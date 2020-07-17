Tarçınlı su diyeti nasıl yapılır? Tarçınlı su diyeti ile zayıflama

Mutfaklarda en çok kullanılan baharatlardan biri olan tarçın, genellikle tatlıları lezzetlendirmek amacıyla kullanılır. Ancak tarçının sayısız faydasına dikkat çeken uzmanlar, tarçının sağlıklı beslenme rutinlerine mutlaka eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Tarçın, antioksidan özelliği en yüksek olarak bilinen baharat türlerindendir. Vücuttaki serbest radikallerin oluşumu önleyen tarçın, kansere karşı oldukça koruyucudur. Sayısız faydasının yanında, zayıflamaya dolaylı yoldan sağladığı faydalar ile diyetisyenlerin de vazgeçilmez baharatı olmuştur. Tarçınlı su diyetinde ise, tarçının zayıflama üzerindeki etkilerinden faydalanılır ve gün içerisinde her su içildiğinde kan şekerinin dengelenmesi sağlanır.
Tarçın nasıl zayıflatıyor?
Tarçının zayıflama süreçlerinde kullanılmasının en önemli nedeni, tarçının kan şekeri üzerindeki etkileridir. Kan şekerinin dengesini korumaya yardımcı olan tarçın, açlık krizlerinin önüne geçer ve aniden gelen tatlı yeme isteğini bastırır. Diyet yapanlar gün içerisinde aniden acıktığında veya karşısına bir tatlı geldiğinde iradesine yenik düşebiliyor. Bu sadece psikolojik değil aynı zamanda fizyolojik sebeplerden olabilmektedir. Vücut kan şekeri seviyesinde ani iniş ve çıkışlar olmadığı zaman tatlı isteğiniz azalır ve aniden değil, belli bir süre içerisinde, yavaş yavaş acıkmış olursunuz. Bu durumun önemini bilen uzmanlar tarçını diyet listelerinde mutlaka kullanıyor.
Tarçın aynı zamanda sindirim sistemini düzenleyici bir etkiye sahiptir. Şişkinlik, kabızlık gibi sindirim problemlerinin yaşanmasını önler. Yediğiniz besinlerin midenizde daha uzun süre kalmasına yardımcı olarak tokluk hissinizi arttırır. Bu durum diyetlerde doyma hissine ulaşamayan ve büyük porsiyonlar tüketme ihtiyacı duyanlar için oldukça etkili bir sonuç ortaya koymaktadır. Tarçın, sağladığı tüm bu faydalardan dolayı yalnızca diyet süreçlerinde değil, herkes tarafından günün her saatinde tüketilmesi tavsiye edilen bir baharat çeşididir.
Tarçınlı su diyeti nasıl yapılır?
Tarçınlı su yapımı
Tarçınlı su ne kadar tüketilmeli
Tarçınlı suyu günün her saatinde tüketebilirsiniz. Tarçının vücut için bilinen bir zararı yoktur. Ancak her baharat için olduğu gibi tarçında da aşırı tüketimden kaçınmakta fayda var. Tarçının kontrolsüz ve fazla tüketimi kabızlık gibi sorunlara sebep olabilir. Yüksek tansiyon hastalarında ise kullandıkları ilacın etkisini arttırması mümkündür. Bu yüzden her koşulda doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda vardır.
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