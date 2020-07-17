Ödem nedir, neden olur? Ödem vücuttan nasıl atılır, tedavisi nasıl yapılır?

verilmektedir. Ödem durumu hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Vücutta şişkinliklere neden olan ödem, deri ve diğer dokularda, hücreler arası mesafede, normalde bulunması gerekenden daha fazla sıvı bulunmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da şişkinlikler meydana gelmektedir. Ödem hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Ödem nasıl geçer, hangi hastalıklardan oluşur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Ödem atıcı kür tarifi işte detaylar.

ÖDEM NEDİR?

Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur. Küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir.

ÖDEM NEDEN OLUR?

Yaygın bir sağlık sorunlarından olan ödem durumu genellikle, aşırı tuz tüketimi, fazla sıvı alımı, aşırı hareketsizlik gibi durumlarda meydana gelmektedir. Ayrıca çeşitli hastalıkların bir belirtisi olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar genellikle; Böbrek ve kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, ileri beslenme bozukluğu, tiroid bezi hastalıkları gibi rahatsızlıklar vücutta ödem oluşmasını sebebiyet vermektedir.

ÖDEM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

•Doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz yöntemler ile ödemden kurtulabilirsiniz. Bunlardan biriside ödemden etkilenen bacak ya da kol kaslarının hareket ettirilmesini sağlamaktır. Bu durum fazla sıvının kalbe doğru geri pompalanmasına yardımcı olabilir ve ödemden kısa sürede kurtulmanızı sağlayabilir.

•Ödemden dolayı etkilenen bölgeye sert fakat ağrılı olmayan bir basınç kullanarak kalbe doğru masaj uygulayabilirsiniz. Bu masaj uygulaması fazla sıvının hareket etmesine yardımcı olabilmektedir.

•Bir diğer tedavi yöntemi ise; Uzuvlarda gelişen ödemin tedavisinden sonra tekrar sıvı birikimini engellemek için kompresyon çorabı, eldiven yahut kolluk kullanımı yardımcı olabilir.

•Ödeme sebep olan en büyük nedenler arasında genellikle tuz kullanımı yatmaktadır. Bu sebeple tuz alımının azaltılması ödemi kontrol altına almada etkili bir yöntemdir.

ÖDEM NASIL VÜCUTTAN ATILIR?

•tuz alımını azaltmak olacaktır.

•Bol miktarda yoğurt tüketmek,

•Ananas

•Nar

•Muz

•Kivi

•Maydanoz ve Salatalık

•Yeşil Çay gibi bitki çaylarından tüketmek de vücuttan ödemi atmaya yardımcı olan doğal besin ürünlerinden birisidir.

ÖDEM HANGİ HASTALIKLARDAN OLUŞUR?

Vücutta meydana gelen ödem durumu kişide rahatsızlık veren bir durumdur. Ödemden dolayı meydana gelen vücuttaki şişlikler kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Ödeme sebebiyet olarak genellikle, aşırı tuz tüketimi, hareketsizlik, gebelik gibi durumlarla adet öncesi dönemde ve bazı ilaçlara bağlı olarak ödem meydana gelmektedir. Ayrıca bunların dışında birde kalp, karaciğer, böbrek ve tiroit hastalıklarının da habercisi olarak bilinmektedir.

ÖDEM ATICI KÜR TARİFİ

Ödem söktürücü kür tarifi için öncelikle; Maydanoz olarak bilinen bu bitki en meşhur ödem atıcılardan birisi olarak bilinmektedir. Ödem atıcı maydanoz kürü için yapmanız gereken; İlk önce 1 demet maydanoz ile 2 salatalık ve 1 orta boy havucun suyunu çıkartın. Daha sonra bunları karıştırın. Ardından içine 1 çay kaşığı taze zencefil rendesi ilave edin. Bu karışımı günde 1-2 defa tüketin.

ÖDEM NASIL GEÇER?

Ödemden dolayı meydana gelen şişliklerden kurtulmak için bunlara sebebiyet veren tuz alımını azaltmak olacaktır. Ödeme neden olan en büyük sebep tuzdur. Vücuttaki fazla tuz oranı, dokulara su çeker, bundan dolayı tuz tüketimini azaltmak ödemi azaltabilir.

ÖDEME NE İYİ GELİR?

•Ödeme iyi gelenler arasında genellikle magnezyum açısından zengin besinler iyi gelmektedir. Bunlar; fındık, kepekli tahıllar, bitter çikolata ve yapraklı, yeşil sebzeleri içerir.

•Bir diğer iyi gelenler arasında B6 vitamini bakımından gıdalar gelmektedir. Bunlar; muz, patates, ceviz ve et bulunur.

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