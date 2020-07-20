Koltuk altı kararması neden olur ve nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına kesin çözüm s1

Koltuk altı kararması, koyulaşması ya da siyahlaşması bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ama bu durum herhangi bir hastalığın habercisi değildir. Genel olarak koltuk altı, genital bölge, sakal ve bıyık gibi bölgelerde kararmalar görülebiliyor. Tıp dilinde akanthosis nigticans olarak cilt rahatsızlığından dolayı kararmalar olmaktadır. Koltuk altı kararması neden olur? Sorusunun yanıtı budur. Koltuk altı kararması nasıl geçer? Evde yapılabilecek çözüm yöntemlerini sizler için hazırladık. Koltuk altı kararması için yapılmalı?

KOLTUK ALTI KARARMASI NEDEN OLUR?

Koltuk altı derisi çok hassas bir yapıya sahip olduğu için herhangi bir hasara karşı cilt hasarı oluşabilmektedir. Onun dışında çok sık kullandığımız deodorantlar koltuk altı derisine hasar verebilmektedir. Bir başka neden olarak koltuk altı tıraşı sırasında tahrişlenme cilt hasarlarına yol açabilmektedir. Tüm bu nedenler cilt hasarına neden olduğu için koltuk altında koyulaşma, kararma gibi yan etkiler görülebilir.

KOLTUK ALTI KARARMASI NASIL GEÇER?

Koltuk altı kararmasına iyi gelen bazı yöntemleri sizlere sunacağız. Yaz aylarında sıfır kollu, askılı ya da mayo – bikini tarzı kıyafetler tercih edildiği için koltuk altı kararmasına hızlı bir çözüm arayabiliriz. En hızlı koltuk altı beyazlatma yöntemi nedir? Diye merak ediyorsanız sizlere şu yöntemleri sunacağız:

• Limon

• Patates

• Portakal kabuğu

• Karbonat

• Süt

• Lor peyniri

Koltuk altı beyazlatma evde nasıl yapılır? Evde rahatlıkla bu yöntemleri deneyerek koltuk altı kararmasından kurtulabilirsiniz.

Limonu Deneyin!

Limon hem C vitamini sayesinde faydalı hem de içerisindeki asit sayesinde cildi temizler. Çok eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Banyo yapmadan yarım saat önde limonu ortadan ikiye bölüp koltuk altınıza sürün. Masaj yapar gibi ovalayın.

Patatesin Gücü!

Patates gözaltı morluklarına da iyi geldiği bilinen bitki türüdür. Koltuk altı kararmasını geçiren bitki türü de diyebiliriz. Patatesi dilimleyin. Koltuk altınıza koyun. İsteyen püre haline getirip de koyabilir. Haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.

Portakal Kabuğu Mucizesi!

Portakal kabuğunu ilk defa duymuş olabilirsiniz. Hemen yönteme geçelim. Önce portakal kabuğunun güneş ortamında kuruması gerekir. Kurumuş portakal kabuklarını toz haline getireceğiz. Süt ya da gül suyu ile karıştırıp krem haline getireceğiz. Bu karışımı koltuk altına sürüp 15-20 dakika bekleteceğiz. Daha sonra ılık bir su ile durulayabilirsiniz.

Karbonat Tedavisi!

Karbonat birçok rahatsızlığın tedavisi için kullanıldığını duymuşsunuzdur. Koltuk altı kararması için de karbonat öneriliyor. Ilık bir suyun içine karbonat ekleyerek koltuk altınıza sürebilirsiniz. Sürdükten sonra 10 dakika bekleyin ve sonra durulayın.

KOLTUK ALTI KARARMASI KESİN ÇÖZÜM

Koltuk altı kararması doğal yollarla geçmezse eczanelerden kremler alabilirsiniz. Koltuk altı kararması için krem çeşitleri mevcuttur. Bu kremleri düzenli kullanarak eski koltuk altı renginize kavuşabilirsiniz. Eğer bunlarda çözüm olmazsa uzman bir doktora görünmenizde kesinlikle fayda vardır.

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