Balgam neden olur? Hangi hastalıklar balgama neden olur?

Toplumda görülebilen vücudumuzun normal işleyişinde mevcut olan balgam durumu dışarıdan gelen yabancı maddelerin mukus yoluyla ağızdan atılması durumudur. Su, protein, antikor ve tuzlardan oluşan balgam durumunun kendine özgü doğal rengi berrak ve açık olmaktadır. Özellikle akciğerler tarafından üretilen balgam öksürükle dışarıya atılır. Balgam rengine ve türüne göre değişmektedir. Balgam ayrıca bazı hastalıkların belirtisi olarak da bilinmektedir. Boğazda balgam birikmesi neden olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Boğazda yapışkan balgam işte detaylar.

BALGAM NEDEN OLUR?

Doğal bir durum olan balgam durumu genellikle vücudumuz solunum yollarının ince ve hassas dokularını korumak için balgam üretmektedir. Bu şekilde solunum sistemine giren yabancı maddeleri filtreleme görevi görer ve akciğerlere sadece temiz havanın girmesine yardımcı olmaktadır. Fakat eğer ki akciğerler hastalandığı zaman yahut hasar gördüğünde aşırı miktarda balgam üremeye başlamaktadır. Bu durumda rahatsızlık verir. Genellikle balgam durumu; Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonları neden olabilene etkenler arasındadır.

HANGİ HASTALIKLAR BALGAM BELİRTİSİ

Vücudumuzun normal bir işleyiş durumundan olan balgam durumu rengine göre bazı hastalıkların belirtisi olarak bilinmektedir. Bu renkler; eğer ki balgam siyah ve gri renkte ise Akciğerler ile ilgili ciddi bir hastalığın habercisi olarak bilinir. Eğer ki balgam sarı ise; Kronik bronşit, zatürre, tüberküloz ve solunum yolları iltihabından kaynaklı olabilmektedir. Son olarak ise eğer ki balgam rengi beyaz ve köpüklü renkte olan balgam ise kalp yetmezliğinin habercisi olarak bilinir.

BOĞAZDA BALGAM BİRİKMESİ NEDEN OLUR?

Boğazda balgam birikmesine genel olarak; Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonları, balgam üretiminin artması ve öksürüğün meydana gelmesine neden olabilmektedir. Ayrıca bir diğer nedenler arasında ise; Alerjik reaksiyonlar, baharatlı yiyeceklerin tüketimi bile burun pasajlarında aşırı mukus üretimine neden olabilen durumlar arasında olmaktadır.

BOĞAZDA YAPIŞKAN BALGAM NEDEN OLUR?

Boğazda yapışan balgam olmasının nedenleri arasında; Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı boğazımda yapışkan halde balgam bulunmaktadır. Bunlardan kurtulmak için bitki çayları içebilir ya da bol bol sıvı tüketimi yaparak da boğazda bulunan yapışkan balgamdan kurtulabilirsiniz.,

BALGAM NEYİN BELİRTİSİ

Balgam olarak bilinen durumlar vücuda dışarıdan gelen bakteri ve mikropların ağız yolu ile balgam üreterek atılmasına durumuna denilir. Balgamın aşırı miktarda meydana gelmesi durumu bazı hastalık belirtisi olabilmektedir. Bu hastalıklar şu şekildedir;

•Astım: Balgamın gereğinden fazla olması durumu astım rahatsızlığı nedenleri arasında olmaktadır. Astımlı kişilerin solunum yolları enfeksiyonlara, alerjenlere ve çevre kirliliğine karşı hassas olmaktadır. Bu hassasiyet solunum yollarının iltihaplanmasına ve bu durumda balgamın artmasına sebebiyet vermektedir.

•Akciğer apsesi: Bir diğer nedenler arasında genellikle akciğer apsesi hastalığı bulunmaktadır. Bu hastalıkta akciğerlerin içinde irinle dolu bir oyuk oluşur. Genellikle enfekte ve iltihaplı doku ile çevrilidir. Bunun sonucunda aşırı balgam üretimi meydana gelir.

•Bronşit: Akciğerlere hava taşıyan bronş tüplerinin iç yüzeyindeki zarın iltihaplanması sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın belirtileri arasında aşırı balgam oluşması olmaktadır.

•Akciğer mantarı: Solunum yoluyla akciğerlere yerleşen mantar tohumlarının neden olduğu enfeksiyon türüne akciğer mantarı adı verilmektedir. Bunun sonucunda enfeksiyonda kaynaklı olarak gereğinden fazla ve renk olarak farklı bir balgam meydana gelmektedir. Böyle bir durumda doktorunuza danışmanızda fayda var.

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