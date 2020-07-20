Günlük B12 İhtiyacı: Günde Ne Kadar B12 Alınmalı?

B12 vitamini halk arasında da çok faydalı olarak anılmaktadır. Nerdeyse herkesçe bilinen bu vitamin her yiyeceğin içinde yoktur. Yalnızca hayvansal gıdalarda bulunur. İçerisinde B12 bulunan yiyecekleri tüketmek ise çok önemlidir. Hem çocuklar hem de yaşlılar için oldukça önem arz eden bir vitamindir. Peki günlük B12 ihtiyacı ne kadardır? Günlük B12 ihtiyacı nasıl hesaplanır? Tüm cevaplar bu yazıda...

GÜNLÜK B12 İHTİYACI HESAPLAMA

B12 vitamini günlük olarak tüketilmesi gereken bir vitamindir. Bu vitamin sağlığa birçok faydada bulunur. Eksik olduğu takdirde de birçok rahatsızlığa sebep olur. Bundan dolayı günlük B12 tüketimi çok önemlidir. Günlük B12 ihtiyacı hesaplanması gereken bir şey değildir. Araştırmalara göre günlük B12 ihtiyacı zaten bellidir. Günlük olarak 2.4 mcg miktarında B12 vitamini alınması önemlidir. Bu vitamin kanda 80 pg/ml altına düşmemelidir.

GÜNDE NE KADAR B12 ALINMALI?

B12 vitamini en önemli vitaminlerden birisidir. Suda çözünen vitaminlerden olan B12 vitamini vücutta az miktarda depolanabilir. Depolanma miktarı düşük olmasından dolayı insanların günlük olarak B12 tüketmeleri gereklidir. B12 vitamini tüketmek aslında çok kolaydır. Pek çok hayvansal gıdaların içerisinde B12 vitamini bulunur. B12 vitamini karşılanmadığı sürece unutkanlık, kansızlık, bağışıklık sisteminin bozulması gibi bir sürü sorun ortaya çıkar. B12 vitaminine bu denli dikkat edilme sebebi kişiyi hastalıklardan uzak tutmaktır. B12 vitamini günlük 2.4 mcg miktarında tüketilmelidir.

GÜNLÜK B12 TÜKETİMİ

B12 vitamin eksikliği gibi durumlarda kişi kansızlığa yakalanır. Kansızlığa bağlı olarak bedeninde bazı rahatsızlıklar oluşur. Ve daha birçok rahatsızlık B12 eksikliğinden dolayı gerçekleşir. Bu yüzden B12 tüketimi çok önemlidir. B12 vitamini vücutta az depolanır. Bundan dolayı da insanların her gün B12 vitamini tüketmeleri gereklidir. Her gün tüketilmediği müddetçe kandaki B12 vitamini düşecektir. Kandaki B12 miktarının düşmesi ise çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkaracaktır. Bu yüzden doktorlar insanlara günlük B12 içeren besinleri tüketmelerini önerirler.

GÜNLÜK B12 İHTİYACI NASIL KARŞILANIR?

Eksildiğinde bir sürü hastalığa davetiye çıkaran B12 vitamini hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Pek çok vitamin vücutta depolandığı için günlük olarak tüketilmese de herhangi bir tehlike arz etmez. Ancak B12 vitamini vücutta depolanmaz. Depolansa bile çok az miktarda depolanır. Bundan kaynaklı olarak B12 vitaminin günlük tüketilmesi gerekir. Eğer B12 tüketilmezse birey birçok rahatsızlığı yaşar. B12 vitaminin karşılanması oldukça kolaydır. Zaten neredeyse her gün yenen yiyecekler içerisinde B12 vitamini bulunmaktadır. Günlük B12 ihtiyacını karşılayabilmek için yenilebilecek yiyeceklerden aşağıda bahsedilmiştir.

B12 HANGİ BESİNLERDE VAR?

B12 vitamini çok değerli bir vitamindir. Yalnızca hayvansal gıdalar içerisinde bulunan bu vitamin vücutta depolanmaz. Vücutta depolanmayan besinler ise günlük olarak tüketilmek zorundadır. Eğer günlük olarak B12 alınmazsa kandaki B12 seviyesi düşer. Bu da bazı rahatsızlıklara neden olur. Bu rahatsızlıklardan kurtulabilmek için ise B12 takviyesi almak gerekir. Bu tür rahatsızlıklarla uğraşmamak için kişi her gün düzenli olarak B12 içeren besinlerden tüketmelidir. İçeriğinde B12 vitamini olan besinlerden bazıları şunlardır:

Kırmızı et

Süt ve süt ürünleri

Balık ve deniz ürünleri

Beyaz et ve yumurta

Algler ve bitkiler

Vegan ve vejataryenler için hayvansal gıda içermeyen supplementler

GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN B12 MİKTARI

En fazla vejataryen ve vegan kişilerin ihtiyacı olan vitamindir. Hayvansal gıda tüketmedikleri için B12 vitamininden yoksun kalan kişiler için içeriğinde hayvansal gıda olmayan endüstriyel olarak elde edilen B12 vitaminleri vardır. Veganlar ve vejataryenler bu gıda takviyelerinden tüketmelilerdir. B12 vitamini vücutta depolanmadığı için oldukça önemli bir vitamindir. Günlük olarak tüketilmesi gereklidir. Günlük tüketilmesi gereken B12 miktarı 2.4 mcg dir.