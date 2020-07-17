Kurbanlık hayvanlarda ‘kene’ riski...

KURBANLIK HAYVANI KESMEDEN 10 GÜN ÖNCE İLAÇLAYIN

Hayvana verilecek ilacı veteriner hekime sorarak alınmasını tavsiye eden Prof. Dr. Nizamoğlu, "Hayvanın kesilmesine 10 gün varsa keneyi uzaklaştırmak için ilaç kullanılabilir. Çünkü antibiyotik ve parazit ilaçları 4 ile 7 gün içinde vücuttan atılıyor. Et ve süte geçer buna dikkat etmek lazım. İlacı veteriner hekime danışarak alın. Kene hayvanlara çalısı çok olan meralardan bulaşır. Dış parazit ilaçlarını zamanında yaparlarsa herhangi bir risk olmaz. Eğer kurbanlık kesilmeden bir gün önce bu ilaçlama yapılırsa parazit ilacı etle insana geçer. En az 1 hafta önceden ilaçlamayı yapmak lazım" diye konuştu.