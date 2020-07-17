Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır? Akdeniz diyeti örnek listesi

Hem lezzetli besinler tüketilmesini öneren hem de aşırı katı kuralları bulunmayan bu diyet, bu sebeple çok sık tercih ediliyor. Böylelikle, Akdeniz diyeti yapanlar lezzetli besinler tüketebiliyorken sağlıklı bir şekilde kilo veriyor. Peki, Akdeniz diyeti özellikleri nelerdir? Herkes uygulayabilir mi, zararları var mı? Akdeniz diyeti ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.
Akdeniz diyeti, dünyada 'Med Diet' olarak bilinmektedir. Akdeniz ülkelerinin zengin mutfağından esinlenilen bu diyette tüketebileceğiniz birçok farklı besin vardır. Beslenme saati ve öğünlerin çeşitliliği ile ilgili katı kuralları olmadığı için birçok insan zayıflamak amacıyla bu diyeti tercih etmektedir. Yediğiniz ürünleri dikkatle seçmek bu diyetteki en önemli kuraldır. Beslenme düzeninize güvenle tüketebileceğiniz besinleri eklemeniz, diyet ile birlikte spor yapmanız veya aktif bir hayat sürdürmeniz gerekmektedir.
Akdeniz diyetinde neler yenilir?
Akdeniz diyeti listesi
1. GÜN
Kahvaltı: 2 dilim kepekli ekmek ( çavdar veya ekşi mayalı ), 25 gr tuzsuz beyaz peynir, 5 adet tuzsuz zeytin, domates ve yeşillik
Öğle: yeşil salata ( ton balıklı ve zeytinyağlı ), 1 dilim kepek ekmeği
Akşam: Zeytinyağlı bir çeşit sebze yemeği, yarım yağlı yoğurt ve yeşil salata
Ara öğün: Meyve, yarım yağlı süt, kuruyemiş gibi seçeneklerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.
2. Gün
Kahvaltı: 2 dilim beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek, 6 adet zeytin, bolca salatalık ile domates
Öğlen: fırınlanmış sebze, 4 yemek kaşığı kepekli makarna ( zeytinyağlı bir sos ile), 1 bardak ayran
Akşam: zeytinyağlı bir bakliyat yemeği, 100 gr yarım yağlı yoğurt ve yeşil salata
3. Gün
Kahvaltı: Yarım yağlı yoğurt ( 100 gram), 3 kaşık yulaf ezmesi, bir porsiyon taze meyve, hepsini karıştırarak veya ayrı olarak tüketebilirsiniz
Öğlen: Peynirli ve avokadolu salata, kepekli ekmek, 1 bardak ayran
Akşam: Izgara balık, yeşil salata
Ara öğün: 1 adet Meyve
Ara öğün: 1 bardak yarım yağlı süt
4. Gün
Kahvaltı: 25 gr beyaz peynir, zeytinyağında pişirilmiş omlet, 6 zeytin, 1 dilim kepekli ekmek, yeşillik
Öğlen: zeytinyağlı bir bakliyat yemeği, 100 gr yarım yağlı yoğurt, yeşil salata
Akşam: zeytinyağlı bir sebze yemeği, karabuğday pilavı, 1 bardak ayran veya yoğurt
Ara öğün: Meyve, yarım yağlı süt, kuruyemiş gibi seçeneklerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.
5. Gün
Kahvaltı: 2 çorba kaşığı lor peyniri, 1 dilim kepekli ekmek, 3 tane ceviz, salatalık, domates, yeşillik
Öğlen: yeşil mercimekli salata ve 1 bardak ayran
Akşam: zeytinyağlı ile pişirilmiş sebze yemeği, yeşil salata ve 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: kuruyemiş ( ceviz, fıstık, badem, fındık vb )
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