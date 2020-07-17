Elma sirkesi sivilceye iyi gelir mi, yüze sürülür mü? Sivilce lekeleri elma sirkesi ile geçer mi?

Elma sirkesi olarak bilinen bu sirke çeşidi daha çok yemeklere tat vermek için kullanılan bir besin ürünüdür. Elma sirkesi, elmaların ezilerek, sonra meyve suyunu sıkarak yapılan bir sike çeşididir. Yemeklere tat vermesinin yanı sıra ayrıca; Cildi yatıştırma, Mide rahatsızlıklarını giderme, Kolesterolü düşürme, Bağırsak hareketlerine yardımcı, Diş temizleyici, Tok tutucu ve Kan şekerinin dengelenmesine yardım eden mucizevi bir besin öğesidir. Elma sikesinin sivilce maskesi olarak kullanımı merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Yüze hangi sirke sürülür? İşte detaylar.

ELMA SİRKESİ SİVİLCE MASKESİ OLARAK KULLANIMI

Elma sirkesi birçok yararı olduğu gibi ayrıca yüzdeki sivilceleri götürülmeye de faydası bulunmaktadır. Bu sirke, iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur ve sivilce ile ilgili ağrıyı azaltmayı sağlar. Elma sirkesi maskesi için öncelikle; Yarım su bardağı elma sirkesini 2 bardak ılık suya ilave edin. Daha sonra bu karışımın içine bir bez batırın. Daha sonra bezdeki fazla suyu sıktıktan sonra sivilcelerin üzerine koyun. Ardından bunu günde birkaç kez defa tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde sivilcelerinizin gittiğini göreceksiniz.

ELMA SİRKESİ SİVİLCEYE İYİ GELİR Mİ?

Sirke çeşitlerinden olan elma sirkesi yüzdeki akne ve sivilcelerin giderilmesine yardımcı olan mucizevi bir besindir. Elma sirkesi, sivilce oluşumuna neden olan tıkalı gözenekleri temizlediği, cildin yağ üretimini dengelemeye yardımcı olur. Bu sayede sivilcenin önlenmesinde kullanılabilen bir besindir. Sirke; Akne gibi bazı bakteri üremesi ile artan bazı cilt sorunlarının tedavisinde destek olarak kullanılabilinmektedir. Sirke yüzdeki lekelerin açılmasına yardımcı olur ve düzenli bir şekilde kullanımda yaşlılıktan dolayı oluşan lekelerinin de açılmasına yardım etmektedir. Elma sirkesini, soğan suyu ile karıştırılarak yarım saat yüzünüzde tutunuz. Bu şekilde leke açıcı bu maske durulanarak ciltten arındırılır. Bu maskeyi 15 günde bir kullanılması önerilen elma sirkesi maskesi sonrasında da düzenli bir güneş kremi kullanılması önerilmektedir.

ELMA SİRKESİ SİVİLCE İÇİN NASIL KULLANILIR?

Elma sirkesi mutfaklarda yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra ayrıca cilde de faydaları bulunur. Cildi yatıştırtır, cildi ölü hücrelerden temizlemeye ve yüzdeki akne, sivilce ve lekelerin gidermeye yardımcı olur. Elma sirkesinin yüzünüze sürerken ilk önce

Yarım su bardağı elma sirkesini 2 bardak ılık suya ilave edip karıştırın. Daha sonra bu karışımın içine bir bez batırın ve sivilcelerim üzerine koyun. Bu şekilde elma sirkesi ile yapılan bu karışım cildi derinlemesine temizler ve ferahlık verir. Bu karışımı ayrıca doğal tonik olarak da kullanabilirsiniz. Elma sirkesi cildin ph dengesini sağlayarak sebum üretimini normal seviyelere getirmeyi sağlar. Daha sonra cildinizin yağlanmasını da kurumasını da engeller ve cildi nemlendirir, korur.

YÜZE HANGİ SİRKE SÜRÜLÜR?

Yüzdeki sivilceleri gidermeye yardımcı olduğu gibi ayrıca sırttaki sivilceler için elma sirkesi de kullanılabilir. Elma sirkesini tonik olarak kullanımda 1 ve 2 yemek kaşığı organik elma sirkesi 1 lt. suya ilave edilerek bir pamuk yardımı ile yüze sürülür.

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