Bilirubin nedir? Bilirubin yüksekliği ne anlama gelir?

Vücudumuzda bulunan bilirubin olarak adlandırılan sarımsı madde her canlıda bulunmaktadır. Bazen bu durum bazı sorunlarda yol açabilmektedir. Kanda bulunan hemoglobinin parçalanmasıyla oluşan bu turuncu-sarı renkteki madde insan vücudundan safrayla dışarı atılmaktadır. Bilirübin vücudumuzda morarmalarda görülen sarımsı renkten sorumlu olan bir safra pigmenti olarak bilinir ve aşırı derecede yüksek bilirubin seviyesi sonucu sarılık hastalığı meydana gelebilmektedir. Total bilirubin ve direkt bilirubin nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Bilirubin düşürmek işte detaylar.

BİLİRUBİN NEDİR?

Vücudumuzun normal işleyişi sırasında meydana gelen kırmızı renkteki kan hücrelerinin parçalanması sonucu anında oluşan sarımsı ve turuncumsu renkteki maddeye bilirubin adı verilmektedir. Bilirubin olarak bilinen bu madde karaciğerimiz içerisinde bulunmaktadır. Eğer ki karaciğerin hasar görmesi sonucu bilirubin maddesi idrar ve kana sızabilmektedir. İdrar değerlerinde gözlemlenen bilirubin, karaciğerde meydana gelebilecek bir hastalık durumunun belirtisi olabilme durumu ortaya çıkmaktadır.

TOTAL BİLİRUBİN

Bilirubin yükselmesi sarılık olarak tanımlanan ve ciltte, göz akında sararma şeklinde fark edilen duruma yol açabilen bir rahatsızlıktır. Sarı ve turuncumsu bir renkte gözlenebilen bilirubin temel olarak karaciğerde alyuvarların yıkımı sonrası açığa çıkan artık madde olduğundan dolayı bilirubin yüksekliği vücutta anormal hızlı alyuvar yıkımı olduğu ve bu duruma da total bilirubin adı verilmektedir.

DİREKT BİLİRUBİN

Direkt bilirubin olarak bilinen bu durum, suda çözünebilen bilirubin olarak adlandırılmaktadır. Eritrositin olarak bilinen alyuvar, kırmızı kan hücresinin yıkımı ile oluşan indirekt bilirubin, kandaki albumineye bağlı olarak karaciğere taşınmaktadır. Daha sonra karaciğerde glukuronik asit ile birleştirilir ve suda eriyebilen direkt bilirubin meydana gelir. Herhangi bir işlem yapılmadan, direkt Van den Berg testi ile incelenerek direkt bilirubin ölçülür. Bu ölçümde serum önce alkolle karıştırılmaktadır. Daha sonra (indirekt) ve albumine bağlı bilirubinin serbest kalması sağlandıktan sonra test yapılırsa total bilirubin ölçülmüş olur. Aradaki fark indirekt bilirubinin sonucunu verir.

BİLİRUBİN DÜŞÜRMEK

Bilirubin Seviyesi Yüksekliği Nasıl Düşürülür?

•Bilirubin seviyesini düşürmek için ilk önce kızarmış, ağır, tuzlu ve baharatlı yemeklerden uzak durmanız gerekiyor.

•Diğer düşürenler arasından ise; 3 litre suya 1 bardak arpa ilave edin ve düşük ısıda kaynatıp tüketin.

•50 gram yoğurda 10 gram kadar zerdeçal ilave edip tüketebilirsiniz. Bu şekilde bilirubin seviyesi düşmüş olur.

Bilirubin Seviyesinin Düşük Olmasının Nedenleri

•Kafein

•Oksijen eksikliği

•Penisilin ilacı

•Uyku ilacı veya sakinleştirici kullanılan barbitürat ilaçları

•Nonsteroidal antienflamatuar olarak adlandırılan bazı ağrı kesiciler bunların başlıca nedenlerindendir.

BİLİRUBİN METABOLİZMASI

Bilirubin metabolizması olarak bilinen bu durum vücutta bulunan eritrositlerin parçalanmasıyla ortaya çıkan hemoglobin, retiküloendoteliyal sistemde yani RES başlıca karaciğer, dalak ve kemik iliğinde yıkılır ve hem kısmından bilirubin meydana gelir. Bunlardan ilk oluşan bilirubin, indirekt olarak bilinmektedir.

BİLİRUBİN NEDEN YÜKSELİR?

Bilirubin yüksekliği olarak bilinen bu rahatsızlığın meydana gelmesinde aşağıdaki etkenler etkiler. Bu etkenler şunlardır;

•Bu rahatsızlığa daha çok yıkılan alyuvar miktarının çok fazla olması ve karaciğer kapasitesinin üzerine çıkması,

•Karaciğerin zararlı olan indirekt bilirubini alamamasından kaynaklı olabilmektedir.

•Diğer bir neden ise; Karaciğerin indirekt bilirubini aldığı halde zararsız forma çevirememesi sebebiyle indirek bilirubin kanda yükselip, sarılığa yol açmasından kaynaklanmaktadır.

Bebek boy kilo tablosu: Bebekler hangi ayda kaç cm, kaç kilo olmalı?

Anti HCV nedir? Anti HCV negatif ne demek?

Botoks etkili krem nedir, nasıl kullanılır? Botoks etkili krem faydaları