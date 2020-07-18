Kaçış Sendromu hastalığı ve kök hücre tedavisi nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı kaçış sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

KAÇIŞ SENDROMU VE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NEDİR?

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR? NASIL BİR HASTALIKTIR?

Belirsiz periyotlarda tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile kendini gösteren, ciddi ataklara sebep olan ciddi bir hastalık olan kaçış sendromu, kılcal damarlardaki bazı elementler ile sıvının hızlı bir şekilde damar dışına difüzyon olması sebebiyle ortaya çıkar. Söz konusu difüzyonun sebebine ilişkin net bir yorum yapılamazken hastalığın belirtileri vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen şişlikler, tansiyonun ani bir şekilde düşmesi şeklindedir. Söz konusu belirtilerin hafife alınamayacak düzeyde bir şok tablosu ortaya çıkarması dolayısıyla hastalığa ciddiyetle yaklaşılması önemlidir.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu tanısı koyulan kişilerin büyük bir çoğunluğunda uzun yıllar boyunca bir belirti görülmez. Sebebi saptanamayan şekilde ortaya çıkan ataklar, hastalığın en önemli belirtisidir. Söz konusu ataklardan önce gribal enfeksiyon ve benzeri hastalıkların ortaya çıkışına da rastlanabilir. Hastalığın en aktif olduğu zaman aralığında rastlanan yaygın belirtiler aşağıdaki gibi listelenebilir:

Şok

Karın bölgesinde biriken fazla asit

Vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen şişlik problemi

Bağırlarda gelişen ödem

Kusma ve bulantı gibi problemler

Kanın yoğun bir form alması

Tansiyonun sebebi belirlenemeyen bir şekilde aniden düşmesi

Sebepsiz karın ağrısı

Ani baş dönmesi