Son Dakika Haberleri | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından, bir dizi sıkı tedbirler alınmış ve normalleşme süreci öncesi günlük vaka sayısı binin altına düşmüştü. Ancak, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine dikkat edilmemesi nedeniyle günlük vaka sayısı hızlı bir artış trendine girmişti. Son iki gündür vaka sayısı 1000 rakamının altında seyrediyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinde günlük corona virüsü vaka sayısını açıkladı mı? İşte, paylaşılan son rakamlar…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?