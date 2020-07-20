Vücut yağ oranı hesaplama: Yağ oranı ölçme nasıl yapılır, ideal oran kaçtır?

Vücut yağ oranını belirleyen bazı faktörler vardır. En belirgin olanları yaştır. İnsan yaşına göre vücuttaki yağ oranı farklılık gösterebilir. Yaşlandıkça insan vücudundaki yağ oranı artması normal karşılanır. Diğer etkenler de yemek yemek, hareketsiz yaşam, stres gibi örnekler verebiliriz. Vücut yağ oranı sürekli değişebilen bir durum olduğu için kimi uzmanlar çok önemsenmemesi gerektiğini düşünürken kimi uzmanlarda önemli bir durum olduğunu belirtmiştir. Vücut yağ oranı hesaplama için ne yapılması gerektiğine değinelim…

VÜCUT YAĞ ORANI HESAPLAMA

Bir spor salonunda ya da diyetisyende kolayca vücut yağ oranınızı ölçebilirsiniz. Peki, evde ölçmek isterseniz ne yapacaksınız? Bunun için aslında yapmanız gereken bazı işlemler var. Vücut yağ oranını hesaplamak istiyorsanız bazı değerleri bilmeniz gerekir. Bu değerleri bir araya getirerek yağ oranınızı öğrenebilirsiniz. Kadın ve erkeklerde yağ oranı durumu farklı olduğu için size iki yöntemi de aktaracağız. Vücut yağ oranı hesaplama formülü için şunları bilmeniz gerekir.

KADINLARDA YAĞ ORANI

Sağlıklı yağ oranı kadınlar için %23 civarında olduğunu uzmanlar belirtmiştir. Kadınlarda yağ oranı hesaplaması şu şekildedir:

Boy

Kilo

Boyun (Adem elmasının etrafından alınır)

Bel (İnce olan yerden hesaplanır)

Kalça (geniş olan bölgeden hesaplanır)

Vücut yağ oranı senin ağırlığına göre vücudunda yüzde kaç oranında yağ bulunduğunu gösteren orandır.

ERKEKLERDE YAĞ ORANI

Sağlıklı yağ oranı kadınlar için %15 civarında olduğunu uzmanlar belirtmiştir. Erkeklerde yağ oranı hesaplaması şu şekildedir:

Boy

Kilo

Boyun (Adem elmasının etrafından alınır)

Bel (İnce olan yerden hesaplanır)

VÜCUT İDEAL YAĞ ORANI

Yaşam için gerekli yağ

Kadın % 10-13

Erkek % 2-5

Sporcular

Erkek % 6-13

Kadın % 14-20

Formda kişiler

Erkek % 14-17

Kadın % 21-24

Ortalama (Kabul edilebilir)

Erkek %18-24

Kadın % 25-32

Obez

Erkek % 25 ve üstü

Kadın % 32 ve üstü

YAĞ ORANI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Vücut yağ oranını düşürmek için elbette spor önemli konu ama unutmamak gerekir ki yaşam tarzımızı değiştirmekte önemlidir. Vücut yağ oranını düşürmek için size birkaç önerimiz olacak.

Her gün aynı miktar yemek yeme.

Günün aktiflik seviyene göre beslen.

Boş zamanlarında abur cubur yemekten kaçın.

Uzun süre hareketsiz kalma.

Kendine alarm kur. 1 saatten fazla hareketsizlik durumunda hemen harekete geç.

Akşamları fırsat buldukça 30 dakika yürüyüş yap.

Spor yapıyorsan antremanın dozunu arttır.

Hızlı yemek yeme.

Bol su tüket.

Sindirim sistemine iyi gelecek besinleri tercih et.

Tatlı ve çikolatadan kaçınmaya çalış.

Bu kurallara uyarak her ay sabah aç karna yağ oranı ölçme işlemi yapabilirsin. Bu sayede düzenli yağ oranını takip ederek düşüş ya da yükseliş var mı diye kontrol etmiş olursun. Eğer hiç düşüş yaşanmıyorsa uzman bir kişi ile yeniden diyet listesi oluşturabilirsin. Burada önemli olan sana neyin yarayıp yaramadığını keşfetmektir.

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