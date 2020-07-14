MHRS Randevu Telefon Numarası! MHRS Hastaneden Randevu Alma İletişim Bilgileri

MHRS randevu sistemi sayesinde tek bir telefon ile hastaneden randevularınızı oluşturabilirsiniz. Genellikle internet üzerinden tercih edilen bu sistem için birçok kişi de telefon üzerinden randevu almak istiyor. MHRS randevu telefon kaç sorusu merak konusu olurken, müşteri hizmetleri yardımı ile randevularınızı oluşturmak için TC kimlik numaranızı doğru olarak söylemeniz gerekiyor. Peki, MHRS randevu telefon numarası kaç? İşte ayrıntılar

MHRS Randevu Telefon Numarası Kaç?

MHRS ile randevularını oluşturmak isteyen binlerce kişi 7/24 ALO 182'ye telefon etme imkanına sahiptir. ALO 182 telefon numarasını tuşlayan vatandaşlar kısa bir süre bekledikten sonra hastanelerin yoğunluk durumuna göre randevularını oluşturabiliyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise yalnızca TC kimlik numaranızı doğru olarak söylemeniz yeterli olacaktır.

MHRS Nedir?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan hizmettir. Sağlık Bakanlığı, bu hizmeti sunarak vatandaşların hastanelere gitmeden önce randevularını kolaylıkla oluşturabilmesini sağlamıştır. MHRS ile ister internet üzerinden isterseniz telefon üzerinden hastanelerin yoğunluk durumuna göre randevularınızı oluşturabilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir.

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.

Türkiye''de uygulanmakta olan (MHRS), AB''nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir.

MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır.

MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir.

MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.