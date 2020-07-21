Günlük magnezyum ihtiyacı: Günde ne kadar magnezyum alınmalı?

Magnezyum insan vücudunda kas, sinir fonksiyonları başta olmak üzere; kan glikozu, kan basıncı, biyokimyasal reaksiyonlar ve 300'den fazla enzim sistemi için ihtiyaç duyulan mineraldir. Bunun dışında enerji üretimi için de magnezyum gerekliliğini hatırlatalım. DNA, RNA ve antioksidan glutatyonun sentezi yapılırken de magnezyuma ihtiyaç duyulur. Magnezyumun faydaları saymakla bitmeyeceğini söyleyebiliriz. Biz size günlük magnezyum ihtiyacı hesaplama yöntemini göstereceğiz. Günlük alınması gereken magnezyum miktarı konusuna değinelim…

GÜNLÜK MAGNEZYUM TÜKETİMİ

Magnezyumun insan sağlığı için ne kadar faydalı olduğundan kısaca bahsetmiştik. Sinir sinyali iletiminden kas kasılmasına kadar ve normal kalp ritminden enerji üretimine kadar vücudun önemli noktalarında rol oynamaktadır. Eğer magnezyum insan vücudunda ortalama değerlerin altında bulunuyorsa birçok hastalığın davetiyesini çıkartır. Hipomagnezemi ya da magnezyum eksikliği olarak adlandırılan bu durum için çözüm magnezyum takviyesi almaktır. Magnezyum eksikliğini düşük idrar atılımından da anlayabilirsiniz.

GÜNDE NE KADAR MAGNEZYUM ALINMALI?

Erişkin bir insanda ortalama 25 gram magnezyum bulunur. En çok kemiklerde yüzde 50-60 civarında diyebiliriz. Diğerleri ise yumuşak dokulardadır. Günlük magnezyum ihtiyacı 0.75 ile 0.95 milimol (mmol)/L arasında olduğu uzmanlar tarafından belirlenmiştir. Günlük magnezyum ihtiyacı nasıl karşılanır? Sorusunun yanıtını merak ediyorsanız aşağıdaki besinlerden faydalanabilirsiniz.

MAGNEZYUM HANGİ BESİNLERDE VAR?

Yapraklı yeşillikle magnezyum ihtiyacını gidermek için etkili olan besin türleridir. Ayrıca sağlık açısından da oldukça iyidir. Lahana, ıspanak ve karalahana gibi besinlerde yüksek miktarda magnezyum bulunur. Yemeklerde bunları tercih ederek magnezyum seviyesini koruyabilirsiniz. İşte magnezyum bulunan besinlerin bazıları:

Bitter Çikolata

Avokado

Kuruyemiş

Baklagiller

Tofu

Tohumlar

Tam Tahıllar

Bazı Yağlı Balıklar

Muz

Yapraklı Yeşillikler

GÜNLÜK MAGNEZYUM İHTİYACI HESAPLAMA

Günlük alınması gereken magnezyum miktarı karşılamak için aşağıda size önereceğimiz besinleri tüketebilirsiniz. Bu besinler günlük ihtiyacın ortalama yüzde 10 ile 30 arasında karşılayacağını söyleyebiliriz.