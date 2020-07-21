Günlük karbonhidrat ihtiyacı: Günde ne kadar karbonhidrat alınmalı?

Vücudumuz besinler yardımı ile enerji kazanmakta ve bazı hastalıklara yakalanma riskini önlemektedir. Bu besinler arasında en bilinen besin ise karbonhidrat olarak bilinmektedir. Karbonhidrat meyve, tahıl, sebze ve süt ürünlerinde bulunan şeker, nişasta ve liflerde bulunan bir besindir. İnsan için temel gıda gruplarından biri olan ve sağlıklı bir diyet için önemli bir besindir. İnsan sağlığı açısından günlük olarak az 100-125 gram karbonhidrat tüketilmesi gerekmektedir. İçeriğinde karbonhidrat barındıran besinleri düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz.

Bu besinler; Mısır gevreğinde, Pirin ve arpada, ekmek çeşitlerinde, tahıl ürünlerinde, yulaflarda ve bezelye gibi besinlerde karbonhidrat bol miktarda bulunmaktadır. Vücut için gerekli olan karbonhidrat miktarı günlük enerji ihtiyacı %45- 65 civarında olmaktadır.

Karbonhidrat bir makro besin çeşidi ve aynı zamanda vücudun enerji veya kalori elde etmesinin üç ana yolundan birisi olarak bilinmektedir. Amerikan Diyabet Derneği tarafından karbonhidratların vücudun ana enerji kaynağı olduğu tanısına varılmıştır. Günlük karbonhidrat ihtiyacı nasıl karşılanmalıdır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Günlük karbonhidrat ihtiyacı hesaplama ve günlük karbonhidrat tüketimi işte detaylar.

GÜNLÜK KARBONHİDRAT İHTİYACI HESAPLAMA

Vücudun ana enerji kaynağı olan makro besinlerden birisi karbonhidratlar insan sağlığı açısında oldukça büyük bir yere sahiptir. Karbonhidratların düzeni bir şekilde dengelenmesi gerekmektedir. Düzenli bir şekilde karbonhidrat tüketimi sizlere enerji verir ve kas yapınızı güçlendirmeyi sağlamaktadır. Günlük karbonhidrat ihtiyacı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır; Günlük karbonhidrat ihtiyacı kişinin cinsiyeti, yaşı, vücut ağırlığı ve günlük aktivite düzeyi gibi değişik kriterlere bağlı olarak hesaplanmaktadır. İnternet sitelerinden hesaplama yöntemine başvurabilirsiniz.

GÜNDE NE KADAR KARBONHİDRAT ALINMALI?

Makro besin çeşidi olan karbonhidrat tüketimi insan vücudu için gerekli olan besinlerdendir. Karbonhidrat normal beslenen yetişkin kişilerde günlük enerji miktarının yüzde 55-60'ı karbonhidratlardan sağlanmaktadır. Kişisel ayrıcalıklar düşünülür ise şöyle diyebiliriz ki günlük diyette en az 100-125 gram karbonhidrat bulunması gerekmektedir. Makro besin çeşidi olan karbonhidrat ve proteinin bir gramı yaklaşık olarak 4 kalori enerji, bir gram yağ ise 9 kalori enerji vermektedir.

GÜNLÜK KARBONHİDRAT TÜKETİMİ

Karbonhidrat insan sağlığı açısında oldukça büyük önem taşımaktadır. Karbonhidrat besinini günlük olarak diyette yaklaşık olarak en az 100 ve 125 gram karbonhidrat bulunması gerekiyor. Ayrıca günlük alınan enerjinin yüzde 55-60'ı karbonhidratlardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple yüzde 10 ve 15'i protein, yüzde 25 ve 30'u ise yağdan sağlanması vücut için gerekli olmaktadır.

GÜNLÜK KARBONHİDRAT İHTİYACI NASIL KARŞILANIR?

Vücuda enerji vermesi açısında ve vücudu sağlıklı, dirençli bir şekilde tutması açısından karbonhidrat önemli bir besin öğesi olmaktadır. Günlük karbonhidrat ihtiyacı karbonhidrat içeren, mısır gevreği, Tahıl ve ekmek çeşitleri, Pirinç, Arpa, Yulaf, Kepek, Karabuğday ve Bezelyeden karşılanmalıdır. Bu sebeple günlük alınması gereken karbonhidrat miktarı diyetinizde en az 100-125 gram karbonhidrat mutlaka bulundurulmalıdır. Yani şöyle denilebilmektedir; bir kişi, bir günde 2000 kalori harcıyor ise bunun 900-1300 kalorisi karbonhidratlardan gelmektedir.