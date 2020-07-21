Bebek boy kilo tablosu: Bebekler hangi ayda kaç cm, kaç kilo olmalı?

Bebeklerde boy ve kilo oranların bebeğin cinsiyetine göre farklılık gösterebilir. Bir de bebeğin beslenme şekline göre boy ve kilo farklı olabilmektedir. Bebeklerde yaşa göre boy kilo endeksine bakarak bebeğinizde eksik ya da fazlalık olduğunu düşünüyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna giderek ölçümleri yaptırabilirsiniz. Çoğu anne bebeğinin gelişim sürecini merak ettiği için takibini de yapacağından şüphemiz yoktur. Bebeklerde hangi ayda kaç kilo olmalı? Sorusunun yanıtı verelim ayrınca erkek bebek boy kilo tablosu ve kız bebek boy kilo tablosu yazımızda.

BEBEK BOY KİLO HESAPLAMA

Bebeklerin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi çok önemlidir. Anne sütü ile bebekler ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alırlar. Bu yüzden boy ve kilo konusunda da daha sağlıklı olurlar. Bebek boyu ve kilo hesaplamasında bebeğin cinsiyeti de önemlidir. Cinsiyete göre farklı kilo ve boyda olurlar. Sizler için ay ay olarak bebeklerin ortalama boy ve kilo endeksi tablosunu hazırladık. Sizde bu tabloya göre bebeğinizin boyunu ve kilosunu karşılaştırabilirsiniz.

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BEBEKLERDE HANGİ AYDA KAÇ KİLO OLMALI?

Bebeklerde ilk ay doğduğu kilodan geri düşebilir. Bu durum uzman doktorlar tarafından normal karşılanmaktadır. Doğumdan kalan şişkinlikler vb. olayları bebek vücudundan atarak esas kilosuna gelir. Anne adayları bebeğim kilo kaybediyor diye karamsarlığa kapılmamalıdır. Bebeklerin kilo ve boy oranları aşağıda 12 ay yani 1 yaşına kadar olan tablo hazırlanmıştır. En düşük boy, en yüksek boy ve en düşük kilo ve en yüksek kilo şeklinde oranlar verilmiştir. İşte bebek boy kilo endeksi

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KIZ BEBEK BOY KİLO TABLOSU

En Düşük Boy En Yüksek Boy En Düşük Kilo En Y.K 1 Aylık 50 cm 59 cm 2950 gr 5400 gr 2 Aylık 52 cm 62 cm 3500 gr 6400 gr 3 Aylık 54 cm 65 cm 4000 gr 7200 gr 4 Aylık 56 cm 68 cm 4500 gr 8000 gr 5 Aylık 57 cm 70 cm 5000 gr 8700 gr 6 Aylık 59 cm 72 cm 5400 gr 9250 gr 7 Aylık 61 cm 73 cm 5800 gr 9800 gr 8 Aylık 62 cm 75 cm 6150 gr 10350 gr 9 Aylık 63 cm 77 cm 6500 gr 10800 gr 10 Aylık 64 cm 79 cm 6750 gr 11200 gr 11 Aylık 65 cm 80 cm 7000 gr 11200 gr 12 Aylık 66 cm 81 cm 7200 gr 12000 gr

ERKEK BEBEK BOY KİLO TABLOSU