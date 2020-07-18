Kaçış Sendromu hastalığı ve kök hücre tedavisi nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı kaçış sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı olarak ülkemizde duyulan Kaçış Sendromu hastalığı şimdi ise kök hücre tedavisi ile beraber gündeme geldi. Ünlü sunucunun bu hastalığa karşı tedavi süreci devam ederken gelen son habere göre "kök hücre" tedavisi göreceği bildirilirken bu hastalığın dünya üzerinde yalnızca 800 kişide rastlandığı biliniyor. Peki, Mehmet Ali Erbil hastalığı olarak ülkemizde anılan Kaçış Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Kök hücre tedavisi ne işe yarar? İşte ayrıntılar…
MEHMET ALİ ERBİL HASTALIĞI KAÇIŞ SENDROMU VE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NEDİR?
Yetişkinlerde bulunan ve erişkin dokuları yenileme özelliğine sahip kök hücre, vücudun onarımını sağlaması ile bilinirken aslında birçok hastalığın tedavisinde ön plana çıkmaktadır. Tıpta uzunca bir süredir kullanılan bu tedavi yöntemi; tüm hücrelere dönüşme potansiyeline sahip olan ana hücre olarak düşünülebilir…
KAÇIŞ SENDROMU NEDİR? NASIL BİR HASTALIKTIR?
Belirsiz periyotlarda tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile kendini gösteren, ciddi ataklara sebep olan ciddi bir hastalık olan kaçış sendromu, kılcal damarlardaki bazı elementler ile sıvının hızlı bir şekilde damar dışına difüzyon olması sebebiyle ortaya çıkar. Söz konusu difüzyonun sebebine ilişkin net bir yorum yapılamazken hastalığın belirtileri vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen şişlikler, tansiyonun ani bir şekilde düşmesi şeklindedir. Söz konusu belirtilerin hafife alınamayacak düzeyde bir şok tablosu ortaya çıkarması dolayısıyla hastalığa ciddiyetle yaklaşılması önemlidir.
KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kaçış sendromu tanısı koyulan kişilerin büyük bir çoğunluğunda uzun yıllar boyunca bir belirti görülmez. Sebebi saptanamayan şekilde ortaya çıkan ataklar, hastalığın en önemli belirtisidir. Söz konusu ataklardan önce gribal enfeksiyon ve benzeri hastalıkların ortaya çıkışına da rastlanabilir. Hastalığın en aktif olduğu zaman aralığında rastlanan yaygın belirtiler aşağıdaki gibi listelenebilir:
Şok
Karın bölgesinde biriken fazla asit
Vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen şişlik problemi
Bağırlarda gelişen ödem
Kusma ve bulantı gibi problemler
Kanın yoğun bir form alması
Tansiyonun sebebi belirlenemeyen bir şekilde aniden düşmesi
Sebepsiz karın ağrısı
Ani baş dönmesi
KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NEDİR?
İnsan vücudunda, kişinin sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebilmesi için pek çok farklı göreve sahip hücre tipleri bulunur. Kök hücreler ise vücutta tüm doku ve organların yapısını oluşturan hücrelerdir. Organizma içinde yer alan tüm hücrelere dönüşebilen ve ana hücre olarak tanımlanan kök hücreler, vücutta ihtiyaç duyulan her bölgede yer alır. Böylece hastalanan veya hasarlanan tüm doku ve organların yenilenmesinde rol oynar.
İhtiyaç duyulan hücre tipine dönüşerek; hastalık, yaralanma ve diğer sebepler nedeniyle oluşan organ ve doku hasarı ya da kaybını onarır. Bölünebilen yapıları sayesinde, aynı türden kök hücrelerin oluşumunda da rol oynarken aynı zamanda kas ya da kan hücrelerine dönüşebilirler. Pek çok farklı türü bulunan kök hücreler, kişi henüz anne karnında iken gelişimin ilk basamaklarında önemli rol oynayarak, organ ve dokuların oluşumunu sağlar.