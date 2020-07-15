Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım

Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hain darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 12:07 Son Güncelleme: 15.7.2020 12:09 ABONE OL
Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı.

Koca, '15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz' ifadesini kullandı. Görüntülerde elinde sedye üzerindeki yaralının emindeki bayrağı bırakmadığı görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA