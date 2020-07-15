Kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı

Ülke genelinde artan hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, kalp ve damar hastalığı olanlara yönelik uyarılarda bulunuyor.Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, yaz aylarında kalp krizi vakalarında artış olduğuna dikkat çekti. Kalp hastalarını uyararak, hafif gıda ve bol su tüketimi öneren Doç. Dr. Demir, "Sıcak havalarda kalp krizi risklerinde artış gözlenmekte. Sıcak havayla birlikte vücutta yoğun terlemeyle mineral dengesi bozuluyor. Bu da kalp krizi riskini artırıyor. Hastalarımızın sıcağın yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamasını, çıksalar bile koruyucu önlem almalarını ve aşırı efor sarf etmemelerini öneriyoruz. Bol bol sıvı tüketsinler, aşırı tuzlu ve yağlı ürünlerden uzak dursunlar, daha hafif yiyecekler tüketsinler" diye konuştu.