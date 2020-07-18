Yılan burcu var mı? NASA iddiaların ardından Yılan Burcu ve 13 burç açıklaması yaptı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden nasıl tarafından açıklandı iddia edilen yılan burcu ve 13 burç dedikodusu milyonlarca kez paylaşıldı. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddia sonrası vatandaşlar yılan burcu var mı, yılan burcu hangi ay ve tarihlerde oluyor gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Ancak ve NASA bir açıklama yayınlayarak astronomi ve astrolojinın birbirinden bağımsız olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN YILAN BURCU NEDİR?

Yılan burcu, yay burcunu da içine alan bazı burçların tarihinin değişmesiyle birlikte ortaya çıkan burcu ifade etmektedir. Sosyal medyada, NASA'nın yaptığı iddia edilen açıklamalara dayandırılan paylaşımlara göre yılan burcu, astronomi takvimine 13'üncü burç olarak eklenmiş ve 29 Kasım-17 Aralık tarihlerini içine almıştır.