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Haberler Sağlık Haberleri Son Dakika Haberleri | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

Haberleri | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

Corona virüsü vaka sayısı ve ’na ait güncel veriler ile ilgili haberleri 83 milyon tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Fahrettin Koca, iki gün önce yaptığı açıklamada, günlük koronavirüs tablosuna göre ’de uzun bir süre sonra yeniden binin altında vaka tespit edildiğini söyledi. İki gündür binin altında seyreden vaka sayısının bugün ne kadar olacağı merak ediliyordu. Peki, 16 temmuz tarihli corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? İşte, merak edilenler ve Bakanlık tarafından paylaşılan son güncel veriler…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 19:45 Son Güncelleme: 16.7.2020 19:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

'de ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından, bir dizi sıkı tedbirler alınmış ve normalleşme süreci öncesi günlük vaka sayısı binin altına düşmüştü. Ancak, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine dikkat edilmemesi nedeniyle günlük vaka sayısı hızlı bir artış trendine girmişti. Son iki gündür vaka sayısı 1000 rakamının altında seyrediyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinde günlük corona virüsü vaka sayısını açıkladı mı? İşte, paylaşılan son rakamlar…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

15 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük corona virüs değerlendirmeler

1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.

Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

14 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük corona virüs değerlendirmeleri

TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım.

Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

13 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV.

Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

12 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım.

Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı.

Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?

10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.

Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
Son Dakika Haberi | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
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Son Dakika Haberleri | İki gündür corona virüs vaka sayısı binin altında! 16 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı?
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