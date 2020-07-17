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listesi! ve nasıl yapılır zararları nelerdir?

özellikle hızla kilo verdiriyor olmasıyla son günlerde tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç diyeti ile kilo verenler 13 günlük bir diyet uyguluyor. Mevcut kilo ve boy durumuna bağlı olarak, vücut kitle indeksinize göre bu 13 günlük diyette verdiğiniz kilo miktarı değişiklik gösterebiliyor. ‘İsveç diyeti ile 20 kilo verdim’ diyenler bile var ancak uzmanlar bu kişilerin sağlıklı bir şekilde zayıflamadığını belirtiyor. Hızlı bir şekilde verilen kiloların vücuttaki yağdan değil, kas ve sudan gittiğini savunan uzmanlar bu diyetin sağlıklı olup olmadığı konusuna dikkat çekiyorlar. Ancak İsveç diyeti son günlerde en çok uygulanan diyetlerden biri olmaya devam etmektedir. İsveç diyeti yapanlar verdikleri kiloları 2 yıl boyunca geri almadıklarını iddia ediyorlar. Bu durum da, bu diyete olan ilgiyi arttırıyor. Peki, ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 14:46 Son Güncelleme: 17.7.2020 14:47 ABONE OL
İsveç diyeti listesi! İsveç diyeti nedir ve nasıl yapılır zararları nelerdir?

İsveç diyetinin en belirgin farklılığı gün içerisinde alınan karbonhidrat miktarını azaltmayı amaçlamasıdır. Bunun yerine öğünlerde yağ ve protein içerikli besinler tüketilmektedir. Karbonhidrat alınmadığı zaman gün içerisinde alınan kalori oldukça düşmektedir. Düşük kalorili bir diyet programı olduğu için uygulanması güçtür. Ancak kilo vermek isteyenlerin bir an önce sonuca ulaşma isteği ve zayıfladıklarını hızlıca görme arzusu tüm zorluklarına rağmen bu diyete olan ilgiyi arttırmaktadır. Kesin kuralları ve dışına çıkılmaması gereken yasakları olan bir diyettir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde uygulanması sağlık açısından tehlikeli durumlar oluşturmaması açısından önemlidir.

İsveç diyeti nedir ve nasıl yapılır?

İsveç diyeti metabolizma hızını arttırarak kilo verdiren bir diyettir. Diyetin katı kurallarına uyulması gerekir ve uyulmadığı zaman diyet bozulmuş olarak kabul edilir. Diyetin 13 günden fazla uygulanması uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Karbonhidrat miktarı düşük, protein miktarı ise oldukça yüksek bir diyet şeklidir. 13 günlük diyetin ilk 6 günü diyeti bozmadan ilerlemeniz önemlidir. 13 günü tamamladıktan sonra diyete devam etmemelisiniz. Bir süre ara verdikten sonra tekrar uygulamanız daha sağlıklı olacaktır.

İsveç diyeti yapanların uyması gereken kurallar

  • Diyette ölçüsü belirtilmemiş olan yiyecekleri 1 porsiyon olarak kabul edin
  • Salatayı mutlaka limonlu ve zeytinyağı ile tüketin
  • Diyeti 6. günden önce bırakmamalısınız
  • 13 günlük diyeti tekrarlamak istiyorsanız 3 ay kadar beklemeniz gerekir
  • Tuz ve şeker belirtilen ölçüler dışında kullanılmamalıdır
  • Aynı gün içinde öğle ve akşam yemeği öğünlerinizin yerini değiştirebilirsiniz
  • Günde en az 2 litre su içmelisiniz
  • Çay, kahve gibi içecekler diyet listesinde belirtilmediği günlerde içilmemelidir.
  • Ekmek, makarna, nişasta, patates ve pirinç gibi besinler tüketilmemeli
  • Diyet boyunca alkol alınması yasaktır
  • Fasulye ve mercimek gibi karbonhidrat seviyesi yüksek baklagiller tüketilmemeli
  • Şeker, pasta, çikolata, müsli vb. ürünler yasaklı yiyeceklerdendir
  • Rafine yağ ve margarin tüketimi yasaktır.

İsveç diyeti listesi

1.Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 2 haşlanmış yumurta, 1 tabak haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ( limon ve zeytinyağı ile )

2. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 1 dilim salam, 1 kase (100 gr ) yoğurt

Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ( limon ve zeytinyağı ile ), 1 adet meyve

3. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve

Akşam: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

4. Gün:

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 adet haşlanmış yumurta, rendelenmiş 1 havuç, yağsız beyaz peynir ( 25 gr )

Akşam: 2 dilim portakal suyu, yoğurt ( 100 gr )

5. Gün

Kahvaltı: büyük boy 1 adet rendelenmiş havuç ( limon ile )

Öğle: haşlanmış yağsız balık ( 200 gr ) tereyağlı ve limonlu

Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ve brokoli

6. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet büyük boy havuç ( rendelenmiş )

Akşam: ızgara tavuk ( 200 gr ), salata

7. Gün

Kahvaltı: 1 fincan çay, şekersiz

Öğle: ızgara et ( 200 gr ) , meyve

Akşam: hiçbir şey

8. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 2 adet yumurta, haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 1 biftek (200 gr), salata

9. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 1 dilim salam, 1 kase (100 gr) yoğurt

Akşam: 1 biftek ( 200 gr) yeşil salata, 1 meyve

10. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve

Akşam: 2 adet yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

11. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 katı yumurta, 1 adet rendelenmiş havuç, beyaz peynir ( yağsız, 25 gr )

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, yoğurt ( 100 gr )

12. Gün

Kahvaltı: 1 büyük rendelenmiş havuç ( limon ile)

Öğle: haşlanmış yağsız balık ( 200 gr, tereyağı ve limonlu )

Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ve brokoli

13. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 2 adet yumurta, 1 adet büyük boy rendelenmiş havuç

Akşam: ızgara tavuk ( 200 gr ), yeşil salata

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İsveç diyeti listesi! İsveç diyeti nedir ve nasıl yapılır zararları nelerdir?
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