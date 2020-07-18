SON DAKİKA | Türkiye corona virüsü vaka sayısı 18 Temmuz açıklandı! Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısı açıklaması...

Corona virüsü vaka sayısı ve günlük iyileşen hasta sayısı gibi salgına ait veriler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgının gidişatı, Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olma ihtimali nedeniyle de vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Ancak Başkan Erdoğan, dün Cuma çıkışı yaptığı açıklamada, gündemde böyle bir kısıtlamanın olmadığını söyledi. Peki, bugüne ait, yani 18 Temmuz tarihli Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bu başlık altında, Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan corona virüsü vaka sayısı ve iyileşen hasta sayıları yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?