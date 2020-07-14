Salatalık suyu ödeme, kefir cilde iyi gelir

Havalar iyice ısındı. Aşırı sıcaklarda sıvı tüketimine daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi'nden Diyetisyen Dr. Canel Öner, serinleten sağlıklı yaz içecekleri hakkında bilgiler verdi...Aşırı sıcaklarda ter yoluyla kaybedilen mineralin karşılanmasında soda iyi bir seçenektir. Yoğurt ise içerdiği bakteriler sayesinde bağırsak düzenleyicidir. Yoğurt, ayran şeklinde tüketildiğinde daha fazla sıvı alınmasını sağlar. Üç-dört sap naneyi ve yarım kase yoğurdu mutfak robotundan geçirdikten sonra tuz ve su ilave ederek naneli ayran elde edebilirsiniz.Yeşil çay ve kuşburnu gibi bitki çayları, antioksidan ve C vitamini içerikleri ile vücuda faydalıdır. Kaynattığınız birkaç yaprak ıhlamur, elma kabuğu, kabuk tarçın, karabiber ve kakuleye buz ilave ederek soğuk çay yapabilirsiniz. Bitki çayları, sıvı ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olacaktır.Kilo problemi olmayanlar için evde hazırlanan meyve suları iyi birer içecek seçeneğidir. Potasyum, kalsiyum ve fosfor içeren meyve suları, sıcak havalarda yaşanan sıvı kaybını engeller. Taze sıkılmış meyvelerin suları, vitaminlerini kaybetmemeleri için bekletilmeden tüketilmelidir.Bir adet muz veya beş-altı çilek blender'dan geçirilip üzerine bir bardak süt ilave edildiğinde, sağlıklı bir meyveli süt elde edilebilir. Meyve suları, kalsiyum ihtiyacınızı karşılamak için iyi bir alternatif olacaktır.Bir-iki dilim karpuzu, bir kase buz parçası ve maden suyuyla karıştırarak karpuz suyu yapabilirsiniz. Yalnız unutulmamalıdır ki fazla miktarda karpuz tüketilmesi, günlük alınan şeker miktarını artırır.Taze sıkılmış limon suyuyla hazırlanan limonatanın, içerdiği C vitamini sayesinde diğer gazlı ve asitli içeceklere göre besin değeri yüksektir. Limon, nane ve su kullanarak yapılan limonata, bal ya da pekmez ile tatlandırılabilir.Bağışıklık sistemini güçlendirme, cildi güzelleştirme, idrar yollarını açma, kolesterolü azaltma, kalp sağlığını koruma gibi çok sağlıklı özellikleri olan içeceklerden biri de kefirdir. Kefirin tadı genellikle hoş bulunmadığı için meyve ile karıştırılarak kullanılabilir. 300 ml. kefir, beş adet çilek, bir yemek kaşığı süzme yoğurt, bir yemek kaşığı bal ya da pekmezi blender'dan geçirerek çilekli kefir elde edebilirsiniz.Yazın serinletici ve sağlıklı içeceklerden biri de salatalık suyudur. Salatalık suyu; ödem atılmasına, metabolizmayı hızlandırmaya ve alınan kaloriyi azaltarak daha fazla yağ yakımına yardımcı olur. Yaklaşık iki santimetrelik dilimler halinde kesilen salatalıkları iki litre suya atıp birkaç saat buzdolabında bekleterek ya da salatalıkları direkt blender'da çekerek salatalık suyu yapabilirsiniz.