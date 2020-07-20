Tırnak Nasıl Uzar? Tırnak Uzatmak İçin Ne Yapılır?

Tırnak uzatmak kadınlar için çok değerlidir. Ellerin daha asimetrik görünmesini sağlayan uzun tırnaklar doğal yollarla uzatılabilir. Evde hızlı bir şekilde tırnak uzatıldığında ise takma tırnaklara gerek kalmaz. Gerçek tırnakların kırılma olasılıkları olsa da takma tırnaktan çok daha kullanışlı ve rahat olduğu karşı çıkılamaz bir gerçektir. Peki tırnağı hızlı uzatmanın yöntemleri nelerdir? Tırnak nasıl sertleştirilir? İşte tırnak uzatmakla ilgili tüm cevaplar...

Tırnak Nasıl Hızlı Uzar?

Tırnak uzatmanın birçok püf noktası vardır. Ellerine baktığında uzun tırnak görmeyen insanlarınsa bu püf noktalara ihtiyaçları vardır. Tırnak uzatmak ya da takma tırnak takmak bazı insanların hayatlarının olmazsa olmazlarıdır. Uzun tırnak olmadan yaşayamayan insanlar ellerinde kendi tırnaklarını görmek isterler. Bunun için de tırnaklarının hızlı uzaması gereklidir. Aksi takdirde uzun tırnaklar için bir süre beklemeleri gerekir. Tırnakları hızlı uzatmak için şunlar yapılmalıdır:

Tırnak bakımı

Doğru törpü

Oje temizliğine dikkat

Tırnak etlerini kesme

Tırnak Nasıl Çabuk Uzar?

El ve tırnak bakımına özen gösteren herkesin uzun tırnakları olduğu görülür. Bu tırnaklar ise genellikle takmadır. Ancak isteyen kişiler kendi tırnaklarını tıpkı takma tırnaklar gibi uzatabilirler. Tırnak uzatmak ise oldukça kolaydır. Normal şartlarda çok yavaş uzasa da kişi gerekli ritüelleri uygularsa tırnak uzayışını hızlandırabilir. Tırnakların çabuk uzaması için şunlar uygulanabilir:

Kullanılan el kreminde badem yağı, zeytinyağı ya da limon bulunursa tırnaklar daha hızlı uzar.

Tırnaklara sirke ve tuz ile birlikte günlük masaj uygulanması tırnakları daha hızlı uzatacaktır.

E vitamini tırnağı hızlı bir şekilde uzatır. Eczanelerden kapsül halinde alınıp el kremine katılabilir.

Tırnakların daha hızlı uzaması için kişi evinde tırnaklarına limon ve yağ karışımı ile bakım yapmalıdır.

Tırnak gün içerisinde ne kadar çok suya değerse o kadar hızlı uzar. Ancak fazla suyla temas tırnağı inceltir ve kırılmasına neden olur.

Oje sürmeden önce şeffaf oje yani baz uygulanmalıdır. Bu tırnakların hava almasını sağlar.

Tırnak etlerini kesmek tırnağın güçlenmesini ve daha hızlı büyümesini sağlar.

Tırnaklar daha dikkatli bir şekilde köşeli olmadan kesilip törpülenmelidir.

Tırnak Nasıl Uzar ve Sertleşir?

Tırnak uzatan kişilerin en büyük problemleri kesinlikle tırnaklarının kırılmasıdır. Bu yüzden tırnak sertleştirici maddeler kullanmaları gerekir. Eğer tırnak sertleştirilmezse tırnak kolayca kırılır ve uzun bir süre boyunca uzatılmaya çalışan tırnak ortadan kaybolur. Tırnak kırılmalarını önlemek için ojeleri iyi temizlemek, tırnak yanlarını törpülemek, ev işi yaparken eldiven takmak gibi şeylere dikkat edilmesi gerekir. Tırnakların kırılmaması için şunlar kullanılabilir:

Çay ağacı yağı

Zeytinyağı

Avokado yağı

Çuha çiçeği yağı

Keten tohumu yağı

E vitamini yağı

Hindistan cevizi yağı

Kurtulmuş atkuyruğu suyu

Deniz tuzu

Elma sirkesi

Limon suyu

Tırnak Uzatmak İçin Doğal Yöntemler

Hızlı Tırnak Uzatma için pek çok doğal yöntem vardır. Bu yöntemler uygulandığı takdirde kişi tırnağını kısa sürede uzun hale getirebilir. Elbette tırnak uzatmak biraz uğraş vericidir. Ancak uzun tırnak seven ve kendi tırnaklarını kullanmak isteyen kişiler bu süre içerisinde sabretmelidir. Tırnak uzatabilmek için pek çok bitkisel yöntem bulunur. Bunlar evde yapılabilir şeylerdir. Tırnak uzatabilmek için doğal yöntemlerden bazıları şunlardır:

C vitamini tüketilmelidir

Limon suyu ve zeytinyağı ile tırnaklara masaj yapılmalıdır

Nemlendirici sürülmelidir

Kırk otu suyu kullanılmalıdır

Biotin ile uzatılabilir

Isırgan otu kullanılmalıdır

Tırnak Uzatmanın Püf Noktaları

Tırnak uzatmak uğraş gerektiren bir iştir. Aslına bakılırsa oldukça kolaydır ancak sabır gerektirir. Tırnak uzatmanın püf noktalarından birisi kesinlikle sabırdır. Kişi tırnağına özenli davranırsa tırnak uzayacaktır. Tırnak uzatma püf noktalarından bazıları şunlardır: