Karnabaharın faydaları nelerdir? Karnabahar neye, hangi hastalıklara iyi gelir?

Karnabahar, turpgillerdendir ve 2 yıllık otsu bir bitki çeşididir. Yaprakları iri ve koyu yeşil renkli olan karnabahar bir kış sebzesidir. Görüntü olarak lahanaya çok benzer ve aslında lahananın çiçek saplarının etlenmesi sonucunda lahanadan türemiştir. Yani karnabaharın yediğimiz beyaz kısımları lahananın henüz açmamış çiçek halidir. Sağlığı destekleyici birçok vitamini içerisinde barındıran karnabahar, ülkemizde en çok ege bölgesinde yetiştirilmektedir. Uzmanlar tarafından çocuklarının gelişim çağını desteklemek isteyen anne ve babalara en çok tavsiye ettiği besinlerden biri olan karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor.

Karnabaharın kalorisi ve besin değeri

100 gram karnabahar yaklaşık 25 kalori içermektedir.

Protein oranı yüksektir.

Lif bakımından zengin bir sebzedir.

Kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor içerir.

C vitamini açısından zengindir.

Sodyum, potasyum ve çinko içeren sebzelerdendir.

E vitamini türevlerini, A vitamini türevlerini B6 vitamini içermektedir.

K vitamini açısından zengindir.

Kafein ve kolesterol içermez.

Karnabaharın faydaları nelerdir?

Kilo vermek isteyen ve diyet yapanların en çok merak ettiği sorulardan biri 'karnabahar zayıflatır mı' sorusudur. Yağ yakıcı özelliği ile bilinen C vitaminini bolca içeren karnabahar zayıflamaya yardımcı bir besindir. Ayrıca folik asit açısından da zengin olan karnabahar, metabolizmanın hızlanmasını da sağlamaktadır. Zayıflamaya yardımcı olması için karnabaharı pişirme tekniğine dikkat etmeniz önemli bir noktadır. Fırında veya haşlayarak tüketmeniz tavsiye edilir. Karnabaharı yağda kızartmak kalorisini arttıracaktır.

Karnabaharın en değerli özelliklerinden biri de kansere karşı koruyucu etkileridir. Zengin besin değeri ve içerisindeki indol-3 isimli fitokimyasallar sayesinde mide, bağırsak ve meme kanserine karşı oldukça etkili bir koruyucudur.

Karnabahar, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu antioksidanlar açısından çok zengindir. Glukobrasisin, glukorafanin ve glukonasturtin gibi birçok fitokimyasal içeren karnabahar, oksidatif stresi önleyici bir etki sağlamaktadır.

Vücuttaki enflamatuar hasarlardan koruyucu etki sağlayan kollajen üretimini destekler. Bu sayede kemikleri güçlendirir ve eklem ağrılarını ve rahatsızlıklarını önler. Kadınlarda sıklıkla görülen osteoporoz gibi kemik erimesi kaynaklı rahatsızlıkların oluşma riskini azaltır.

Karnabahar yemek göz sağlığınızı korur. İçerisindeki vitaminler sayesinde yaşa bağlı oluşan göz rahatsızlıklarını ve maküler dejenerasyon risklerini azaltıcı etki sağlar. Göz dokularını iyileştirir ve katarakt, sarı nokta gibi göz hastalıkları riskini azaltır.

C vitamini içeren besinler kandaki demirin emilimini hızlandırmaktadır. Karnabahar da C vitamini açısından zengin oluşu ile kandaki hemoglobin sayınızın artmasına katkı sağlamaktadır. Kansızlık yaşayan kişilerin beslenme düzenine karnabaharı katması tavsiye edilmektedir.

İçerisindeki yüksek orandaki potasyum sayesinde tansiyonunuzun dengelenmesini sağlar. Genellikle kilo problemi yaşayan kişilerde ve obezite hastalarında görülen tansiyon problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Karnabahar tansiyonu yükseltir mi? Sorusu sıklıkla sorulur ancak karnabahar tam tersi bir etkiye sahiptir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etkisi vardır.

Karnabahar suyu nasıl içilir?

Her gün 1 bardak karnabahar suyu içmek sağlığınız üzerinde pek çok olumlu etkiler sağlamaktadır. İçerdiği B vitamini ile sinir sisteminizi korur. Düzenli olarak tüketilen karnabahar suyu kalp ve beyin sağlığını destekler. Ayrıca sindirim sistemini de düzenleyen karnabahar, kabızlığı önler ve bağırsak florasının gelişimine katkıda bulunur.

Karnabahar suyu hazırlamak için, 250-300 gr karnabaharı yaklaşık 750 ml kadar suyun içerisinde 5-6 dakika haşlayıp süzmeniz yeterlidir. Süzdüğünüz suyu taze olarak bekletmeden aynı gün içerisinde tüketmeniz tavsiye edilmektedir. Bu miktarda hazırladığınız karnabahar suyunun yarısını sabah yarısını akşam içebilirsiniz. Karnabaharı haşlama aşamasında tuz eklememeniz gerekir. Sadece karnabahar olması sağlık açısından daha faydalıdır.

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