Sol Kaburga Altında Ağrı Neden Olur? Sol Kaburga Altında Ele Gelen Şişlik ve Ağrı Nasıl Geçer?

Sol kaburganın altında bazı durumlarda ağrı oluşur. Bu ağrı kişiyi hem çok rahatsız eder hem de çok endişelendirir. Bedende oluşan ağrılar bazen önemsiz olsa da bazen önemli organların bir olumsuzlukla karşı karşıya olduğunun habercisi olabilir. Sol kaburgada yani göğsün alt kısmı ile göbeğin üst kısmı arasında tek taraflı yahut çift taraflı görülen bir ağrıdır. Peki bu ağrı ne anlama gelir? İşte detaylar...

Sol Kaburga Altında Ele Gelen Şişlik

Kaburga altında oluşan ağrı insan hayatına müdahale eden nefes kesici bir ağrıdır. Aynı zamanda insanları fazlasıyla endişelendiren bir ağrı olduğu için psikolojik olarak da kişiyi rahatsız eder. Sol kaburga altında ele gelen şişlik ise kişinin korkularını daha artırır. Bazı zamanlarda sol kaburganın alt tarafında şişlik meydana gelebilir. Sol kaburga altında şişliğin oluşmasının temel sebebi o bölgeye bir darbe alınmış olmasıdır. Biraz sabretmek gereklidir çünkü kısa sürede geçecektir. Ancak nadir de olsa ciddi bir hastalık belirtisi olabilir. Bundan dolayı bir Göğüs Cerrahisine tedaviye gitmek gereklidir.

Sol Kaburga Altında Ağrı

Ağrılar insanların çok canını yakar. Can yakmasından haricen insanları endişelendiren bir olaydır. Özellikle kaburga ağrıları kişileri daha fazla endişeye sürükler. Göğüste ağrı var gibi hissettiren sol kaburga altı ağrısı yaşayan kişiler korkabilirler. Ancak sol kaburga altındaki ağrılar genellikle kalın bağırsaktaki gaz sıkışmasından dolayı yaşanmaktadır. Yine de çok ağrı olduğunda doktora gitmekte fayda vardır. Sol kaburga altındaki ağrı bazen akciğer, dalak, mide veya böbrek rahatsızlıklarının habercisi olabilir.

Sol Kaburga Altında Batma

Sol kaburga altında yaşanan pek çok rahatsızlıklar vardır. İnsanları korkutan ve çok rahatsız eden rahatsızlıklardır. Sol kaburga altında ağrı, batma gibi birçok rahatsızlık vardır. Genellikle hafif bir şey olduğu düşünülse de bu ağrıların ve batmaların ciddi bir problemin habercisi olduğu durumlar da vardır. Sol kaburga altında batma hissi olduğunda doktora gidilmelidir. Hem batma hissinin geçmesi hem de bu batma hissinin ne anlama geldiğini öğrenmek için doktora gidilmelidir. Ancak her zaman korkulacak bir durum olmadığı belirtilmelidir. Nadir bir şekilde hastalıkların belirtisi olarak görülmektedir.

Sol Kaburga Altında Dolgunluk Hissi

Sol kaburga altında ağrı oluşması oldukça yaygındır. En ufak bir gaz probleminde dahi kişinin sol kaburgası altında ağrılar yaşanabilir. Ancak bazen bu ağrılar geçemeyebilir. Kaburga altı rahatsızlıklarından birisi de dolgunluk hissidir. Sol kaburga altında dolgunluk hissi hissetmek bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu yüzden fazla uzatılmadan hastaneye gidip gerekli testler yapılmalı ve muayene edilmelidir.

Sol Kaburga Altında ve Sırtta Ağrı

Sol kaburgada birçok ağrı olabilir. Bunların sebepleri çeşit çeşittir. Bazen altında bulunan organların rahatsızlığı ile ilişkilendirilen kaburga altı ağrısı genellikle gaz sancısından dolayı acı vermektedir. Sol kaburga altında ağrı hissetmek o bölgeye darbe almak ile de ilgilidir. Sol kaburga altındaki ağrılar bazen öyle şiddetli olur ki sırta da vurur. Kaburga altı ağrısının sırta vurması ile birlikte hem sırtta hem de sol kaburga altında oluşan ağrı kişiyi fazlasıyla korkutur. Kalp krizi riski yaşayan kişiler bu ağrıda çok endişelenebilirler. Eğer ağrı gerçekten dayanılmaz bir hale gelmişse gecikmeden doktora gidilmelidir. Gaz sancısı olabileceği düşünülse de ciddi bir rahatsızlığın sebebi de olabilir.

Sol Kaburga Altında Hangi Organ Var?

Sol kaburga altında oluşan ağrılar kişiyi korkutur. Bu ağrının sebebinin kaburga altındaki organlardan kaynaklandığı düşünülebilir. Sol kaburga altında bulunan organların rahatsızlığından dolayı sol kaburga altında ağrılar oluşabilir. Sol kaburga altında mide, kalın bağırsak, dalak gibi organlar vardır. Safra kesesi ile ilgili rahatsızlıkların ağrıları da kaburga altında ağrıya oluşabilir. Bu tür ağrılarda doktora gidilmesi çok önemlidir.