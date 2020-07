Tarçınlı su diyeti nasıl yapılır? Tarçınlı su diyeti ile zayıflama

Mutfaklarda en çok kullanılan baharatlardan biri olan tarçın, genellikle tatlıları lezzetlendirmek amacıyla kullanılır. Ancak tarçının sayısız faydasına dikkat çeken uzmanlar, tarçının sağlıklı beslenme rutinlerine mutlaka eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Tarçın, antioksidan özelliği en yüksek olarak bilinen baharat türlerindendir. Vücuttaki serbest radikallerin oluşumu önleyen tarçın, kansere karşı oldukça koruyucudur. Sayısız faydasının yanında, zayıflamaya dolaylı yoldan sağladığı faydalar ile diyetisyenlerin de vazgeçilmez baharatı olmuştur. Tarçınlı su diyetinde ise, tarçının zayıflama üzerindeki etkilerinden faydalanılır ve gün içerisinde her su içildiğinde kan şekerinin dengelenmesi sağlanır.

Tarçın nasıl zayıflatıyor?

Tarçının zayıflama süreçlerinde kullanılmasının en önemli nedeni, tarçının kan şekeri üzerindeki etkileridir. Kan şekerinin dengesini korumaya yardımcı olan tarçın, açlık krizlerinin önüne geçer ve aniden gelen tatlı yeme isteğini bastırır. Diyet yapanlar gün içerisinde aniden acıktığında veya karşısına bir tatlı geldiğinde iradesine yenik düşebiliyor. Bu sadece psikolojik değil aynı zamanda fizyolojik sebeplerden olabilmektedir. Vücut kan şekeri seviyesinde ani iniş ve çıkışlar olmadığı zaman tatlı isteğiniz azalır ve aniden değil, belli bir süre içerisinde, yavaş yavaş acıkmış olursunuz. Bu durumun önemini bilen uzmanlar tarçını diyet listelerinde mutlaka kullanıyor.

Tarçın aynı zamanda sindirim sistemini düzenleyici bir etkiye sahiptir. Şişkinlik, kabızlık gibi sindirim problemlerinin yaşanmasını önler. Yediğiniz besinlerin midenizde daha uzun süre kalmasına yardımcı olarak tokluk hissinizi arttırır. Bu durum diyetlerde doyma hissine ulaşamayan ve büyük porsiyonlar tüketme ihtiyacı duyanlar için oldukça etkili bir sonuç ortaya koymaktadır. Tarçın, sağladığı tüm bu faydalardan dolayı yalnızca diyet süreçlerinde değil, herkes tarafından günün her saatinde tüketilmesi tavsiye edilen bir baharat çeşididir.

Tarçınlı su diyeti nasıl yapılır?

Tarçınlı su diyetine başlamadan önce, tarçına alerjiniz olup olmadığından emin olmanız gerekir.

Tarçınlı su diyeti ile 1 haftada yaklaşık 5 kilo verebilirsiniz.

Uzmanlar, zayıflamak için sadece tarçınlı su tüketiminin yeterli olmadığını, diyet sürecinde gün içerisinde aldığınız kalori miktarlarını da azaltmanız gerektiğini belirtmektedirler.

Tarçınlı su diyetinde, hazırladığınız tarçınlı suyu gün içerisinde tüketmeniz gerekir.

Peki, tarçınlı su ne zaman içilmeli? Tarçınlı suyu gün içerisinde tükettiğiniz su olarak her susadığınızda içebilirsiniz. Ancak dilerseniz sadece sabahları aç karnına ve akşamları yatmadan önce büyük bir bardak tarçınlı su içebilirsiniz.

Tarçınlı su metabolizmanızı hızlandıracak ve gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlayacak.

Bu sayede kalori miktarınızı azalttığınız takdirde kolay bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Yalnızca zayıflamanıza değil bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olan tarçınlı suyu, uygulamakta olduğunuz her hangi bir diyet türüne ekleyebilirsiniz.

Tarçınlı su yapımı

2 su bardağı su ile 1 adet çubuk tarçını cezveye alın ve kaynatın. Uzun süre kaynaması şart değil, 2-3 dakika içerisinde ocaktan alabilirsiniz. Çay gibi tüketebileceğiniz bu karışımı, soğuduktan sonra su olarak da içebilirsiniz. Tarçınlı suyu yaptığınız gibi kullanmanız en makul olanıdır. Bu karışımı sabah ve akşam yapıp içmeniz tavsiye edilmektedir.

Tarçınlı su hazırlamada daha pratik yöntemler de bulunur. Dilerseniz kaynatmak yerine tarçınların suda bekletilmiş halini de içebilirsiniz. Sabahları uyandığınızda 1 litrelik şişe içerisine 2-3 adet çubuk tarçın atın. Ilık su ile doldurduğunuz şişeyi gün içerisinde her susadığınızda içebilirsiniz.

Tarçınlı su ne kadar tüketilmeli

Tarçınlı suyu günün her saatinde tüketebilirsiniz. Tarçının vücut için bilinen bir zararı yoktur. Ancak her baharat için olduğu gibi tarçında da aşırı tüketimden kaçınmakta fayda var. Tarçının kontrolsüz ve fazla tüketimi kabızlık gibi sorunlara sebep olabilir. Yüksek tansiyon hastalarında ise kullandıkları ilacın etkisini arttırması mümkündür. Bu yüzden her koşulda doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda vardır.

