İsveç diyeti listesi! İsveç diyeti nedir ve nasıl yapılır zararları nelerdir?

İsveç diyetinin en belirgin farklılığı gün içerisinde alınan karbonhidrat miktarını azaltmayı amaçlamasıdır. Bunun yerine öğünlerde yağ ve protein içerikli besinler tüketilmektedir. Karbonhidrat alınmadığı zaman gün içerisinde alınan kalori oldukça düşmektedir. Düşük kalorili bir diyet programı olduğu için uygulanması güçtür. Ancak kilo vermek isteyenlerin bir an önce sonuca ulaşma isteği ve zayıfladıklarını hızlıca görme arzusu tüm zorluklarına rağmen bu diyete olan ilgiyi arttırmaktadır. Kesin kuralları ve dışına çıkılmaması gereken yasakları olan bir diyettir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde uygulanması sağlık açısından tehlikeli durumlar oluşturmaması açısından önemlidir.
İsveç diyeti nedir ve nasıl yapılır?
İsveç diyeti metabolizma hızını arttırarak kilo verdiren bir diyettir. Diyetin katı kurallarına uyulması gerekir ve uyulmadığı zaman diyet bozulmuş olarak kabul edilir. Diyetin 13 günden fazla uygulanması uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Karbonhidrat miktarı düşük, protein miktarı ise oldukça yüksek bir diyet şeklidir. 13 günlük diyetin ilk 6 günü diyeti bozmadan ilerlemeniz önemlidir. 13 günü tamamladıktan sonra diyete devam etmemelisiniz. Bir süre ara verdikten sonra tekrar uygulamanız daha sağlıklı olacaktır.
İsveç diyeti yapanların uyması gereken kurallar
İsveç diyeti listesi
1.Gün
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker
Öğle: 2 haşlanmış yumurta, 1 tabak haşlanmış ıspanak, 1 domates
Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ( limon ve zeytinyağı ile )
2. Gün
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker
Öğle: 1 dilim salam, 1 kase (100 gr ) yoğurt
Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ( limon ve zeytinyağı ile ), 1 adet meyve
3. Gün
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve
Akşam: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata
4. Gün:
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: 1 adet haşlanmış yumurta, rendelenmiş 1 havuç, yağsız beyaz peynir ( 25 gr )
Akşam: 2 dilim portakal suyu, yoğurt ( 100 gr )
5. Gün
Kahvaltı: büyük boy 1 adet rendelenmiş havuç ( limon ile )
Öğle: haşlanmış yağsız balık ( 200 gr ) tereyağlı ve limonlu
Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ve brokoli
6. Gün
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker
Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet büyük boy havuç ( rendelenmiş )
Akşam: ızgara tavuk ( 200 gr ), salata
7. Gün
Kahvaltı: 1 fincan çay, şekersiz
Öğle: ızgara et ( 200 gr ) , meyve
Akşam: hiçbir şey
8. Gün
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker
Öğle: 2 adet yumurta, haşlanmış ıspanak, 1 domates
Akşam: 1 biftek (200 gr), salata
9. Gün
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker
Öğle: 1 dilim salam, 1 kase (100 gr) yoğurt
Akşam: 1 biftek ( 200 gr) yeşil salata, 1 meyve
10. Gün
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve
Akşam: 2 adet yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata
11. Gün
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: 1 katı yumurta, 1 adet rendelenmiş havuç, beyaz peynir ( yağsız, 25 gr )
Akşam: 2 dilim portakalın suyu, yoğurt ( 100 gr )
12. Gün
Kahvaltı: 1 büyük rendelenmiş havuç ( limon ile)
Öğle: haşlanmış yağsız balık ( 200 gr, tereyağı ve limonlu )
Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ve brokoli
13. Gün
Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker
Öğle: 2 adet yumurta, 1 adet büyük boy rendelenmiş havuç
Akşam: ızgara tavuk ( 200 gr ), yeşil salata