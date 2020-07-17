Aşırı terleme için hastanede hangi bölüme gidilir? Aşırı terleme problemine hangi doktor bakar?

Toplumda yaygın bir şekilde görülen, bir koşuşturma, spor vb. yorulmadan kaynaklı olarak terlemeler meydana gelmektedir. Bu terlemelerin yanı sıra aşırı miktarda olması rahatsızlık verebilmektedir. Aşırı terleyen insanların sadece %1'inde aynı zamanda hiperhidroz adı verilen tıbbi bir durum sorunu bulunmaktadır. Terleme durumu vücudun ısı kontrolünü yapmak için meydana gelen fizyolojik bir olay olarak bilinir. Belli bir nedene bağlı olmayan aşırı terleme sorununa primer hiperhidroz denir. Bu durum kadın ve erkeklerde eşit oranda görülebilmektedir. Ortalama başlangıç yaşı genellikle 25 yaş civarı olmaktadır. Fakat bu terlemelerden el terlemesi ve ayak terlemesi daha erken yaşlarda başlayabilen bir durumdur. Aşırı terleme tedavisi merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar...

AŞIRI TERLEME İÇİN HANGİ BÖLÜME GİRİLİR?

Gündelik hayatın bir paçası olan terleme durumu normal bir süreçtir. Gereğinden fazla bir şekilde meydana gelen terleme durumu yetişkinler için bölgesel olarak terleme söz konusu olduğunda dermatoloji ya da göğüs cerrahisine başvurulması gerekiyor. Bunlar el, ayak, yüz, koltuk ve benzeri bölgelerdir. Eğer ki bu durum genel terleme ya da gece terlemesi olduğu zaman ise göğüs cerrahisi ile beraber iç hastalıkları bölümüne başvurulması gerekiyor.

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AŞIRI TERLEME TEDAVİSİ

•Vücudumuzun yorulması sonucu terleme durumu gerçekleşmektedir. Bu durum normal olarak kabul edilir. Gereğinden fazla miktarda yani aşırı terleme sorunu var ise bu durum eğer ki genel vücut terlemesi şeklinde ise nedeni araştırılır ve nedene yönelik tedavi yöntemi yapılır. Tedavi yöntemlerinden birisi de Primer bölgesel terlemede cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi seçenekleri vardır. Cerrahi olmayan tedavide genellikle bölgesel uygulanan veya ağızdan alınan ilaçlar yardımı ile terlemenin azaltılması sağlanır.

•Bir diğer yöntem ise Botox tedavisi yöntemidir. Bu yöntem hem el ve ayak terlemesi hem de koltuk altı terlemesi için uygulanmaktadır. Bu uygulamasından önce uygulama yapılacak olan bölgeye terleme alanının saptanması için nişasta iyot testi yapılabilir. Daha sonra tedaviden 4 gün ile 2 hafta kadar değişen sürelerde terlemede azalmalar meydana gelir. Etki etmesi süresi yaklaşık olarak 4 ila12 ay olarak hesaplanmaktadır.

•Terleme durumu genellikle koltuk altında meydana gelen bir durumdur. Bu durum için Özellikle koltuk altı sinirlerine yönelik cerrahi işlem uygulanabilir ya da koltuk altındaki ter bezleri cerrahi olarak doktorlar tarafından çıkarılabilir. Günümüzde ise bu tedavi bu yöntemler endoskopik olarak da yapılabilmektedir.

•Son olarak ise tedavi edilmek istenen bölgedeki ter bezlerini yok eden modern cihazlar da geliştirilmiştir. Bu cihazlar ile başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen ödem, kızarıklık ve his kaybı gibi yan etkiler de bulunmaktadır. Büyük bir titizlik gerekmektedir.

AŞIRI TERLEME HANGİ DOKTOR BAKAR?

Aşırı terleme hakkında genellikle merak edilen ve çok sık sorulan sorulardan birisi hangi doktorun baktığı yönünde sorular sorulmaktadır. Eğer ki genel terleme sorununuz var ise: vücut, gövde terlemesi için gitmeniz gereken bölüm İç Hastalıkları ve Endokrinoloji bölümüne gidilir. Yahut geceleri uyku halinde terleme var ise: İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları bölümüne gidilebilir. Bölgesel terleme için: Dermatoloji bölümüne randevu almanız gerekiyor. Küçük çocuklarda meydana gelen terleme durumu için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne gidilmesi gerekmektedir.

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