınlarda saç dökülmesinin artış gösterdiği dönemler genel olarak;

•Hamilelik sonrası,

•Düşük veya kürtaj sonrası meydana gelen saç dökülmesi sorunu

•Doğum kontrol hapı kullanıp bırakmak,

•Hormon replasman tedavisi, kadınlarda yoğun saç dökülmesinin görüldüğü dönemler olarak bilinmektedir.

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