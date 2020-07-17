SDM diyeti nedir, nasıl yapılır? SDM diyet listesi ile zayıflama

Ketojenik diyete benzerliği ile dikkat çeken SDM diyeti, İtalyan bir doktor tarafından geliştirilmiştir. Zaman içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır ve günümüzde birçok farklı ülkede SDM diyeti ile fazla kilolarından kurtulan kişi vardır. Societa Dietetica Medica (SDM), herkes için uygun bir diyet olmayabilir. Protein ağırlıklı beslenmek için kişinin öncelikle vücut değerlerine baktırması ve bir uzmana danışması tavsiye edilmektedir. SDM diyetini yapmak isteyenlerin, SDM diyet programı oluşturan bir diyetisyen ile görüşmesi gerekir. Çünkü ilk olarak bir uzman gözetiminde kişinin yaş, boy, kilo ve yağ oranına uygun bir SDM ölçüsü oluşturulmalıdır. Tüm ölçümlerin ardından diyet uygulanmaya başlanabilir.

SDM diyeti nasıl yapılır?

SDM diyetinde farklı kademeler vardır. Bunlardan ilki, ideal kilonun belirlenmesi ve kişinin o kiloya ulaşmasıdır.

Bir diğer kademe, kişinin hedeflediği kiloya ulaşmasının ardından tekrar kilo almanın önüne geçilmesi ve ideal kiloda kalabilmesi için uygun bir yol izlenmesidir.

Son kademede ise beslenme türü değiştirilir ve protein ağırlıklı beslenmek yerine Akdeniz mutfağına uygun bir beslenme düzeni oluşturulur.

SDM diyeti ürünleri farklıdır ve satın alıp tüketebilmek için bir uzman onayından geçilmesi gereklidir.

Örneğin, SDM diyet ürünlerinden biri olan makarna, diğer bilinen makarnalara göre %70 daha az kalori ve karbonhidrat içermektedir. Bunun yanında diğer makarnalara göre 5 kat daha fazla protein içermektedir.

Bu tür size özel besinler ile diyetinizi yaptığınız zaman kilo verme süreciniz daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor.

Yüksek protein içeren bir diyet türü olduğu için açlık ve halsizlik hissetmeden diyetinizi yapmanız sağlanıyor.

SDM diyetinde yağ yakımını destekleyici besinlerin tüketimine ağırlık verilmektedir.

Gün içerisinde şekersiz içeceklerin içilmesinde bir sakınca yoktur. Kahve tüketimi ise günde 2 defayı geçmemelidir.

SDM diyeti ile zayıflayanlar 1 haftada 1 beden kadar incelmektedir. Verilen kilo kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

SDM diyeti zararları nelerdir?

Protein ağırlıklı bir beslenme programı olduğu için SDM diyeti bağırsak problemlerine yol açabilir. Şişkinlik, kabızlık gibi sorunlarla karşılaşmamak için ek olarak dışarıdan probiyotik alınması tavsiye edilir. Ancak yine de ciddi bağırsak problemleriniz veya genetik risk faktörleriniz bulunuyorsa bu diyeti uygulamanız önerilmemektedir.

Ekonomik açıdan maliyetli bir diyet türüdür. SDM ürünleri, dışarıdan alınan fiyatlara oranla daha pahalıdır. Bu yüzden diyete başlamadan önce buna göre bir bütçe düzenlemesi yapılmalıdır.

Bilinen ve öğrenilen beslenme türlerinden farklı olduğu için, diyete alışma süreci uzun sürebilmektedir. Diyetin etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kilo verme beklenilenin aksine hızlı bir şekilde gerçekleşmediğinde, kişide motivasyon kaybı ve psikolojik bir takım etkiler oluşturabilmektedir.

Potasyum yetmezliği olan kişilere SDM diyeti kesinlikle önerilmemektedir.

Ergenlik çağındaki kişiler, kronik hastalıkları olan kişiler, hamileler ve emziren anneler SDM diyetini uygulamamalıdır.

SDM diyeti geçmiş dönemde kalp krizi geçirmiş kişilere tavsiye edilmemektedir.

SDM diyeti kimler uygulayabilir?

Obezite problemi yaşayan kişiler bu diyeti uygulayabilir. Astım, migren ve diyabet hastalarının SDM diyeti yapmasında bir sakınca yoktur. Menopoz dönemindeki kadınlar da SDM diyeti uygulayabilirler.

SDM diyet listesi

Kahvaltı: SDM çilek reçeli ( 2 tatlı kaşığı) , SDM kızarmış ekmek ( 1 dilim ), bol yeşillik ve salatalık

Öğle yemeği: SDM mercimek çorbası, bol yeşil salata ( zeytinyağı ile )

Ara öğün: 1 adet salatalık ve 1 adet çikolatalı SDM çikolata bar

Akşam yemeği: 200 gram ızgara balık, haşlanmış sebze (brokoli, karnabahar, kabak vs. )

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