Yaş maya maskesi nasıl yapılır? Gözaltı kırışıklıkları ve sivilceler için yaş maya maskesi tarifi

Her evde rahatlıkla bulundurulan yaş maya ile maske yapacağız. Cilt sağlığınızı korumak için yaş maya maskesi tarifini rahatlıkla deneyebilirsiniz. Evde doğal ve bitkisel yöntemlerden biri olan yaş maya maskesi son zamanların popüler tarifi olmuştur. Yaş maya maskesi ne işe yarar? Sorusunun yanıtı ile beraber yaş maya maskesi zararları konusuna da değineceğiz. Yaş maya maskesi kaç günde bir yapılır? İşte merak edilen konuların yanıtı.

YAŞ MAYA MASKESİ NE İŞE YARAR?

Yaş maya sadece yemekler için değil cilt sağlığı içinde faydalı bir maddedir. Cilt için güzel bir maske uygulayarak cilt sorunlarınızı çözebilirsiniz. İşte yaş maya maskesi faydaları:

Cildi temizler.

Cildi besler.

Sivilce sorunlarını giderir.

Cilt kuruluğuna iyi gelir.

Cildi nemlendirir.

Cildin rahatlamasını ve nefes almasını sağlar.

Vitamin ve mineral desteği verir.

Hücreleri yeniler.

Soluk ve solgun ciltlere canlılık kazandırır.

YAŞ MAYA MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yaş maya ile maske nasıl yapılır sorusunun yanıtına sizleri daha fazla bekletmeden geçelim.

Gözaltı kırışıklıkları için yaş maya maskesi

Malzemeleri

1 Yemek kaşığı yaş maya

1 Yemek kaşığı süt

Karıştırmak için bir kap

Temizlemek için ılık su

Yapılışı

Boş bir kabı alın.

İçerisine önce 1 yemek kaşığı yaş mayayı atın.

Kabın içine 1 yemek kaşığı sütü ekleyin.

İyice karıştırın. Karışım krem haline gelsin.

Yüzünüzü hafif ılık su ile nemlendirin.

Krem haline gelen karışımı yüzünüze uygulayın.

Bir süre bekledikten sonra maskemiz kuruyacaktır.

Kuruduktan sonra temizleme işlemine geçelim.

Ilık bir su ile temizleyin.

YAŞ MAYA SİVİLCE TEDAVİSİ

Eğer sivilce sorununuz varsa yaş maya limon maskesi yöntemini cildinize uygulayabilirsiniz.

Malzemeleri

1 yemek kaşığı yaş maya

1 yemek kaşığı limon suyu

Karıştırmak için bir kap

Temizlemek için ılık su

Yapılışı

Boş bir kabı alın.

İçerisine önce 1 yemek kaşığı yaş mayayı atın.

Kabın içine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin.

İyice karıştırın. Karışım krem haline gelsin.

Yüzünüzü hafif ılık su ile nemlendirin.

Krem haline gelen karışımı yüzünüze uygulayın.

Bir süre bekledikten sonra maskemiz kuruyacaktır.

Kuruduktan sonra temizleme işlemine geçelim.

Ilık bir su ile temizleyin.

Bu karışım hem C vitamini ile cildinizi besleyecek hem de cildinizi temizleyecektir. Limon cildinizi sıkılaştırabilir, gerginleşebilir. Nemlendirici kremlerden biraz cildinize sürebilirsiniz.

YAŞ MAYA MASKESİ KAÇ GÜNDE BİR YAPILIR?

Yukarıda önerdiğimiz maske tariflerini haftada 2 kere yapabilirsiniz. Bu sayede cildinizi düzenli beslemiş olursunuz. Cilt kuruluğunu da önlemiş olursunuz.

YAŞ MAYA MASKESİ ZARARLARI

Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi mayanın da fazlası insan sağlığı için iyi olmayabilir. Haftada 2-3 maske sınırını aşarak daha fazla maske uygulamak cilde zarar verebilir. Alerjisi olanlar için ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Maskeyi haftada 3 kez uygulamanızı öneririz.

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