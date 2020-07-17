Dash diyeti örnek listesi! Dash diyeti nasıl yapılır, diyet listesinde hangi yemekler var?

Yüksek tansiyon ülkemizde oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Dünyada ise bir milyardan fazla kişiyi etkilediği bilinmektedir. Günden güne artan bu rahatsızlık, son 40 yılda yaklaşık 2 katına çıkmıştır. Bu anlamda ciddi bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Yapılan yanlış diyetler, yüksek tansiyonu arttırmada etkili bir rol oynayabilmektedir. Bu duruma engel olabilmek için farklı ve gerektiğinde kişiye özel beslenme türleri oluşturulmuştur. Vegan ve vejetaryen kişilerde, yüksek tansiyon olma risklerinin çok daha düşük olduğu görüldükten sonra geliştirilen bu diyet, sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme düzeni içermektedir. İngilizcesi 'Dietary Approaches to Stop Hypertension' olan bu diyetin Türkçe açılımı ise 'Hipertansiyonu Önlemek İçin Diyet Yaklaşımları' dır.

Dash diyeti nasıl yapılır?

Dash diyetinde ağırlıklı olarak sebze, meyve, kepekli ve sağlıklı tahıl türleri, yağ oranı düşük et türleri ile beslenme önerilmektedir.

Balık ve tavuk gibi yağsız protein kaynaklarını da içeren bu diyet, ağırlıklı olarak sebze ve meyve tüketimini içermektedir.

Kırmızı et, şeker, yağ, tuz gibi besinler bu diyette kaçınılması gereken yiyecekler arasındadır.

Tuz miktarının azaltılması, bu diyeti kan basıncı yüksek kişiler için de ideal bir beslenme haline getirmiştir.

Dash diyetinde, gün içerisinde 1 silme çay kaşığından daha fazla tuz alınmamaktadır.

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Dash diyetinin faydaları nelerdir?

Kan basıncını düşürmek üzere tasarlanan bir diyettir. İnsan sağlığını göz önünde bulunduran bir diyet türü olduğu için önceliği kilo kaybı değildir. Bu sayede alınan kalori azaldığı için mümkün olan en sağlıklı biçimde kilo vermenize yardımcı olur.

Dash diyeti, kanser risklerinin önüne geçer.

Tansiyon hastaları için kilo kontrolü konusu oldukça önemlidir. Düzenlenen beslenme rutini ve kilo kaybıyla birlikte tansiyon problemlerinde azalma görülür.

Dash diyeti hem sağlıklı bireylerin, hem de yüksek tansiyon hastalarının kan basıncını düşürmede oldukça etkilidir.

Bazı araştırmalara göre, Dash diyeti uygulayan kişilerin, tuz alımını azaltmadıkları takdirde bile kan basıncında düşme görülmüştür.

Kan basıncının azalması demek, kalp hastalıkları riskinin önüne geçilmesi demektir. Bu yüzden Dash diyeti ile kalp hastalıkları riski azalmış olur.

Dash diyeti, tip 2 diyabet riski ile de ilişkilendirilmiştir ve yapılan çalışmalara göre insülin direncini arttırmada rol oynadığı görülmüştür.

Dash diyeti zayıflatır mı?

Dash diyetinin öncelikli amacı kilo verdirmek değildir. Ancak kilo yükseldikçe tansiyon problemlerinin görülme riski de artmaktadır. Bu yüzden diyeti uygularken kalori kısıtlamasına gidildiği takdirde kilo kaybı da sağlanabilmektedir. Temelde oldukça sağlıklı besinler tüketilmesini tavsiye eden Dash diyetinde, bireysel olarak miktarda ve kalori hesaplamasında kısıtlamaya gidilirse kilo kaybı ortaya çıkar.

Dash diyeti, yağlı ve şekerli besinlerden uzak durulmasını öneren bir diyettir. Kilo vermekte zorlanan kişiler, bu diyeti uygularken kalori kısıtlamasına gitmeseler dahi, bu tür besinlerden uzak durdukları için zayıflamaya başlayabilirler.

Dash diyetinde neler yeniliyor?

Dash diyetinde belirli yiyecekler listeli bir şekilde size sunulmaz. Bunun yerine, çeşitli besin grupları tavsiye edilir.

Tüketilen kalori miktarına göre gün içerisinde yediğiniz porsiyon sayısını belirleyebilirsiniz

Gün içerisinde ortalama 2000 kalori alacak şekilde beslenebilirsiniz.

Dash diyetinde her sebzeyi tüketebilirsiniz. Günde 4-5 porsiyon sebze tüketilebilir. 1 su bardağı ıspanak ya da yarım su bardağı havuç, 1 porsiyonda tercih edebileceğiniz seçeneklerdendir.

Günde 4-5 porsiyon meyve tüketilmesi tavsiye edilir. Dash diyeti yaklaşımında meyvenin önemi büyüktür. 1 adet elma, 50 gram kayısı veya 30 gram nektarin gibi meyveleri 1 porsiyon olarak düşünebilirsiniz. Ara öğünlerde mutlaka meyve tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Dash diyetinde süt ürünleri tüketilebilir. Ancak yağsız süt tercih ediyor olmanız önemlidir. Az yağlı peynir, yağsız süt veya yağsız yoğurt tüketmek serbesttir. 1 su bardağı yağsız süt 1 porsiyon olarak düşünülebilir.

Haftada 4-5 porsiyon kadar tohum, baklagil veya kuru yemiş tüketebilirsiniz. Ceviz, keten tohumu, kinoa, badem, yer fıstığı, fasulye, mercimek, barbunya gibi besinlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.

Dash diyeti örnek liste

Kahvaltı: 1 su bardağı yulaf, 1 su bardağı yağsız yoğurt, yarım su bardağı yaban mersini, yarım su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

Ara öğün: 1 adet orta boy portakal.

Öğle yemeği: bol yeşil salata, 45 gram az yağlı peynir, 1 fincan karabuğday, 85 gram yağsız tavuk göğsü

Ara öğün: : 30 gram armut, 1 su bardağı az yağlı yoğurt

Akşam yemeği: 170 gram balık filetosu, 1 fincan patates püresi, yarım fincan yeşil bezelye, 75 gram brokoli

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